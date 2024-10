La résurgence de carrière de Pamela Anderson survient après une longue « dépression »

Quand les gens prononcent le nom de Pamela Anderson, vous pourriez penser à ses débuts dans Playboy ou à son tour sensuel dans le rôle de CJ Parker dans la série de sauveteurs « Baywatch », mais maintenant, la mannequin et actrice canadienne cherche à changer la perception d’elle dans l’esprit de beaucoup de gens. . Sa détermination à le faire, elle a partagé dans une récente interview avec Varietysurvient après deux décennies de luttes émotionnelles profondes.

« Je le regarde maintenant et j’ai l’impression d’être passée de ‘Baywatch’ à Broadway », a déclaré Anderson, reconnaissant son rôle de Roxie Hart dans la production de Broadway de « Chicago » comme un tournant pour elle. « Je ne sais pas ce qui s’est passé entre-temps, tout est très flou. Je suis juste heureux d’être ici, en ce moment, parce que je pense que je souffre de dépression depuis quelques décennies.

Anderson a ensuite expliqué comment Rob Marshall, qui a réalisé l’adaptation cinématographique oscarisée de « Chicago », l’a contactée personnellement pour le rôle de Roxie à Broadway. Cela est arrivé à un moment où Anderson voulait désespérément prendre le contrôle de son propre récit, alors que des histoires tristement célèbres autour de son mariage avec le batteur Tommy Lee commençaient à refaire surface grâce à la série limitée Hulu « Pam & Tommy ».

« Je ne l’ai jamais vu, je n’en sais rien et je n’ai rien à voir avec ça », a déclaré Anderson à propos de la série. « Mais le producteur Barry Weissler m’a rappelé pour me dire : ‘Pamela, je sais que tu es capable de tant de choses. Vous n’allez pas descendre par là.’»

À la fois réponse et réflexion personnelle, Anderson a travaillé avec le documentariste Ryan White pour raconter sa propre histoire dans le film Netflix « Pamela, a Love Story ». Le documentaire a reçu deux nominations aux 75e Creative Arts Emmys, mais plus important encore, il a attiré l’attention de Gia Coppola, qui cherchait une star pour son drame se déroulant à Vegas, « The Last Showgirl ». Anderson reçoit de nombreuses récompenses pour sa performance et a déjà remporté le Golden Eye Award au Festival du Film de Zurich la semaine dernière.

« Je me suis transformé et c’était mon intention », a déclaré Anderson à propos de ce rôle intimidant. « Avant, je me souviens avoir pensé : ‘C’est peut-être ma seule chance.’ Je ne ferai peut-être jamais un autre film. Il y a une scène de panne, où j’arrache mon costume. Je suis allé voir Gia en lui disant : « Je suis prêt. je suis prêt maintenant« C’était une seule prise. »

Pour Anderson, relancer sa carrière ne consiste pas tant à reprendre là où elle s’était arrêtée, mais plutôt à poursuivre un voyage qu’elle a parcouru et qu’elle doit poursuivre. Elle a dit à Variety : « Je veux juste savoir de quoi je suis faite. On n’a jamais assez de temps, alors pourquoi ne pas y aller ?

Roadside Attractions a acquis les droits de distribution aux États-Unis de « The Last Showgirl » après sa première au TIFF, mais aucune date de sortie n’a été fixée.