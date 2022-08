La restauration de cet héritage familial a pris des années, mais la route n’est plus qu’à quelques jours

Lorsque Ken Davison, de London, en Ontario, avait 16 ans, son père lui a remis les clés de la fourgonnette Volkswagen Westfalia 1971 de la famille et lui a dit : « Tout est à toi.

“C’était juste une vieille camionnette rouillée pour lui”, a plaisanté Davison, 59 ans, qui a eu le véhicule depuis, mais l’a retiré de la route en 1988, après qu’il soit tombé en panne pour la dernière fois.

“Je l’ai garé avec la promesse de le reconstruire un jour”, a-t-il déclaré. “Donc, ça m’a suivi pendant toutes ces années. Il y a environ neuf ans, il a été décidé qu’il était temps de continuer.”

Ken Davison restaure cette VW Westfalia depuis neuf ans et demi. Il estime qu’il a passé 5 000 heures à reconstruire le moteur, à réparer l’extérieur et à ajouter de nouvelles fonctionnalités. (Rebecca Zandbergen/Nouvelles de CBC)

Davison, qui a pris sa retraite l’année dernière après avoir fermé son entreprise d’informatique, estime qu’en neuf ans et demi, il a passé 5 000 heures à travailler sur la camionnette.

[The van] s’appelle ‘The Mistress’ – prend du temps, coûte cher, doit s’éclipser pour être avec elle. -Ken Davison

“La meilleure façon de reconstruire un véhicule dans ce genre de mauvais état rouillé est de le mettre sur quelque chose appelé une rôtisserie et de le tourner sur le côté ou d’utiliser un palan”, a déclaré Davison qui a entreposé la camionnette dans un abri d’auto temporaire à côté sa maison du Vieux Nord pendant des années. “Je n’avais aucune de ces options. J’ai donc passé de nombreuses heures sur le dos sous le sablage et la peinture.”

Davison a reconstruit le moteur refroidi par air de la VW, installé des feux de freinage, des sièges chauffants BMW, une radio à androïde, une caméra de recul, un système d’avertissement de sortie de voie – la liste est longue.

“Mon ordinateur, que j’ai construit pour le moteur, s’allume également sur [the screen]afin que je puisse obtenir toutes les informations sur mon moteur, la température, des trucs comme ça », a-t-il déclaré.

Si tout se passe comme prévu – et que le moteur continue de fonctionner comme il se doit – Davison espère faire passer le Westfalia à un contrôle de sécurité cette semaine.

Un Londonien restaure sa camionnette VW de 50 ans Ken Davison, 59 ans, a passé les 9 dernières années à restaurer et à reconstruire ce camping-car Volkswagen Westfilia de 1971. Il est dans sa famille depuis 1974.

La panne était courante

Davison a de bons souvenirs d’avoir passé du temps avec son père dans la camionnette quand il était encore enfant.

“Le meilleur souvenir est probablement que mon père et moi montions au Mosport Speedway et passions les week-ends dans la camionnette à regarder les courses automobiles”, se souvient-il.

Mais le van est tombé en panne. Beaucoup.

Davison a reconstruit lui-même le moteur à partir d’un kit, mais a tout soudé lui-même et l’a modifié à 2 500 cm3, contre 1 600 cm3. (Rebecca Zandbergen/Nouvelles de CBC)

En fait, quand lui et sa femme, Jacquie, ont pris la 401 depuis Londres pour leur lune de miel au milieu des années 80, ils ne sont pas allés très loin.

« À environ 50 kilomètres environ de la ville, le moteur a soufflé dessus », a ri Davison. “Nous étions bloqués jusqu’à ce que mon beau-père arrive et nous ramène à la maison”,

Jacquie Davison prenait souvent le bus lors de voyages en tant que conseillère guide dans les années 80. “Donc, en fait, la dernière fois qu’il est tombé en panne, c’était avec le groupe de guidage”, a déclaré Ken Davison.

Jacquie a également nommé le bus “La Maîtresse”, a-t-il déclaré. “Cela prend du temps, coûte cher, il faut s’éclipser pour être avec elle”, a déclaré Davison avec un sourire.

“La Maîtresse et moi avons une relation compliquée”, a déclaré Jacquie. “Mes moments les plus mémorables concernant la maîtresse sont des opposés polaires; me laissant bloquée pendant ma lune de miel et regardant la joie de mes enfants l’utilisant comme maison de jeu”, a déclaré Jacquie.

“Elle donne une grande joie à Ken et peut aussi être assez espiègle”, a-t-elle déclaré. “Des tâches simples prennent souvent beaucoup plus de temps qu’elles ne le devraient et ont entraîné des brûlures, des coupures et des égratignures (et beaucoup de jurons).”

Davison a retrouvé la plaque d’immatriculation originale de 1971 qui était destinée à ce modèle particulier et à cette année de bus VW. (Rebecca Zandbergen/Nouvelles de CBC)

“Nous sommes ravis d’être si près de la terminer et de rejoindre la vie de van”, a-t-elle déclaré. Mais Davison sait qu’il devra prouver que la camionnette est en état de marche avant que sa femme ne monte à bord.

“Elle m’a dit qu’elle voulait être convaincue que c’était à nouveau fiable”, a déclaré Davison. “Je devrai peut-être faire quelques voyages d’une semaine ou quelque chose pour l’en convaincre.”