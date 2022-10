La ressemblance troublante du petit garçon avec Ranbir Kapoor a laissé les fans de Bollywood stupéfaits

Internet a souvent repéré des individus qui présentent d’étranges similitudes avec les stars de Bollywood. Cette fois, une vidéo d’un jeune garçon, sosie de l’acteur Ranbir Kapoor, est devenue virale. La courte vidéo, publiée sur Instagram par l’utilisateur Nirav Bhatt, le montre assis avec ses écouteurs sur les oreilles, prononçant quelques paroles et interprétant la tendance “Mujhe Nahi Pata Hai, Mujhse Mat Pucho Na”.

Le jeune garçon dans cette vidéo a une ressemblance frappante avec l’acteur Ranbir Kapoor. Ce garçon est un enfant modèle et est également connu sous le nom de Little Ranbir Kapoor, selon sa biographie. Fait intéressant, le petit garçon a également été présenté dans la publicité photo de la marque de vêtements d’Alia Bhatt, Ed-a-Mamma. La vidéo a été publiée sur sa page Instagram, qui compte plus de 3 000 abonnés. Regardez la vidéo ci-dessous.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu 1,16 lakh likes. Le message est inondé de commentaires, et la plupart d’entre eux conviennent que l’enfant ressemble en effet à Ranbir Kapoor. L’un des utilisateurs a écrit: “Oui omg Ranbir Kapoor ka enfance lagte ho”. Un autre utilisateur a écrit : « Oui, tu ressembles en fait à Ranbir ». Un troisième utilisateur a écrit: «C’est fou. C’est une ressemblance si troublante ». Certains utilisateurs ont également commenté avec de nombreux emojis.

Auparavant, Alia Bhatt avait publié une photo Instagram de Nirav Bhatt, qui figurait dans l’annonce photo de sa marque de vêtements. La photo a immédiatement attiré l’attention de ses fans, qui ont affirmé qu’il avait une “ressemblance étrange” avec son mari Ranbir Kapoor. “Le garçon ressemble légitimement à Ranbir Kapoor”, a déclaré un fan. “Pendant un moment, j’ai pensé que c’était Ranbir”, a écrit un autre. Oh mon dieu, quelle ressemblance. “Alia, tu te rends compte que ce petit garçon ressemble à ton mari ?” une personne a dit, avec un emoji au visage rouge.

Sur le plan du travail, Ranbir a récemment été vu dans le film très acclamé Brahmastra aux côtés d’Alia Bhatt et d’Amitabh Bachchan dans les rôles principaux. Il apparaîtra ensuite dans Animal de Sandeep Reddy Vanga avec Rashmika Mandanna.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici