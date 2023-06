La restauration est en retard pour les célèbres ruines romaines de Palmyre et d’autres sites historiques battus par la guerre

PALMYRA, Syrie (AP) – Au plus fort du déchaînement du groupe État islamique à travers la Syrie, le monde a regardé avec horreur les militants faire sauter une arche et un temple emblématiques dans les célèbres ruines romaines du pays à Palmyre.

Huit ans plus tard, l’EI a perdu son emprise, mais les travaux de restauration du site ont été retardés par des problèmes de sécurité, les restes de mines terrestres de l’EI et le manque de financement.

D’autres sites archéologiques à travers la Syrie sont confrontés à des problèmes similaires, tant dans les zones détenues par le gouvernement que par l’opposition. Ils ont été endommagés par la guerre ou, plus récemment, par le tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,8 qui a frappé une vaste région de la Turquie voisine ainsi que la Syrie en février.

Youssef Kanjou, ancien directeur du Musée national d’Alep en Syrie, a déclaré que la situation des sites du patrimoine dans son pays était un « désastre ».

Sans un effort coordonné de préservation et de restauration, a déclaré Kanjou, aujourd’hui chercheur à l’Université de Tübingen en Allemagne, « nous perdrons ce qui n’a pas été détruit par la guerre ou le tremblement de terre ».

Avant la guerre, Palmyre – l’un des six sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en Syrie – était le joyau archéologique du pays, une attraction touristique qui attirait des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. L’ancienne ville était la capitale d’un État client arabe de l’Empire romain qui s’est brièvement rebellé et s’est taillé son propre royaume au IIIe siècle, dirigé par la reine Zénobie.

Plus récemment, la région avait des associations plus sombres. Il abritait la prison de Tadmour, où des milliers d’opposants au régime de la famille Assad en Syrie auraient été torturés. L’EI a démoli la prison après avoir capturé la ville.

Les militants ont ensuite détruit les temples historiques de Bel et Baalshamin et l’Arc de Triomphe de Palmyre, les considérant comme des monuments à l’idolâtrie, et ont décapité un ancien spécialiste des antiquités qui avait consacré sa vie à superviser les ruines.

Aujourd’hui, la route à travers le désert de Homs à Palmyre est parsemée de points de contrôle de l’armée syrienne. Dans la ville adjacente au site antique, certains magasins ont rouvert, mais des signes de guerre subsistent sous la forme de véhicules calcinés et de magasins et de maisons incendiés ou condamnés.

Le musée de Palmyre est fermé et la statue de lion très appréciée qui se tenait devant lui a été déplacée à Damas pour être restaurée et conservée.

Néanmoins, les touristes syriens et étrangers ont commencé à revenir.

« Nous pensions qu’il était impossible que des étrangers reviennent à Palmyre », a déclaré Qais Fathallah, qui y dirigeait un hôtel mais s’est enfui à Homs lorsque l’EI a pris le pouvoir. Il est maintenant de retour à Palmyre, exploitant un restaurant, où il dit servir régulièrement des touristes.

Récemment, un groupe de touristes de pays comme le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, et un autre, avec des étudiants universitaires syriens, erraient dans les ruines.

Certains des touristes syriens avaient visité en des jours meilleurs. Pour Fares Mardini, étudiant en génie de la communication, c’était la première fois.

« Maintenant, je suis enfin venu, et je vois tellement de destruction. C’est quelque chose de vraiment bouleversant », a-t-il déclaré. « J’espère qu’il pourra être restauré et redevenir ce qu’il était. »

En 2019, des experts internationaux convoqués par l’UNESCO, l’agence culturelle des Nations Unies, ont déclaré que des études détaillées devraient être effectuées avant de commencer des restaurations majeures.

Youmna Tabet, spécialiste du programme à l’unité des États arabes du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, a déclaré que les travaux de restauration impliquent souvent des choix difficiles, en particulier s’il n’y a pas suffisamment de matériaux d’origine pour la reconstruction.

« Vaut-il la peine de le reconstruire avec très peu d’authenticité ou devrions-nous plutôt nous concentrer sur la documentation en 3D de ce qu’il était? » dit-elle.

Les missions sur le site ont d’abord été retardées par des problèmes de sécurité, notamment des mines terrestres qui ont dû être déminées. Des cellules de l’EI mènent encore occasionnellement des attaques dans la région.

L’argent est aussi un problème.

« Il y a un gros manque de financement jusqu’à présent, pour tous les sites en Syrie », a déclaré Tabet, notant que les donateurs internationaux hésitaient à enfreindre les sanctions contre la Syrie, qui ont été imposées par les États-Unis, l’Union européenne et d’autres.

Les sanctions américaines exemptent les activités liées à la préservation et à la protection des sites du patrimoine culturel, mais des obstacles liés aux sanctions subsistent, comme l’interdiction d’exporter des articles fabriqués aux États-Unis vers la Syrie.

La Russie, alliée du gouvernement du président syrien Bashar Assad, a commencé à restaurer l’arc de triomphe de Palmyre, le plus grand projet en cours à ce jour sur le site.

« Nous avons des fonds de certains amis dans certains endroits, mais ce n’est pas suffisant par rapport à la catastrophe qui s’est produite », a déclaré Mohammad Nazir Awad, directeur général du département syrien des antiquités et des musées.

Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi, a déclaré Maamoun Abdulkarim, qui dirigeait le département des antiquités au moment de l’incursion de l’EI. Abdulkarim a souligné la poussée internationale pour récupérer les sites du patrimoine endommagés dans la ville de Mossoul en Irak voisin, également contrôlée par les militants pendant un certain temps, comme un exemple de restauration réussie.

« Nous devons faire une certaine séparation entre les affaires politiques et les affaires du patrimoine culturel », a déclaré Abdulkarim, aujourd’hui professeur à l’Université de Sharjah. Il a averti que les structures endommagées risquent de se détériorer davantage ou de s’effondrer à mesure que les travaux de réhabilitation sont retardés.

Le tremblement de terre meurtrier du 6 février a provoqué de nouvelles destructions sur certains sites déjà endommagés par la guerre. Cela comprend la vieille ville d’Alep, qui est sous le contrôle du gouvernement, et l’église Saint-Siméon de l’époque byzantine dans la campagne d’Alep, dans une zone contrôlée par les forces d’opposition soutenues par la Turquie.

Environ un cinquième de l’église a été endommagée par le tremblement de terre, y compris l’arc de la basilique, a déclaré Hassan al-Ismail, chercheur chez Syrians for Heritage, une organisation non gouvernementale. Il a déclaré que le tremblement de terre avait aggravé les dommages causés par les bombardements et le vandalisme.

Le groupe a essayé de stabiliser la structure avec des supports en bois et en métal et de conserver les pierres qui en tombaient pour une utilisation ultérieure dans la restauration.

Ayman al-Nabo, responsable des antiquités dans la ville d’Idlib tenue par l’opposition, a lancé un appel à l’aide internationale pour stabiliser et restaurer les sites endommagés par le tremblement de terre.

Les antiquités doivent être considérées comme « neutres par rapport à la réalité politique », a-t-il déclaré. « C’est un patrimoine humain mondial, qui appartient au monde entier, pas seulement aux Syriens. »

___

Sewell a rapporté de Beyrouth. Les journalistes d’Associated Press Omar Sanadiki à Palmyre, en Syrie, et Omar Albam à Deir Semaan, en Syrie, ont contribué à ce rapport.

Abby Sewell et Albert Aji, Associated Press