La restauration de la nature peut stimuler l’emploi dans les zones en difficulté du «  mur rouge  », selon une étude

Une bonne concentration sur la restauration de la nature aiderait à déclencher une augmentation des emplois indispensables dans les zones du mur rouge en difficulté, selon une étude aujourd’hui.

La restauration des côtes et des tourbières, ainsi que la création de forêts et de nouveaux espaces verts urbains, offrent le potentiel de créer plusieurs milliers de nouveaux postes, a-t-on dit à Boris Johnson.

Et la recherche, menée par les consultants WPI Economics, a révélé que le potentiel est le plus grand dans les points noirs de l’emploi tels que les sièges du mur rouge arrachés par les conservateurs aux travaillistes lors des dernières élections générales.

Au moins 16 000 emplois pourraient être créés; 11 000 en développant les espaces verts urbains et le reste dans la restauration côtière et la création de forêts.

Le comté de Durham, West Cumbria, Wolverhampton et certaines parties du Nottinghamshire font partie des domaines qui seraient les principaux gagnants, selon l’étude.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Près de trois quarts de million d’entreprises « risquent l’échec au cours des trois prochains mois », préviennent les économistes Brexit: l’UE vole la marche dans la course à l’accord commercial avec l’Inde alors que Johnson annonce un « partenariat renforcé »

Sam Alvis, de l’organisation Green Alliance, a déclaré: «L’opportunité est là pour la chancelière de créer un héritage de nouveaux emplois de haute qualité à travers la Grande-Bretagne.»

Et Patrick Begg, du National Trust, a déclaré: «Pendant la pandémie, ceux qui ont la chance d’avoir accès à des espaces verts ont pu se réconforter de la nature et des zones de beauté proches de chez eux.

«Le gouvernement pourrait créer des emplois verts pour les communautés qui en ont le plus besoin. Cela accélérerait le chemin que nous entreprenons vers un avenir plus prospère pour les personnes et la planète. »

Lorsqu’il a dévoilé son plan climatique en 10 points en novembre dernier, le Premier ministre a promis qu’une «reprise verte» guiderait la réponse de son gouvernement à la crise du Covid-19.

Mais il a été critiqué pour un engagement vide, après que la subvention pour les maisons vertes ait été abandonnée et que les objectifs de plantation d’arbres indigènes aient été manqués.

Les promesses d’un «Brexit vert» ont également été brisées, affirment les militants, avec des garanties pour les produits chimiques, la nature, la qualité de l’air et les déchets, toutes plus faibles depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE.

Le rapport, Leveling Up Through Nature, souligne le potentiel de:

* Restauration des zones humides et des prairies marines – création d’emplois dans les communautés côtières galloises telles qu’Anglesey et Newport.

* Restauration des tourbières – avec le Yorkshire contenant 27 pour cent du riche habitat et une importante réserve de carbone.

* Les deux tiers des meilleures terres pour la plantation d’arbres se trouvent dans des circonscriptions à faible emploi – dont 112 000 hectares dans les zones de mur rouge.

Le Dr Darren Moorcroft, directeur général du Woodland Trust, a déclaré: «Pour faire face aux crises climatiques et naturelles, il faudra non seulement planter plus d’arbres, mais aussi planter les bons types d’arbres.

«Investir dans les pépinières britanniques pour faire pousser les arbres que nous devons planter au Royaume-Uni est un aspect trop souvent négligé de la création d’emplois verts qui nécessite une plus grande attention.»

Pour localiser le potentiel d’emplois verts, WPI a fait correspondre les données sur l’emploi au niveau des circonscriptions avec des cartes identifiant le potentiel pour les différents types de restauration de la nature possible.