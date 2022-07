La résurrection politique de Danielle Smith

Radio

Durée 24:53

Il fut un temps où l’ancienne chef du parti Wildrose, Danielle Smith, se trouvait dans le désert politique, chassée par un stupéfiant passage à niveau qui a aliéné et irrité de nombreux conservateurs albertains. Maintenant, il semble que l’ancienne paria politique soit de retour dans le giron, alors qu’elle joue pour remplacer Jason Kenney à la tête du Parti conservateur uni et devenir la prochaine première ministre de l’Alberta. Elle a attiré beaucoup d’acclamations au Stampede de Calgary et a rapporté beaucoup d’argent à sa campagne avec son message anti-mandat et anti-Ottawa. Aujourd’hui sur Front Burner, Jason Markusoff de CBC est ici pour discuter de la chute politique passée de Smith et de sa résurrection politique actuelle.