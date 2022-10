La retraite commence maintenant après 17 ans en tant que maire de Lake Country – Kelowna Capital News

Le Lake Country Museum and Archives a organisé un petit rassemblement dimanche (16 octobre) pour rendre hommage à James Baker qui a pris sa retraite après 17 ans en tant que maire.

Plusieurs politiciens locaux qui ont travaillé en étroite collaboration avec Baker, ainsi que des amis de la communauté, se sont réunis dans le petit espace extérieur du musée pour profiter d’un repas traiteur et d’une bonne conversation pour voir Baker partir.

Le maire élu Blair Ireland a félicité son ancien collègue pour sa retraite.

«Je pense que cela a déjà été dit à propos de sa main ferme. J’ai parfois un peu chaud sous le col, ce n’est une surprise pour personne, mais James est là-haut et lui, ça semble toujours revenir ensemble et c’est fluide et tout le monde s’entend bien. Je n’ai pas une grande expérience, mais en regardant et en voyant beaucoup d’autres conseils autour, notre conseil, bien que nous soyons parfois en désaccord, nous pouvons retourner dans la salle ensemble et profiter de la compagnie de l’autre et être respectueux. Je pense que le respect est une chose que James a vraiment créée autour de cette table.

Ireland a déclaré qu’il avait de très grandes chaussures à remplir et espère que Baker offrira toujours un coup de main lorsqu’il sera appelé.

Baker s’est assis à côté de sa femme, Anita, tandis que plusieurs personnes ont parlé à la foule des nombreuses années de service que le couple a mises dans la communauté.

Baker est originaire de Lytton. Il a étudié à l’Université Simon Fraser, où il a obtenu une maîtrise en archéologie. En 1974, Baker a déménagé sa famille dans l’Okanagan.

Baker a une vaste expérience en enseignement, a siégé au conseil de district régional et a joué un rôle essentiel dans l’incorporation de Lake Country. Il a été conseiller au sein du tout premier conseil de Lake Country.

Baker est également bien reconnu pour son soutien à la réconciliation autochtone.

« On m’a également demandé de rester au sein du comité qui travaille avec les aînés en collaboration avec la municipalité sur le centre d’interprétation qui va être construit sur… le chemin Woodsdale.

Baker a conclu le petit événement en remerciant tous ceux qui ont assisté, en particulier ceux qui ont travaillé à ses côtés en tant que maire.

Auparavant, Baker a déclaré qu’il chercherait à revenir dans le domaine de l’éducation à sa retraite, comme faire du bénévolat avec des sorties éducatives secondaires et postsecondaires.