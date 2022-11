La retraite de la Russie à Kherson est “encourageante”, mais trop tôt pour tirer des conclusions, selon le chef de l’OTAN | Nouvelles du monde

La Russie a “absolument perdu l’élan” en Ukraine mais le président Vladimir Poutine ne doit pas être sous-estimé, a déclaré le chef de l’alliance militaire de l’OTAN à Sky News.

Jens Stoltenberg s’exprimait après Moscou a ordonné à ses troupes de se retirer de la ville clé du sud de Khersonsous le feu des forces ukrainiennes, dans un revers important.

Il a qualifié l’annonce d'”encourageante” et a déclaré qu’elle montrait comment l’armée ukrainienne, soutenue par des armes occidentales, mettait les troupes russes sous pression.

Mais le OTAN Le secrétaire général a déclaré qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions sur la signification ou non des événements de Kherson.

“Nous devons attendre et voir ce qui va réellement se passer”, a déclaré M. Stoltenberg dans une interview mercredi lors d’un voyage à Londres, où il a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak.

“Cela fait partie d’un schéma général ou d’une image que nous avons vu au cours des derniers mois que la Russie a absolument perdu son élan. Ils ont été contraints de céder du territoire.

“Mais nous ne devons pas sous-estimer la Russie. Ils ont toujours les capacités, ils ont toujours les forces et ils ont aussi des forces et des capacités qui peuvent frapper les villes ukrainiennes… Cela montre donc que la Russie peut encore infliger beaucoup de dégâts à l’Ukraine.”

Interrogé sur un rapport exclusif de Sky News qui La Russie aurait donné à l’Iran des armes britanniques et américaines capturées et de l’argent en échange de drones mortels à utiliser contre l’Ukraine, M. Stoltenberg a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer les allégations.

“Ce que je peux dire, c’est que ce que nous voyons, c’est que l’Iran soutient la Russie”, a-t-il déclaré.

“Ils ont livré ces drones et c’est en fait l’Iran qui soutient une guerre illégale de la Russie, une guerre d’agression contre l’Ukraine.”

Une source de sécurité a déclaré à Sky News que l’Iran craignait de chercher à désosser les armes occidentales capturées reçues de la Russie.

Le chef de l’OTAN a réitéré qu’il ne pouvait pas confirmer si c’était le cas, mais a déclaré: “Bien sûr, nous sommes inquiets lorsque nous voyons des régimes totalitaires et autoritaires – comme le régime en Iran, qui investit massivement dans de nouveaux missiles et a le programme nucléaire – qu’ils travaillent de plus en plus étroitement avec la Russie.

“Cela ne fait que souligner le danger de cette guerre.”

M. Stoltenberg a déclaré qu’à un moment donné, des pourparlers seraient probablement nécessaires pour résoudre la guerre en Ukraine.

« À un moment donné, très probablement, cette guerre se terminera à la table des négociations. Mais nous savons que ce que l’Ukraine peut réaliser autour de cette table est absolument lié à la force sur le champ de bataille.