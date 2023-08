La restitution par l’Australie d’objets volés « répare un tort historique »

La galerie nationale australienne restitue des sculptures cambodgiennes qui, selon elle, ont été volées.

Ils ont été achetés par un marchand d’art britannique qui a ensuite été accusé de trafic d' »antiquités cambodgiennes » volées et pillées.

Les musées du monde entier restituent des objets volés alors qu’ils reconnaissent les torts infligés à plusieurs nations sous la domination coloniale.

La galerie nationale australienne a annoncé jeudi qu’elle restituerait trois sculptures au Cambodge après qu’une enquête a révélé qu’elles auraient probablement été « exportées illégalement » du pays.

Les sculptures en bronze des IXe-Xe siècles ont été achetées pour 1,5 million de dollars en 2011 par le marchand d’art britannique Douglas Latchford, qui a ensuite été « impliqué de manière convaincante dans le commerce illégal d’antiquités », a indiqué la galerie.

Latchford est décédé en 2020, un an après avoir été accusé de trafic d’antiquités cambodgiennes volées et pillées. Des accusations ont également été portées à titre posthume concernant des œuvres d’art qu’il a vendues, a indiqué la galerie.

Lors d’une cérémonie de remise, Susan Templeman, envoyée spéciale de l’Australie pour les arts, a déclaré que la remise des sculptures au Cambodge était « une occasion de réparer un tort historique ».

Elle a déclaré que le gouvernement cambodgien avait travaillé avec l’Australie sur la question avec « un esprit de coopération et de courtoisie ».

Chanborey Cheunboran, ambassadeur du Cambodge en Australie, a décrit la remise comme « une occasion historique et une étape importante vers la rectification des injustices passées, le renforcement de la valeur des biens culturels et la reconnaissance de l’importance de la préservation et de la protection du patrimoine culturel ».

Les sculptures – Bodhisattva Avalokiteshvara Padmapani, Bodhisattva Vajrapani et Bodhisattva Avalokiteshvara Padmapani – resteront exposées en Australie jusqu’à trois ans pendant que le gouvernement cambodgien leur prépare une nouvelle maison à Phnom Penh.

Les musées du monde entier restituent des objets volés car ils reconnaissent les torts infligés à de nombreux pays sous la domination coloniale.

Le célèbre Rijksmuseum d’Amsterdam a promis le mois dernier de restituer des centaines d’objets indonésiens et sri-lankais volés, et à la fin de l’année dernière, le musée Horniman de Londres a promis de rendre certains de ses trésors au Nigeria plus de 100 ans après leur vol par les forces britanniques.