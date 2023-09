La retraite de Rupert Murdoch lève le rideau sur son prochain acte

« Son retrait est l’entracte », a déclaré Ross Levinsohn, ancien cadre de News Corp, aujourd’hui président-directeur général d’Arena Group, qui publie Sports Illustrated et Men’s Journal. « Attendez de voir l’acte final. »

On ne sait pas exactement quel pourrait être cet acte. Fox Corporation et News Corp ont refusé de commenter.

L’année dernière, Rupert Murdoch a pris une décision largement perçue au sein de l’empire comme une tentative de renforcer l’autorité de Lachlan : tenter de fusionner News Corp et Fox Corporation. Il a fait marche arrière en janvier, les deux sociétés affirmant à l’époque que le rapprochement n’était pas optimal pour les actionnaires.

Deux proches de M. Murdoch, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, pensent qu’il fera une nouvelle tentative pour réunir les entreprises. Les citoyens ont prévenu qu’une fusion complète était peu probable à court terme.

Tout nouvel accord serait très probablement précédé d’une vente de certaines parties de News Corp, y compris ses activités immobilières, dans le but d’apaiser les inquiétudes des investisseurs qui ont envenimé la fusion l’année dernière, ont prédit les deux sources. Certains actionnaires estiment que les actifs immobiliers – parmi lesquels REA Group, une centrale australienne d’annonces immobilières – ont plus de valeur que ce que Wall Street attribue à News Corp, et ils souhaitent les voir vendus avant le début des négociations de fusion.