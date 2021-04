La carrière NBA de LaMarcus Aldridge a été en proie à un élan interrompu. Et au moment où sa carrière d’élite était enfin de retour sur la voie du championnat cette saison après avoir été reprise par les Brooklyn Nets, un destin cruel a de nouveau frappé l’avant-centre et mis fin à toute opportunité qui reviendrait à une équipe qui est probablement lié à la finale dans les prochaines années.

Pour l’ignorant, Aldridge a été contraint à la retraite en raison d’une poussée inquiétante de son syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) lors d’un match. Selon Shannon Brown de Basketball News, qui souffre également du problème, WPW est une voie électrique supplémentaire dans le cœur qui provoque des battements cardiaques irréguliers.

Après avoir marqué 8059 buts sur le terrain – le deuxième plus grand nombre de buts en NBA au cours des 15 dernières années – pour marquer 19 951 points et récolter 8478 rebonds, Aldridge a posté sur les réseaux sociaux que l’attaque de son 1029e match était l’une des choses les plus effrayantes qu’il ait vécues, et a déclaré: « J’ai pris la décision difficile de me retirer de la NBA. »

Il y a une longue histoire de basketteurs de grande taille souffrant de problèmes cardiaques, retournant à Jerry West, à Larry Bird et plus récemment à Chris Bosh, mais Aldridge a été contraint de prendre sa retraite avant de prendre une bague de championnat.

Il a été diagnostiqué pour la première fois lors de sa saison recrue en 2007 avec les Portland Trail Blazers. Le choc causé à son système a amené Aldridge à rater les huit derniers matchs de la saison, mais aux côtés de son compatriote Brandon Roy, le duo a transformé une équipe 32-50 pour remporter 41 matchs l’année suivante.

La paire est devenue la pierre angulaire de la franchise et a remporté 54 matchs en 2008-09, mais a été éliminée au premier tour de leur première apparition en séries éliminatoires. Tout le monde était d’accord pour dire qu’ils reviendraient: la manipulation de la balle périphérique soyeuse de Roy, le tir et la capacité de s’arrêter à un sou que vous voyez plus aujourd’hui dans le jeu de James Harden; et les bons écrans d’Aldridge en sautant pour un tir mortel à mi-portée, ou en torturant de bons défenseurs au poste avec un fadeaway de retournement qui se classe parmi les meilleurs de tous les temps. Ils étaient à la tête de l’équipe montante du moment et se préparaient à devenir un futur candidat au championnat.

La saison suivante, Roy a raté près de 20 matchs en raison de mauvais genoux, de sorte que les Blazers ont légèrement glissé dans le classement et n’ont pas réussi à sortir du premier tour à nouveau. Ensuite, une absence totale de cartilage dans ces genoux signifiait que Roy n’a joué que 47 ans avant d’être contraint à la retraite, ce qui a retardé le développement de Portland et les espoirs d’Aldridge de tout gagner pendant cette course.

Image:

Aldridge tire sur l’attaquant Miles Bridges de Charlotte Hornets (AP Photo / Adam Hunger)



À la recherche du succès à San Antonio

Les saisons perdantes de Portland les ont aidés à recharger avec de meilleurs choix au repêchage qui ont abouti à Damian Lillard, qui a eu un impact immédiat. Dans leur deuxième saison ensemble, les Blazers ont remporté 54 matchs et ont atteint les demi-finales de la conférence. Après un succès similaire en 2014-15, la franchise a commencé à investir davantage dans Lillard en tant que star montante, et Aldridge était désireux de rechercher une opportunité de championnat plus immédiate à San Antonio après que les Spurs aient tout gagné en 2014.

Le plan était évident. Rejoignez un concurrent avec une liste vieillissante et découvrez le système sous l’aile du plus grand attaquant de tous les temps, Tim Duncan. Puis, alors que lui, Manu Ginobili et Tony Parker abandonnent le contrôle et prennent leur retraite dans les trois années suivantes, poursuivez la tradition de longue date de la franchise de gagner 50 matchs chaque année aux côtés de Kawhi Leonard, l’un des meilleurs petits attaquants de la ligue, et continuez à se battre. pour les championnats.

Tout allait se dérouler comme prévu. Alors que les Spurs étaient dépassés par les Golden State Warriors historiques qui ont remporté 73 matchs en 2016, Aldridge était le deuxième meilleur buteur d’une équipe de 67 victoires. Mais quand lui et Leonard ont eu besoin de soutien lors des demi-finales de la conférence, les anciens membres de Parker, Ginobili et Duncan, sans parler des autres 33 ans et plus David West, Andre Miller et Boris Diaw, n’en avaient pas assez pour courez avec le jeune athlétique Oklahoma City Thunder.

LaMarcus Aldridge est l’un des 25 joueurs de l’histoire de la NBA avec plus de 19000 points de carrière et plus de 8000 rebonds de carrière. Un 7x All-Star et 5x All-NBA. L’enfer d’une carrière. pic.twitter.com/CLqqVFVNn2 – StatMuse (@statmuse) 15 avril 2021

Un an plus tard, les Spurs n’étaient à nouveau qu’une poignée de victoires derrière une équipe de Warriors à 67 victoires et ont eu leur numéro dans le match d’ouverture d’une finale de la Conférence Ouest face à une équipe de Golden State qui avait sans doute plus de talent qu’un an plus tôt.

Après avoir marqué 62 points avec une avance de 20 points dans la première moitié du premier match, les Spurs semblent dangereux. Mais trois minutes après le début du troisième quart, le centre des Warriors, Zaza Pachulia, a pris le pas sur Leonard sur un coup de pied, ce qui ne serait pas seulement la fin de la saison du petit attaquant, mais anéantirait la majorité de l’année prochaine.

En conflit avec le front office, Leonard voulait sortir en 2018, et sans colistier, ni le leadership vétéran de Duncan, Ginobili et Parker, Aldridge a eu des conversations franches avec l’entraîneur-chef Gregg Popovich à propos de leur avenir ensemble.

Popovich a déclaré à Sky Sports: «Nous étions simplement honnêtes les uns avec les autres, c’est juste la façon dont nous faisons les choses. Il n’y avait ni fumée ni miroirs. Il y avait certaines raisons de ressentir ce qu’il ressentait et je pense avoir dit à l’époque que je pensais que certaines d’entre elles étaient justifiées. Nous en avons parlé; Nous avons dinné. Nous venons de tout exposer et à la fin, nous avons compris que nous n’allions pas poursuivre le commerce parce qu’il ne voulait plus faire cela. C’était juste une situation où un entraîneur et un joueur ont discuté et pris une décision. C’est aussi simple que ça. »

















2:31



Faits saillants des Brooklyn Nets contre le Miami Heat lors de la 17e semaine de la NBA



Les deux années suivantes ont vu les Spurs entamer une reconstruction, et pendant la saison en proie à une pandémie de 2020, Aldridge a été opéré à l’épaule alors que les prétendants aux séries éliminatoires entraient dans la bulle de Floride – manquant une chance d’aider son équipe à faire une course d’après-saison.

Le temps a aidé San Antonio à prendre la décision de se concentrer sur la jeunesse. Ils ont peut-être raté les séries éliminatoires pour la première fois en 23 ans, mais donner à Jakob Poeltl et Drew Eubanks plus d’opportunités, ainsi qu’à Keldon Johnson et Luka Samanic, plus de minutes à développer signifiait qu’Aldridge faisait un autre pas en arrière dans sa carrière.

Un rachat semblait être une bonne option, car il donnait au grand homme une chance de rejoindre un prétendant au titre, et les Brooklyn Nets semblaient être la chose la plus sûre de la ligue dans cette saison tumultueuse.

Brooklyn est obligé de marquer une bague

Cela avait du sens sur le papier. Oui, les Brooklyn Nets venaient de signer Blake Griffin, mais il est un peu sous-dimensionné et avait perdu une grande partie de la capacité explosive qui l’avait aidé à se faire un nom. Parmi les autres options à ce poste sur la liste, citons DeAndre Jordan, qui a la taille nécessaire pour perturber la défense, mais a offert peu à l’attaque et remplit à la place une voie, ce qui ne joue pas avec les forces de leur trio vedette James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving.

La production de Jordan est arrivée au point où le centre de deuxième année Nico Claxton surpassait l’ancienne machine à dunk de Lob City. Mais près de 73% des tirs de Claxton proviennent de moins de cinq pieds du panier, ce qui prend à nouveau l’espace nécessaire à certains des meilleurs joueurs de l’équipe.

Message d’appréciation LaMarcus Aldridge 7 x All-Star de la NBA

5 x tout-NBA

Blazers, leader du rebond de tous les temps

LeBron et Melo sont les seuls joueurs actifs avec plus de buts sur le terrain en 2-PT pic.twitter.com/PxTdlANkoi – Ballislife.com (@Ballislife) 15 avril 2021

C’est pourquoi Aldridge était si important pour l’équipe. Les Nets ont de la profondeur, et bien qu’il ne comble pas un besoin du côté défensif, il a créé de l’espace et pourrait être une menace en attaque tout en offrant une certaine défense sur le bloc bas pour des gens comme Joel Embiid, Bam Adebayo ou Clint Capela.

Aldridge a fait une carrière hors du milieu de gamme, dans les fadeaways, mais ces dernières saisons, il a pris un peu de recul chaque année au point où il est une menace légitime à partir d’un territoire à trois points. En cinq matchs avec les Nets, il a marqué 12 points, attrapé quatre rebonds, aidé deux de ses coéquipiers et bloqué deux tirs par match. Dans le cadre de cela, il tirait à 80% à distance et 54% de ses tentatives de tir étaient à au moins 10 pieds de la jante.

Peut-être que Brooklyn a assez de puissance de feu pour remporter un championnat, mais Aldridge aurait été un élément clé de la finale. Il aurait pu être un élément clé si l’élan des équipes n’avait pas été interrompu.

« Nous sommes reconnaissants pour ses contributions, à la fois sur et hors du terrain, pendant son séjour ici à San Antonio. » Déclaration de Coach Pop sur LaMarcus Aldridge ⤵️ pic.twitter.com/todITwsweX – San Antonio Spurs (@spurs) 15 avril 2021

Lorsque l’annonce a été faite, Gregg Popovich a rendu hommage à Aldridge et a déclaré: «Il a eu une longue et belle carrière, et il va bien se porter financièrement et il aura beaucoup de bons souvenirs, mais c’est votre santé qui vous fait vibrer. Je j’espère juste le meilleur.

« C’était un excellent coéquipier. Il a joué du bon basket pour nous et a participé à la communauté. Il avait un grand sens de l’humour. C’est juste un gars vraiment sympa. Son jeu sur le terrain nous a soutenus et nous a aidés à obtenir un bon numéro. de victoires, mais le moment est venu pour tout le monde. «

Aldridge avait encore un an ou deux de bonne productivité dans son jeu, mais la chance et le timing n’étaient jamais de son côté – que ce soit en raison de sa propre santé ou de celle de ses coéquipiers – quand il s’agissait de faire le dernier pas vers tout gagner.

À ce stade de la vie d’Aldridge, cependant, la santé est plus importante que tout. Ses chiffres de carrière parlent d’eux-mêmes, et sa plus grande victoire pourrait être de se sentir comme s’il pouvait s’éloigner du match sans un besoin écrasant de risquer sa vie à la poursuite d’un anneau.