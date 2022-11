La retraite anticipée sonne bien, mais ce n’est pas pour tout le monde

Sur le papier, la notion de retraite anticipée est séduisante. Mais la réalité peut être plus exténuante, car elle consiste généralement à travailler sur une multitude de tâches secondaires afin d’économiser suffisamment d’argent pour avancer la date de votre retraite.

C’est ce que Gwen Merz et Derek Sall ont appris, des années après leur retraite anticipée.

“Indépendance financière, retraite anticipée”, ou FIRE, est un mouvement de style de vie qui vous encourage à vous constituer un pécule confortable – au moins 25 fois ce dont vous aurez besoin pour les dépenses annuelles à la retraite – afin que vous puissiez quitter le lieu de travail avant le l’âge habituel de la retraite.

Le mouvement FIRE a fait son apparition en 1992, mais il a vraiment décollé avec la génération Y au cours des 15 dernières années. Alors que le chemin vers le FEU semble différent pour tout le monde, et il existe différentes approches au sein du mouvement, la plupart des parcours commencent de la même manière : décrochez un emploi bien rémunéré dans la vingtaine, économisez une importante somme d’argent (entre 50 % et 75 % de votre revenu net). payer), et vivre bien en dessous de vos moyens. De nombreux participants FIRE augmentent également leurs revenus avec une activité secondaire (ou plusieurs activités secondaires) ou via des investissements immobiliers.

Cela peut également signifier développer une concentration obsessionnelle sur l’atteinte de votre numéro FIRE, le montant d’argent spécifique que vous devez économiser pour prendre votre retraite à l’âge souhaité.

L’idée de prendre une retraite anticipée a un attrait universel qui attire de nombreux adeptes, mais FIRE attire également son bon nombre de détracteurs. Certains décrochent parce que c’est épuisant. D’autres se rendent compte que cela leur coûte des relations et des expériences qu’aucune somme d’argent ne peut récupérer.

Jovan Johnson



“Cela demande beaucoup de discipline et de sacrifices”, a déclaré Jovan Johnson, conseiller financier chez Morceau de planification patrimoniale à Atlanta. Afin d’économiser de manière aussi agressive, certains participants FIRE renoncent à des années de choses importantes comme voyager avec des amis et la famille, a noté Johnson.

C’est ce qui est arrivé à Merz, un professionnel de l’informatique de 32 ans du Missouri qui a fait tapis sur FIRE mais a été désenchanté par le style de vie. “Je pouvais économiser beaucoup d’argent”, a-t-elle dit, “mais je n’ai pas gagné assez d’argent pour économiser une tonne et vivre le genre de vie qui a fait de moi une personne heureuse et épanouie.”

Pour Sall, un blogueur de finances personnelles de 37 ans et fondateur de La vie et mes finances du Michigan, être engagé dans FIRE signifiait mettre son mariage en danger. Après avoir considérablement réduit ses dépenses, il s’est concentré sur l’obtention de revenus plus passifs, mais cela signifiait limiter le temps de qualité avec sa femme et son nouveau-né. “Heureusement, je m’en suis sorti”, a déclaré Sall. “Je n’allais pas mettre fin à une autre relation juste pour atteindre ma buts contre notre Buts.”

Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas appris de conseils pratiques du mouvement FIRE sur le remboursement de la dette, l’épargne ou la dépense judicieuse. Pour beaucoup, trouver un équilibre entre les principes FEU extrêmes et vivre une vie agréable est le point idéal. Ce désir d’équilibre a donné naissance à des ramifications du FEU, comme Barista FEU et Côte FEUqui se concentrent toujours fortement sur la préalimentation de vos économies, puis sur le passage à un travail moins stressant pour fournir un revenu résiduel.

Tyler Dolan



Que vous soyez fasciné par la poursuite du FIRE ou que vous envisagiez de prendre votre retraite à l’âge normal, restez en phase avec vos valeurs et vos priorités, a déclaré Tyler Dolan, planificateur financier certifié et vice-président de la société basée à Boston. Financière Keenan. “Cela revient vraiment à vérifier quels sont vos objectifs financiers, quelles sont vos croyances personnelles en matière d’argent, comment gérez-vous l’argent, qu’est-ce qui est important pour vous?”

Une quête dévorante pour économiser chaque centime

Gwen Merz



Si vous avez la bande passante pour plonger dans FIRE, cela peut être très payant. En fait, Merz et Sall ont réussi très tôt lorsqu’ils ont commencé à épargner de manière agressive.

Merz a fait tapis sur FIRE, vivant dans la maison la moins chère qu’elle pouvait trouver et maintenant ses dépenses à environ 22 000 $ par an. Elle gagnait 65 000 $ par an, plus des primes, et s’adonnait à de multiples bousculades. À ce rythme, elle prévoyait d’atteindre son numéro FIRE de 635 000 $ et de prendre sa retraite à 35 ans.

C’était un jeu pour moi, pour optimiser le peu que je pouvais dépenser tout en ayant une belle vie — Gwen Merz



Sall était également sur la voie de la liberté financière. Après avoir remboursé son hypothèque et toutes les autres dettes restantes, il a réduit ses dépenses à un peu plus de 400 $ par mois (nourriture, facture de téléphone, assurance automobile et services publics) et a consacré le reste à des investissements et à des économies. Pour gagner un revenu passif, il a acheté une maison, l’a réparée et l’a louée à des locataires, une poursuite qui a nécessité beaucoup de temps et d’efforts loin de sa famille, même si cela a porté ses fruits.

Derek Sal



« À 29 ans, je gagnais 60 000 $ par an à mon travail, je venais de payer ma maison et je me dirigeais vers le FEU », a-t-il déclaré. Ce qui l’attirait le plus dans la retraite anticipée, c’était l’idée que, dans quelques années encore, il pourrait occuper son temps comme il l’entendait.

L’idée de flexibilité et de liberté financière sont les principaux moteurs du mouvement FIRE. “Ce qui est le plus attrayant à propos de FIRE, c’est simplement l’idée que vous êtes en quelque sorte vraiment libre et indépendant de dépendre d’un travail traditionnel”, a déclaré Johnson.

Tomber amoureux du FEU

Bien qu’il soit resté sur la bonne voie et qu’il ait économisé une somme d’argent considérable, Merz n’était pas satisfait. Elle se sentait piégée dans son travail d’entreprise, de 9 à 5, et voulait plus de contrôle sur son temps. Cela n’a pas aidé que son lieu de travail se sente toxique.

Mais quelque chose de plus profond ne cliquait pas.

Après cinq ans à poursuivre FIRE, Merz s’est rendu compte qu’il lui était mathématiquement impossible de gagner et d’économiser les mêmes sommes que ses amis mariés à double revenu. Elle s’épuisait également à travailler plusieurs bousculades latérales.

“Je suis devenu vraiment désenchanté par FIRE quand j’ai réalisé qu’il était difficile pour une seule personne de prendre sa retraite incroyablement tôt avec un salaire supérieur à la moyenne”, a déclaré Merz.

De plus, l’effort qu’il fallait pour maintenir ce style de vie commençait à la rattraper, et cela lui laissait peu de temps pour se détendre ou se connecter avec des amis.

Les relations de Sall, notamment son mariage, commençaient également à souffrir en raison de ses objectifs de retraite anticipée. Il se souvient du moment exact où il a su que son obsession du FEU détruisait sa vie personnelle.

Il était parti travailler à la réparation de sa dernière “maison de projet”, qu’il prévoyait de louer pour un revenu supplémentaire. Alors qu’il s’approchait de la porte, sa femme l’arrêta, furieuse qu’il l’échoue une fois de plus avec leur petite fille.

« Quand est-ce que ça va se terminer ? J’en ai marre ! dit sa femme. “Est-ce que la vie va être comme ça avec toi ?”

Quelque chose a changé en Sall, et il s’est retrouvé à reconsidérer ses priorités et à réfléchir sur les erreurs de son passé. Il était devenu tellement concentré sur ses objectifs qu’il avait oublié leurs objectifs en tant que couple – un problème qui a mis fin à son précédent mariage.

Trouver l’équilibre financier

Ces jours-ci, Merz dépense une bonne partie de ses revenus dans une maison confortable à Saint-Louis. Elle ne vit plus dans un logement bon marché et elle a un nouvel emploi dans une organisation à but non lucratif où elle se sent responsabilisée et soutenue.

De plus, elle n’hésite plus à dépenser de l’argent pour passer du bon temps avec ses amis. Récemment, elle a sorti 200 $ en espèces pour passer la journée avec un ami lors d’une vente de garage annuelle massive que son ancien moi axé sur le FEU n’aurait même jamais envisagé.

Bien que Merz ait mis un frein à ses poursuites FIRE, elle ne regrette pas complètement d’avoir épargné de manière agressive. “J’aurai plus d’argent que je ne sais quoi en faire quand je prendrai ma retraite à 55 ans”, a déclaré Merz. “Cet argent va s’accumuler, croître et devenir des millions de dollars.”

Maintenant, elle a construit plus de place dans son budget pour les choses qui la rendent heureuse. “C’est formidable d’économiser”, a déclaré Merz. “Mais ne sacrifiez pas non plus vos relations et votre capacité à créer des souvenirs pendant que vous le pouvez.”

La décision de Sall de quitter le mouvement FIRE a aidé à sauver son mariage. Lui et sa femme ont vendu la maison du projet, ainsi que leur maison principale, et ont acheté une nouvelle maison dans les bois avec les bénéfices.

“Avec le recul, je peux honnêtement dire que c’est la meilleure décision que nous ayons jamais prise”, a déclaré Sall. “Je vais probablement encore prendre ma retraite plus tôt, mais au lieu de le faire à 34 ans, je pourrais en avoir 44. Mieux vaut le faire avec ma belle femme et mes enfants qui m’aiment, plutôt que de le faire brisé et seul.”

Merz et Sall sont maintenant dans une meilleure situation financière parce qu’ils ont tenté FIRE. Mais vous n’avez pas besoin d’aller jusqu’aux extrêmes du mouvement FIRE pour donner la priorité à l’épargne. Pour commencer, Johnson recommande de penser à la retraite et à ce que cela signifie pour vous afin de pouvoir élaborer un plan. Ensuite, établissez un budget ou un système pour gérer votre argent. Johnson a déclaré qu’au lieu d’être extrême en matière de budgétisation, visez à être flexible. De cette façon, vous pouvez profiter de la vie aujourd’hui tout en économisant suffisamment pour profiter de la vie plus tard.

Selon Dolan, certains principes du FIRE sont utiles pour quiconque souhaite évaluer où va son argent, s’assurer qu’il ne dépense pas trop et continuer à donner la priorité à l’épargne et au remboursement de la dette.

Johnson et Dolan conviennent tous deux que FIRE offre une excellente stratégie pour se libérer de la dette, mais ne soyez pas trop consommé. Vous devriez toujours avoir une marge de manœuvre dans votre budget pour les soirées entre amis, les voyages en famille ou tout autre type de connexion qui vous tient à cœur.

Ce qui fait qu’une personne se sent épanouie et accomplie ne sera pas la même chose pour une autre. “En fin de compte, chacun a ses propres croyances en matière d’argent. Ils ont leurs propres valeurs, ils ont leur propre type d’habitudes avec l’argent qui ont été développées tout au long de leur vie”, a déclaré Dolan. Et chacun devrait comprendre ce que c’est pour lui-même.