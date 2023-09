La réticence du Maroc à accepter l’aide suite au séisme déconcerte les gouvernements étrangers

Commentez cette histoire Commentaire

Les gouvernements du monde entier ont offert leur aide au Maroc à la suite d’un séisme de magnitude 6,8 qui a fait plus de 2 500 morts et des milliers de blessés et de déplacés. Mais au grand étonnement des responsables à l’étranger et des critiques dans le pays, le Maroc a mis du temps à accepter un soutien. Des pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie et les États-Unis, ainsi que les Nations Unies, ont déclaré qu’ils attendaient de fournir toute l’aide possible après le tremblement de terre dévastateur de vendredi dans les montagnes du Haut Atlas.

Le ministère marocain de l’Intérieur a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il n’accepterait dans un premier temps des équipes de recherche et de sauvetage que de Grande-Bretagne, du Qatar, d’Espagne et des Émirats arabes unis – qu’il qualifie de « pays amis » – après avoir pris en compte les « besoins des pays ». champ »

Mais le Maroc a également semblé lent à accepter les offres d’assistance humanitaire et technique plus large. Washington « a immédiatement contacté le gouvernement marocain pour lui proposer toute l’aide que nous pouvons lui apporter », a déclaré dimanche le secrétaire d’État américain Antony Blinken sur CNN. « Nous attendons une réponse du gouvernement marocain pour savoir comment nous pouvons aider et où nous pouvons aider », a déclaré Blinken.

L’Agence américaine pour le développement international n’a pas immédiatement répondu à une demande lundi indiquant si elle avait encore mobilisé des équipes ou de l’aide.

Les Nations Unies ont fait venir des experts au Maroc mais sont « en attente d’une demande d’assistance », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU. Alors que l’ONU a coordonné ses efforts sur le terrain lors de catastrophes passées, le gouvernement marocain « essaie lui-même de mobiliser l’aide », a-t-il déclaré lundi à CNN. Il a déclaré qu’il s’attendait à davantage d’accords bilatéraux dans les prochains jours.

En France, qui a gouverné le Maroc en tant que puissance coloniale de 1912 à 1956, le manque de soutien a été accueilli avec surprise et a suscité des spéculations selon lesquelles un refroidissement des relations entre Paris et Rabat sur l’immigration et d’autres questions avait joué un rôle.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré qu’une soixantaine d’autres pays, dont la France, avaient proposé leur aide, mais a souligné qu’elle estimait que la controverse était exagérée.

Colère et désespoir au Maroc ravagé par le séisme alors que les communautés attendent de l’aide

Le Maroc n’a pas « refusé » l’aide de la France, a-t-elle déclaré à la chaîne française BFM TV. La France donnera 5,4 millions de dollars aux associations françaises et internationales travaillant sur le terrain au Maroc et se tient prête à soutenir davantage le Maroc, a-t-elle déclaré.

Simon Martin, l’ambassadeur britannique au Maroc, dit 60 experts britanniques en recherche et sauvetage et quatre chiens de recherche sont arrivés dans le pays pour soutenir les opérations dirigées par le Maroc. L’équipe espagnole de recherche et de sauvetage urbain dit il recevait et coordonnait des équipes internationales.

Des pays comme la Tunisie et l’Arabie Saoudite ont déclaré qu’ils enverraient de l’aide, même s’il n’est pas clair si une telle aide a été envoyée. D’autres organisations non gouvernementales ont déclaré s’être déjà mobilisées.

Pendant ce temps, une équipe de 50 personnes de l’Agence allemande d’aide technique rassemblée à l’aéroport de Cologne-Bonn pendant le week-end a été renvoyée de l’aéroport dimanche après que leur offre d’aide n’ait pas été acceptée.

L’unité de déploiement rapide a été « prête dans un court délai à utiliser son expertise technique pour fournir une aide humanitaire au Maroc », a déclaré la présidente de l’agence, Sabine Lackner, dans un communiqué. L’agence a déployé une équipe de 50 personnes en Turquie et en Syrie pendant quatre mois après le séisme dévastateur du début de cette année. Il « vérifie désormais si et comment le pays peut être aidé avec la livraison de fournitures de secours ».

S’adressant aux journalistes lundi, le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Sebastian Fischer, a déclaré que rien n’indiquait que la décision concernant l’aide du Maroc était « politique ».

« La partie marocaine nous a remerciés pour l’offre d’aide », a-t-il déclaré, ajoutant qu’en cas d’urgence, « il faut également assurer la coordination ».

Mais d’autres se sont dits surpris que l’aide soit refusée.

« Il est incompréhensible que cette aide ne soit pas demandée », a tweeté Carl-Julius Cronenberg, député du parti libéral démocrate allemand. «Il ne devrait pas s’agir d’une fierté nationale mal comprise, mais seulement d’une aide la plus rapide et la meilleure possible!»