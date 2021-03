L’écrivain de la populaire série pour enfants Captain Underpants s’est heurté aux brigades réveillées. L’auteur Dav Pilkey a été contraint de s’excuser pour les «stéréotypes raciaux nuisibles» sur les Asiatiques qui auraient été découverts dans une série dérivée de 2010.

Pilkey a demandé pardon pour «Les aventures d’Ook et Gluk: les hommes des cavernes de Kung-Fu du futur» un livre qu’il a écrit en 2010 qui « Destiné à mettre en valeur la diversité, l’égalité et la résolution non violente des conflits », dimanche, alors que son éditeur Scholastic a annoncé que le livre était retiré des rayons des magasins.

S’excusant que le livre, une retombée de sa très populaire série Captain Underpants, « Contient des stéréotypes raciaux préjudiciables » qui sont « Mauvais et nuisible à [his] Lecteurs asiatiques, « Pilkey s’est excusé pour l’histoire « Imagerie passivement raciste. » Clairement de nature fantastique, le récit suit deux amis de 500 001 avant JC à 2222 après JC, où ils rencontrent un professeur d’arts martiaux et apprennent le kung-fu et la philosophie chinoise.

Pilkey, récalcitrant, a annoncé son intention de faire don à la fois de l’avance du livre et des redevances qu’il a reçues à des groupes axés sur l’arrêt de la violence anti-asiatique et la promotion de la diversité dans les livres pour enfants et l’édition. Les livres ne sont pas seulement coupés du catalogue de Scholastic; avec l’auteur, Scholastic est «Travaille activement à supprimer les copies existantes des rayons des magasins et des bibliothèques.»

«Ensemble, nous reconnaissons que ce livre perpétue le racisme passif», Scholastic a déclaré dans une déclaration conjointe avec Pilkey, ajoutant: «Nous sommes profondément désolés pour cette grave erreur.»

Sur un ton moins adapté à l’édition de livres pour enfants qu’aux négociations d’otages, l’éditeur a poursuivi: «Au cours de nos 100 ans d’histoire, nous avons appris que la confiance doit être gagnée chaque jour par une vigilance totale. Il est de notre devoir et de notre privilège de publier des livres présentant des représentations puissantes et positives de notre société diversifiée, et nous continuerons de renforcer nos processus de révision alors que nous cherchons à soutenir tous les jeunes lecteurs.

Les jeunes lecteurs ont fait l’objet d’un examen plus attentif ces derniers mois alors que les « anti-racisme » le mouvement a déplacé l’attention du collège vers le berceau. Dr Seuss Enterprises a récemment lancé la panique morale actuelle entourant les livres pour enfants ostensiblement fanatiques, supprimant six des célèbres opus de l’auteur et de l’illustrateur de son catalogue pour prétendument dépeindre des personnes. «De manière blessante et répréhensible.»

Une vague d’inquiétude face au racisme anti-asiatique a suivi une fusillade de masse sur plusieurs sites à Atlanta au début du mois. Alors que le coupable, qui a ciblé les salons de massage, a blâmé sa prétendue dépendance sexuelle, le carnage a rapidement été imputé au racisme, puisque six des huit victimes étaient asiatiques. Une autre fusillade quelques jours plus tard dans un supermarché de Boulder, dans le Colorado, a également été initialement imputée au suprémacisme blanc, bien que l’histoire ait fortement retenu l’attention des médias lorsqu’il a été découvert que le tireur était né en Syrie.

