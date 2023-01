La restauration de la couche d’ozone est de retour sur la bonne voie, selon les scientifiques

De cette manière, ont déclaré les chercheurs, la production voyou chinoise avait contribué aux “banques” de chlorofluorocarbures qui étaient produites dans le monde avant l’entrée en vigueur des interdictions et se trouvent dans les mousses ainsi que dans les équipements de réfrigération et les systèmes d’extinction d’incendie. Ces produits chimiques existants ne sont pas encore dans l’atmosphère, mais sont libérés lentement par la détérioration et la destruction de la mousse, les fuites ou d’autres moyens.

Le Dr Montzka a déclaré que la taille de la contribution chinoise aux banques n’était pas connue. “Mais si les banques ont été considérablement renforcées, cela ajouterait quelques années de plus au retard attendu de la reprise”, a-t-il déclaré.

Durwood Zaelke, président de l’Institute for Governance & Sustainable Development, une organisation de recherche et de plaidoyer basée à Washington, a déclaré que l’élimination des émissions indésirables était un autre exemple du succès du protocole, qui est généralement considéré comme le plus efficace pour l’environnement mondial. pacte jamais conclu.

La surveillance atmosphérique, qui est requise par le protocole, a détecté le problème, a déclaré M. Zaelke, et l’a porté à l’attention de la direction du traité. “Sans s’avouer coupables, les fautifs se sont ressaisis”, a-t-il dit. “Et les mesures sont de retour là où elles devraient être.”

Selon le protocole, des évaluations comme celle publiée lundi sont requises au moins tous les quatre ans. En plus des scientifiques de la NOAA, les contributeurs comprenaient des chercheurs de la NASA, de l’Organisation météorologique mondiale, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de la Commission européenne.

La nouvelle évaluation a été la première à examiner les effets sur l’ozone d’un type potentiel d’intervention climatique, ou géo-ingénierie, destinée à refroidir l’atmosphère. La méthode, appelée injection d’aérosols stratosphériques, utiliserait des avions ou d’autres moyens pour distribuer des aérosols de soufre haut dans l’atmosphère, où ils réfléchiraient une partie des rayons du soleil avant qu’ils n’atteignent la surface.

L’idée a suscité une vive opposition. Entre autres objections, les opposants affirment qu’intervenir sur le climat de cette manière pourrait avoir de graves conséquences imprévues, modifiant potentiellement les conditions météorologiques dans le monde entier. Mais de nombreux scientifiques et autres disent qu’au moins, la recherche est nécessaire, car le réchauffement peut atteindre un point où le monde devient désespéré d’essayer une telle technique d’intervention, peut-être temporairement pour gagner du temps avant que les réductions de gaz à effet de serre puissent avoir un effet significatif.