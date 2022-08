Alors que le protectionnisme énergétique s’installe à l’échelle mondiale, la semaine dernière, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a appelé Canberra à protéger les approvisionnements nationaux en gaz et à limiter les exportations de GNL – gaz naturel refroidi – après avoir projeté que la côte est du pays pourrait faire face à un déficit de 56 pétajoules de gaz L’année prochaine.

Le marché du gaz de l’Asie-Pacifique a subi un nouveau coup après que l’Australie, un grand producteur de gaz naturel, a signalé qu’il pourrait potentiellement réduire les exportations de gaz naturel liquéfié alors que la région est confrontée à des approvisionnements en gaz limités, à des prix élevés et à la concurrence d’acheteurs européens en manque de gaz.

Un quai de ravitaillement en gaz naturel liquéfié au Japon, le 17 décembre 2021. Si jamais le Japon se retirait des projets énergétiques de Sakhaline en Russie et que leurs parts étaient acquises par la Russie ou un pays tiers, cela affaiblirait l’efficacité des sanctions occidentales et profiterait à la Russie, a déclaré vendredi le ministre japonais de l’Industrie.

“Il y a eu d’importants investissements dans l’industrie d’exportation. Et cet investissement a entraîné une offre intérieure importante. L’un est complémentaire de l’autre.”

Le groupe de pression du gaz, l’Australian Petroleum Production & Exploration Association, a cependant apaisé les marchés, affirmant que malgré l’avertissement de l’ACCC, il y a plus qu’assez de gaz l’année prochaine et qu’il n’y a jamais eu de véritable pénurie auparavant.

C’est cet approvisionnement en GNL que l’ACCC dit que les producteurs devraient éviter de vendre sur le marché étranger – actuellement rempli d’acheteurs affamés de gaz – et le conserver pour les consommateurs locaux.

Alors que la plupart des ventes de GNL aux acheteurs étrangers se font par le biais de contrats à long terme, les producteurs australiens de GNL vendent également du GNL ad hoc et non contractuel sur le marché au comptant. Les pays qui n’ont pas la capacité de conclure des contrats compétitifs à long terme sont obligés de les acheter sur le marché au comptant.

La majeure partie du gaz utilisé sur la côte est de l’Australie est produite par des entreprises qui sont également des exportateurs de GNL vers l’Asie-Pacifique et d’autres pays. L’ADGSM empêche ces producteurs d’exporter du GNL en cas de pénurie sur le marché intérieur.

Mais si le mécanisme est invoqué avec succès, de nouvelles pressions sur l’offre et les prix seront ressenties par les plus grands acheteurs de GNL de la région, tels que le Japon et la Corée du Sud, ainsi que par les nouveaux venus dans les importations de GNL, comme les Philippines, selon les analystes.

Les prix du GNL ont grimpé de près de 80 % depuis le début de la guerre en Ukraine fin février, selon l’indice des prix Platts JKM.

“Depuis avril, il n’y avait plus eu [spot] ventes d’appels d’offres des trois principales installations d’exportation de GNL sur la côte est de l’Australie, indiquant que certaines exportations ralentissaient », a déclaré Kenneth Foo, directeur régional des prix de S&P Global Market Intelligence APAC LNG.

“Le manque de disponibilité de spots sur la côte est de l’Australie pourrait à son tour resserrer davantage l’approvisionnement en GNL dans la région Asie-Pacifique, en particulier à l’approche de la saison de pointe de la demande hivernale au quatrième trimestre”, a déclaré Foo.