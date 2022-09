La ressemblance troublante entre la terrasse du café de Vincent Van Gogh la nuit et un restaurant à Bangalore étourdit Internet

Une photo virale d’un café à Bangalore devient virale sur les réseaux sociaux pour sa ressemblance troublante avec l’un des célèbres tableaux de Vincent Van Gogh. La photo en question a été cliquée par un utilisateur de Reddit. Cependant, lorsque la photo a fait surface en ligne, les internautes aux yeux d’aigle ont rapidement identifié et dessiné des similitudes. L’utilisateur de Twitter qui a partagé la photo en ligne a déclaré : “Un utilisateur de Reddit a cliqué sur une photo d’un café à Koramangala qui ressemble au célèbre tableau ‘Café Terrace at Night’ 1888 de Vincent Van Gogh.” Pour ceux qui ne le savent pas, le tableau du célèbre artiste néerlandais est également connu sous le nom de La terrasse du café sur la place du Forum.

Le tableau a été créé à la mi-septembre 1888 et présente une terrasse éclairée d’un café. Elle est accentuée par l’obscurité de la rue du Palais qui débouche sur un corps de bâtiment. Au-delà de cette structure se trouve une ancienne église. Vers le côté droit du tableau, l’artiste néerlandais a dessiné un navire éclairé avec des branches d’arbres entourant la place. Mais il a été laissé inachevé juste à côté d’une petite boutique. ‘Café Terrace at Night’ a l’ajout d’une nuit étoilée magnifiquement incorporée et reste l’une de ses nombreuses œuvres remarquables. Maintenant, sa ressemblance exacte avec un café de Koramangala a laissé les internautes perplexes. Jetez-y un œil ici :

Un utilisateur de reddit a cliqué sur une photo d’un café à Koramangala qui ressemble au célèbre tableau “Café Terrace at Night”, 1888 de Vincent Van Gogh@peakbengaluru pic.twitter.com/sxDKrgpFRA — Sai Preetham M (@MSaiPreetham_) 24 septembre 2022

Alors que certains utilisateurs ne pouvaient pas croire que c’était réel, d’autres y ont ajouté une anecdote amusante. Un internaute a écrit: “Seul diff est que l’original a des étoiles et que le double a des câbles Internet suspendus.”

Le seul diff est que l’original a des étoiles et que le duplicata a des câbles Internet suspendus😂😂 — Just4fun (@Just4funxyz) 24 septembre 2022

Un autre a contredit: “La ressemblance est tout à fait parfaite.”

la ressemblance est tout à fait parfaite🔥🔥🔥 — Prashant🇮🇳 (@MAYBE_PRASHANT_) 24 septembre 2022

Un utilisateur choqué a demandé: “Comment diable ????”

Comment sur terre ???? – Al (@civilizedguy) 24 septembre 2022

Pendant ce temps, une personne a souligné: “La personne qui a cliqué dessus ne savait rien de ce tableau.”

La personne qui a cliqué ne savait rien de ce tableau — Sai Preetham M (@MSaiPreetham_) 24 septembre 2022

Notamment, la peinture emblématique est placée au musée Kroller-Muller à Otterlo, aux Pays-Bas.

