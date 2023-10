Angie Crerar, qui a fréquenté le pensionnat St. Joseph à Fort Résolution, dans les Territoires du Nord-Ouest, dit qu’elle porte un lourd fardeau depuis près de trois décennies.

À mesure qu’elle vieillit, l’aînée métisse et gardienne du savoir affirme que ses souvenirs sont devenus plus vifs et plus douloureux.

« C’est devenu de plus en plus difficile parce que j’étais toujours seul », a déclaré Crerar, 87 ans.

Pour l’aider ainsi que d’autres survivants, le gouvernement métis d’Otipemisiwak (anciennement la Nation métisse de l’Alberta) a organisé la semaine dernière sa toute première retraite de survivants à Métis Crossing, un centre culturel situé à 120 kilomètres au nord-est d’Edmonton, et elle reçoit d’excellentes critiques.

Crerar a déclaré que dès son arrivée à Métis Crossing, elle « a pris vie ».

« C’était comme un tout nouveau monde », a-t-elle déclaré.

« Nous n’étions pas seuls. »

« Je pourrais dire tout ce que je veux »

Lorna Dancey, directrice de la vérité et de la réconciliation du gouvernement métis d’Otipemisiwak, a déclaré que la retraite visait à honorer les survivants en écoutant ce dont ils ont besoin.

« Je les aime tellement et ils méritent ça, ils méritent la guérison », a-t-elle déclaré.

Ils ont recruté 30 survivants pour assister à la retraite de trois jours, chaque survivant étant accompagné d’une personne de soutien.

Les survivants ont eu la chance de voir des buffles et des wapitis blancs, de participer à des séances d’art-thérapie, de se faire masser, de faire des promenades médicinales et de passer du temps ensemble.

Les survivants ont reçu des écharpes métisses orange spéciales pour montrer « qu’ils sont soutenus, aimés et précieux », selon Lorna Dancey. (Brenda Crerar-Lowen)

Crerar était l’une des conférencières principales et a qualifié la retraite de l’une des plus grandes expériences de sa vie.

Elle a déclaré que pendant son séjour au pensionnat, les enfants étaient encouragés à bavarder les uns sur les autres et que souvent, ils étaient sévèrement punis, ce qui entraînait la méfiance parmi les élèves.

« Nous avons appris à faire très attention à ce que nous disons », a-t-elle déclaré.

Pendant leur séjour ensemble à Métis Crossing, a déclaré Crerar, tout cela s’est effondré.

« C’était comme un monde différent, un monde aimant, un monde positif et auquel j’appartenais », a déclaré Crerar.

« Nous nous sentions tous en sécurité et je sentais que je pouvais dire tout ce que je voulais ici. »

Les survivants se connectent autour de souvenirs partagés à l’école

Alors qu’il n’avait que trois ans, Melvin Whitford a été emmené de son domicile de la colonie métisse de Kikino, à 180 kilomètres au nord-est d’Edmonton, à l’école St. Bernard de Grouard, en Alberta, à 370 kilomètres de là.

Il n’a commencé à parler de son expérience à Grouard qu’à l’âge de 77 ans, en partie parce qu’il disait avoir peur de ne pas être cru ; il y avait des moments où même lui se demandait si c’était un mauvais rêve.

« Il est difficile d’essayer de comprendre tout ce qui s’est passé au fil des années », a-t-il déclaré.

Pendant la retraite, Whitford a pu rencontrer d’autres survivants de Grouard. Ensemble, ils ont pu discuter des conditions de vie à l’école, du personnel et même de la nourriture, a-t-il déclaré.

Comme Crerar, il était frappé par le sentiment d’être avec d’autres qui pouvaient le comprendre.

« Tout le monde était vraiment poli et, mon Dieu, ils étaient attentionnés », a-t-il déclaré.

Les survivants ont pu être accompagnés d’une personne de soutien à la retraite à Métis Crossing à la mi-octobre. (Brenda Crerar-Lowen)

Voir les liens et les amitiés formés entre les survivants était magique, a déclaré Dancey.

« Ils riaient ensemble, ils riaient et ils restaient éveillés jusqu’à minuit et demi », a déclaré Dancey.

Dancey a déclaré qu’un survivant a déclaré au groupe qu’il lui avait été difficile d’accepter l’amour après son expérience – une révélation qui a eu un impact sur sa fille, qui était présente comme personne de soutien.

« Cela l’a aidée à comprendre pourquoi sa vie a fini par être telle qu’elle était, donc il y a une guérison dans la compréhension et la compassion », a déclaré Dancey.

Les survivants ont reçu des écharpes métisses de couleur orange, a déclaré Dancey, ajoutant que les écharpes étaient destinées à montrer aux survivants qu’ils sont soutenus, aimés et précieux.

Crerar a déclaré qu’elle était ravie de recevoir le sien, qui, selon elle, représente son expérience de vie.

« Nous sommes un peuple métis… Nous sommes un peuple fort, respectueux et aimant.

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens a été créée pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.