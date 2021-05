La résurgence du conflit israélo-palestinien montre les limites des accords d’Abraham

Maintenant que Trump est parti et que Netanyahu s’accroche à peine au pouvoir, la politique régionale est peut-être déjà en train de s’éloigner des accords d’Abraham. Malgré toute l’optique joyeuse des Emiratis en vacances à Tel Aviv et des Israéliens faisant la fête à Dubaï, aucun nouveau pays ne s’est joint depuis la rafale initiale sous Trump. Alors que l’administration Biden s’est félicitée de relations plus saines entre Israël et le monde arabe, on ne sait pas dans quelle mesure elle a l’intention de s’appuyer sur la principale initiative de politique étrangère de Trump. Le président Biden a retardé sa sensibilisation directe à Netanyahu lors de son entrée en fonction; le premier dirigeant du Moyen-Orient à qui il s’est entretenu a été le roi de Jordanie Abdallah II, dont le pays est beaucoup plus directement impliqué dans le conflit israélo-palestinien que les États du Golfe. Les relations entre la Jordanie et Israël sont également au plus bas, un reflet, en partie, du mépris meurtrier de Trump et de Netanyahu pour la Jordanie en tant que gardien traditionnel des préoccupations palestiniennes.