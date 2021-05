La retraite de Billy Joe Saunders contre Saul ‘Canelo’ Alvarez a expliqué: Les entraîneurs Ben Davison et Mark Tibbs révèlent ce qui s’est passé | Nouvelles de boxe

Billy Joe Saunders « a senti qu’il y avait une hésitation dans le coin » dans les instants qui ont précédé son retrait de son combat contre Saul ‘Canelo’ Alvarez, explique Ben Davison.

Mark Tibbs était l’entraîneur-chef de Saunders et Davison assistait dans le coin du combat d’unification du titre mondial des super-moyens, que Canelo a remporté en huit rounds en infligeant un os orbitaire cassé.

Tibbs a suggéré à Davison de sortir de la ligne dans sa communication avec Saunders après la blessure. Davison a maintenant qualifié les commentaires de Tibbs sur les réseaux sociaux de « non professionnels ».

Davison a dit Sky Sports: « Billy Joe a publié une déclaration qui disait: ‘Ben a le coin à tirer [him out of the fight]».

«Ce qu’il voulait dire, et je suis sûr qu’il le précisera, c’est qu’il sentait qu’il y avait de l’hésitation dans le coin.

« Lui ai-je murmuré à l’oreille.

«Dans une situation comme celle-là, on ne laisse pas le soin au combattant. Quelqu’un doit prendre le taureau par les cornes.

«J’ai dit à Billy Joe: ‘Le combat va être tiré.’

« C’est pourquoi il a secoué la tête et a dit: » Non « . Comme le ferait n’importe quel combattant.

« Mark a ensuite agité le combat.

« C’est du manque de professionnalisme comment tout cela est arrivé. »

Canelo a battu Saunders en huit rounds



Billy Joe Saunders



Davison a expliqué sa présence dans le coin de Saunders: « On m’a demandé et approché. Quand le combat a éclaté pour la première fois, Billy Joe est venu dans mon gymnase et m’a demandé ce que je pensais.

«On m’a demandé de faire quelques séances avec lui à Las Vegas, ce que j’ai obligé.

«On m’a alors demandé d’assister dans le coin, ce que j’ai obligé.

«Dans le coin, Mark demandait souvent: » Ben, qu’en penses-tu? «

« C’est pourquoi on m’a vu parfois parler. »

Tibbs, l’entraîneur en chef de Saunders, a déclaré précédemment: « Ben Davison n’était pas dans notre camp d’entraînement.

«Il est arrivé la semaine dernière alors que nous étions en train de ralentir.

«Pendant le tour où Billy Joe s’est blessé, j’ai informé mon équipe de coin que son œil était blessé. J’ai eu une serviette au cas où j’en aurais besoin.

«Alors que Billy Joe marchait vers moi à la fin de la ronde, je l’ai regardé directement dans les yeux. Nous avons eu un petit dialogue, entre nous.

«Alors qu’il s’assoit dans le coin, Ben a pris le contrôle et a fait sauter son oreille!

«Je lui ai laissé 20 secondes parce que je savais ce que j’allais faire.

« J’ai agité le combat en tant qu’entraîneur et entraîneur-chef de Billy Joe. »