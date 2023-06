La résurgence tant attendue de José Abreu pourrait déclencher l’attaque d’Astros

HOUSTON – José Abreu a déambulé dans la deuxième base ne voulant rien de plus que le baseball qu’il venait de matraquer. Il est sorti de sa batte à 106,2 mph, un autre signe d’un revirement tant attendu dans une saison qui semblait autrefois inexorablement se diriger vers un désastre. Abreu a fait signe vers une pirogue qui n’a pas eu besoin de rappel supplémentaire. Les coéquipiers ont aligné la marche supérieure, certains demandant le baseball tandis que d’autres ont couvert Abreu d’applaudissements.

Des jalons comme celui qu’Abreu vient de franchir sont sacrés dans les clubs des ligues majeures. Les coéquipiers des personnes impliquées les comptent à rebours à mesure qu’ils s’approchent, presque toujours loin de la consommation publique. Jose Altuve s’est réveillé mardi avec 999 runs en carrière. Martín Maldonado a réalisé 99 circuits. Et Abreu est arrivé à Minute Maid Park à un coup sûr de 1 500. Tout le monde autour d’eux le savait.

« Je pense que c’est la principale raison pour laquelle j’ai signé ici dans cette organisation : nous sommes juste une grande et grande famille », a déclaré Abreu par l’intermédiaire d’un interprète. « Tôt ou tard, j’ai pensé que nous allions vivre un moment comme celui-ci et je pense qu’aujourd’hui a été l’un de ces grands moments qui ont montré, oui, c’est pourquoi j’ai signé ici. »

Pour commencer la deuxième manche d’une victoire 6-1 contre les Nationals, Abreu a vu sept lancers du partant de Washington Patrick Corbin. Il a pris du retard 1-2 avant de gâcher deux fautes consécutives de plombs. Corbin est venu avec un troisième. Il est resté plat. Abreu l’a anéanti dans l’écart du champ central droit, lui permettant d’entrer dans un groupe exclusif.

Abreu est le 12e joueur d’origine cubaine à avoir totalisé au moins 1 500 coups sûrs dans les ligues majeures. Trois des autres sont Hall of Famers : Minnie Miñoso, Tony Oliva et Tony Pérez. Abreu est le 21e joueur actif à franchir le seuil et le troisième Astro, rejoignant Altuve et Michael Brantley.

« C’est un gros chiffre, surtout pour lui. Nous connaissons tous son parcours, son histoire. C’est un gars très humble. Il aime aider les gens », a déclaré Altuve. « Nous savons tous de quoi il est capable. Nous lui faisons confiance et toute l’équipe était vraiment excitée et heureuse pour lui.

Abreu est astro depuis sept mois. Voir à quel point ses coéquipiers l’admirent donne l’impression que cela fait sept ans. Le respect qu’il reçoit est presque palpable, même au milieu du pire début de sa carrière dans les ligues majeures. Les antécédents et l’éthique de travail d’Abreu ont semblé l’emporter sur sa production sur le terrain, lui offrant une longue piste pour corriger sa saison de carénage.

« Je pense que nous pouvons tous être d’accord et nous savons tous que le baseball est un sport très difficile. Le simple fait de s’adapter et de s’habituer aux nouvelles personnalités du club-house, de s’habituer au terrain sont toutes des choses qui peuvent prendre un certain temps », a déclaré Abreu. « Pour moi, récemment, nous avons obtenu les résultats que nous voulions. Mais sachez que je travaille avec (l’entraîneur des frappeurs Alex Cintrón) tous les jours. Je ne suis toujours pas là où je veux être, mais nous allons continuer à travailler.

Depuis début juin, Abreu a augmenté son OPS de 38 points. Il est entré dans le match de mardi avec une vitesse de sortie moyenne de 92,2 mph sur ses 30 balles frappées ce mois-ci. Abreu n’a jamais dépassé 88 mph en avril ou en mai, deux des pires mois de sa carrière dans les ligues majeures.

Abreu a également frappé deux autres balles à au moins 99,3 mph mardi, ne faisant que renforcer sa poussée de juin. Son taux de 46,7% de coups durs, son taux de conduite en ligne de 30% et son wOBA de 0,305 ce mois-ci sont tous des sommets de la saison. Son taux de balle au sol de 43,3% est un creux de la saison.

Abreu a quatre coups sûrs supplémentaires en 48 apparitions au marbre en juin. Il en avait 10 lors de ses 225 précédents. Quatre des cinq derniers matchs d’Abreu ont comporté plusieurs coups sûrs. Il a eu huit matchs à plusieurs coups au total dans les 60 qui l’ont précédé.

« Il frappe bien la balle », a déclaré le manager Dusty Baker. « Il frappe la balle sur une ligne. Son timing est bien meilleur et, quand votre timing est bon, vous obtenez généralement de bons résultats. Vous voulez juste qu’ils continuent à venir.

Les Astros n’en veulent pas. Ils besoin il. Yordan Alvarez s’est blessé à l’oblique droit lors du dernier road trip de l’équipe et n’a toujours pas recommencé à balancer une batte. Son passage sur la liste des blessés devrait dépasser le minimum de 10 jours, bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur la gravité de sa blessure. Les Astros n’ont pas rendu Alvarez disponible pour des interviews avant le match de mardi. Après cela, Baker a reconnu ce que beaucoup craignaient.

« Yordan est loin, alors nous devons continuer jusqu’à ce qu’il revienne », a déclaré Baker.

Abreu a sombré dans un abîme si profond que ces progrès progressifs ne modifieront pas ses chiffres globaux. Il possède toujours un .579 OPS avec un pourcentage de .279 slugging. Parmi les frappeurs qualifiés, seul Jean Segura affiche des effectifs inférieurs. Les 62 wRC+ d’Abreu correspondent à Javier Báez pour le deuxième plus bas du sport.

Nous ne sommes que le 13 juin et Abreu n’a peut-être déjà plus de temps pour récupérer le genre de ligne de slash qu’il est payé pour produire. Cela nécessiterait le genre de séquence torride qu’il n’a montré aucune idée de la création. Les Astros ne demandent pas cela, mais Abreu redevenant une menace réelle pourrait transformer leur attaque blessée en quelque chose de plus dynamique.

« Tout le monde dans ce club-house est très triste et très déçu de ce qui est arrivé à Yordan », a déclaré Abreu. Nous aimerions tous qu’il soit dans l’alignement tous les jours et qu’il soit en bonne santé, mais au baseball, il est parfois difficile de rester en bonne santé juste à cause de tout ce que nous faisons. Après cela, c’est à tous les autres membres de la formation d’essayer de le soutenir et d’essayer de continuer à le maintenir jusqu’à ce qu’il soit de retour.

Abreu doit devenir une plus grande partie du processus. Son doublé en deuxième manche constituait une étape personnelle et rien de plus. La moitié arrière vulnérable de la formation de Houston n’a pas réussi à le faire passer au-delà de la deuxième base. Baker l’a déploré après le match, mais pour que cette formation rencontre un succès durable, ceux qui se trouvent près du milieu de la commande doivent avoir un impact plus important.

Abreu a atteint la cinquième place mardi et devrait y rester pendant toute l’absence d’Alvarez. Les Astros ont présenté Abreu comme un producteur d’élite après l’avoir signé cet hiver. Il est entré dans le match de mardi après avoir remporté 78 apparitions au marbre, un sommet d’équipe, avec des coureurs en position de marquer. Il a produit seulement 27 points produits.

Un 79e est arrivé en septième manche. Maldonado a commencé avec le 100e circuit de sa carrière. Altuve a travaillé une marche et Alex Bregman a frappé un simple, mettant Houston en position d’élargir une avance de trois points. Kyle Tucker a frappé, envoyant Abreu au marbre. Il a égalisé le décompte contre le releveur des Nationals Chad Kuhl, qui a de nouveau tenté de battre Abreu avec un plomb dans la moitié intérieure.

Abreu a gardé ses mains à l’intérieur et a déposé le terrain dans le champ droit peu profond. Altuve a traversé le marbre, produisant un autre jalon lors d’une nuit pleine d’eux.

« Le baseball est l’un de ces sports où, un jour, vous vous sentez bien, le lendemain, vous ne vous sentez pas bien », a déclaré Abreu. « Je pense que la chose la plus importante est que je vais y aller, continuer à me battre, savoir ce que ces lettres sur ma poitrine représentent, savoir ce que cela représente pour tout le monde dans ce club-house. »

(Photo: Bob Levey / Getty Images)