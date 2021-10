La « retraite » de Duterte semble confirmer la candidature de sa fille à la présidence des Philippines – si elle peut être convaincue de rejoindre le ticket

Duterte, 76 ans, n’a pas le droit de remplir un deuxième mandat de six ans en tant que président en vertu de la constitution. Pendant un certain temps, il aurait envisagé un complot pour conserver la présidence en devenant colistier de son assistant de longue date, le sénateur Christopher ‘Bong’ Go, sur la liste électorale, puis en le remplaçant à la barre après la démission du nouveau président.

Ce scénario, que de nombreux Philippins ont perçu comme violant l’esprit de la constitution, ne sera apparemment pas exécuté. Samedi, Duterte a annoncé son intention de se retirer de la politique, tandis que Go, 47 ans, a déposé des documents pour se présenter à la vice-présidence avec un candidat à la présidence qui n’a pas encore été divulgué. Ce candidat pourrait être la propre fille de Duterte, Sara Duterte-Carpio, qui remplit actuellement son deuxième mandat en tant que maire de Davao, la troisième plus grande ville des Philippines.

Duterte a semblé confirmer son offre, déclarant aux journalistes après le dépôt des documents par le sénateur que « c’est Sara-Go », selon le média local ABS-CBN News. Go plus tôt a déclaré qu’il se présentait à la vice-présidence parce que Duterte avait refusé de le faire.

Reste à savoir si Duterte-Carpio, 43 ans, acceptera le plan proposé. Elle a récemment déposé des documents pour sa candidature à la réélection en tant que maire, et sa porte-parole Christina Frasco a refusé de commenter cette évolution.

Duterte-Carpio a précédemment exprimé son opposition aux prétendus plans de son père pour rester au pouvoir et a déclaré qu’elle n’avait elle-même aucune ambition présidentielle, même si les sondages d’opinion montraient qu’elle avait de fortes chances de gagner. Dans un sondage de septembre, elle était en tête d’une liste de 12 candidats potentiels à la présidentielle avec un soutien de 20 %.

Lorsqu’on lui a demandé dans la même interview s’il avait autorisé sa fille à se présenter à la présidence, Duterte a déclaré que le couple n’avait pas « parler de politique » beaucoup, ajoutant que « C’est pour le mieux. » Fin août, Duterte-Carpio a déclaré qu’elle avait eu une conversation désagréable avec son père au sujet de sa candidature potentielle en tant que vice-président et du ticket alternatif incluant elle et Go. Elle a demandé au président et au sénateur de la laisser en dehors de la politique interne du parti au pouvoir.

Les observateurs disent que, malgré la résistance précédente, Duterte-Carpio pourrait être convaincue de se présenter aux plus hautes fonctions si la promesse de son père de se retirer de la politique est assurée. Les candidats ont jusqu’au 8 octobre pour s’inscrire, tandis que les retraits et remplacements sont autorisés jusqu’au 15 novembre, laissant le temps aux manœuvres.

Le président fait face à un avenir incertain en dehors de la fonction publique en raison de ses politiques controversées, notamment sa répression brutale des trafiquants de drogue. Les critiques disent qu’il a mis en place un système d’exécutions extrajudiciaires par la police et qu’il doit être poursuivi pour cela. Go a dit que s’il était élu, il assurerait la poursuite des programmes de Duterte, y compris les actions anti-drogue.

