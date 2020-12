CLEVELAND: Le directeur Terry Francona a félicité les Indiens de Cleveland pour avoir essayé de faire ce qu’il fallait en changeant de nom qui était inévitable et nécessaire.

Vendredi, Francona a félicité la décision de l’équipe d’abandonner son nom après 105 ans, un changement intervenu après des mois de discussions internes, de réunions avec de nombreux groupes et qui marquera un nouveau départ pour le club de l’AL.

Je suis fier du fait que nous allons faire quelque chose de correct, a déclaré Francona lors d’un appel Zoom depuis son domicile en Arizona.

L’équipe a annoncé sa décision lundi, mettant fin à un processus qui avait commencé avant même l’annonce du propriétaire Paul Dolan en juillet quelques heures après que l’équipe de la NFL à Washington a abandonné son nom controversé et déclaré que le club procéderait à un examen approfondi de son nom.

Dolan a déclaré à l’Associated Press dans une interview que l’équipe resterait Indienne au moins jusqu’à la saison 2021 et qu’elle n’adopterait pas de nom intérimaire tant qu’un nouveau ne serait pas choisi. Dolan a également déclaré à AP que Tribe, le surnom populaire de l’équipe et un favori de nombreux fans en tant que nouveau nom, n’est pas une option pour l’avenir et que le club s’éloigne complètement de tout ce qui a une connotation amérindienne.

Cependant, cela ne signifie pas que l’équipe se dissociera de son histoire.

Ce n’est pas l’idée derrière cela, a déclaré Francona. «Je pense juste qu’en disant simplement, Hé, nous l’avons toujours fait de cette façon, alors continuez simplement. Shoot, si nous avons fait ça, Jackie Robinson n’a peut-être jamais joué au baseball.

Personne n’a jamais essayé de manquer de respect, mais ce n’était plus une réponse suffisante.

Francona comprend que certaines personnes peuvent mettre du temps à accepter le changement.

Ce qui est important pour les gens à comprendre, c’est ce dont nous sommes vraiment fiers, c’est le prénom de notre équipe, qui est Cleveland, a-t-il déclaré. J’espère que vous n’entendrez jamais un joueur dire quelque chose de contraire à cela. Et peut-être que dans l’année prochaine, les fans et les gens pourront s’amuser avec quelque chose qui avance.

Comme beaucoup, Francona a déclaré que le mouvement social à travers le pays cet été l’avait aidé à mieux comprendre le besoin de changement.

Cette année a probablement été une révélation pour beaucoup de gens, a-t-il déclaré. Quand vous voyez certaines des choses qui se passaient, je pense que beaucoup de gens ont pris du recul et ont repensé certaines choses que nous tenions peut-être pour acquises ou que nous ne devrions pas prendre pour acquises.

Francona a reçu beaucoup de courriers concernant le changement de nom. Pour la plupart, il a dit que les gens ont exprimé leur compassion et leur réflexion sur le sujet.

D’autres ont encore du mal à accepter la décision.

Je ne veux juste jamais que ça se perde, je n’essayais pas de manquer de respect à personne, croyez-moi, dit-il. «J’essayais d’être le contraire, et c’est respectueux.

Francona a raté le plus la saison 2020 abrégée en raison de problèmes de santé, mais a déclaré qu’il avait perdu du poids, se sentait mieux et avait hâte d’y aller.

Les Indiens seront très différents la saison prochaine après la perte de l’agent libre plus proche Brad Hand, du joueur de premier but Carlos Santana et d’autres. Il est également possible que le club échangera l’arrêt-court All-Star Francisco Lindor dans les semaines ou les mois à venir.

Cleveland n’a pas réussi à élaborer une prolongation de contrat avec Lindor, qui n’a plus qu’un an pour conclure son accord avec les Indiens en difficulté financière.

Francona apprécie que le club ait atteint un point où il n’a vraiment pas d’autre choix que d’échanger Lindor, le visage de leur franchise. Il est convaincu que Chris Antonetti, président des opérations de baseball de l’équipe, et le directeur général Mike Chernoff feront tout ce qui est nécessaire pour garder les Indiens compétitifs.

Aussi douloureux que cela puisse être.

Nous savons tous que Frankie n’est pas seulement un joueur incroyable, mais une personne incroyable, et nous adorons l’avoir, a déclaré Francona. Croyez-moi, personne n’aime plus l’avoir en uniforme que moi, car je fais partie de l’alignement. Mais nous avons des défis. Et j’allais devoir essayer d’attaquer ces défis là où ça va, je ne sais pas.

REMARQUES: Francona espère que Curt Schilling sera finalement élu au Temple de la renommée cet hiver. Schilling a lancé pour Francona à Philadelphie et à Boston, où il a aidé les Red Sox à mettre fin à leur longue sécheresse de la Série mondiale. Il a joué un rôle important dans notre victoire, a déclaré Francona. Je suis aussi grand fan que, et je sais que je suis partial, et je devrais l’être. Mais je vais m’enraciner comme un fou qu’il obtient cette année.

