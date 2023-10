Ce sera le quatrième entraîneur de baseball de l’Oregon en cinq ans, Nate Girton succédant à Michael Ashworth, qui a démissionné après une saison.

Avant cela, David Boyer a été entraîneur pendant deux ans, succédant à Adam Albrecht.

« J’espère que nous pourrons obtenir une certaine stabilité », a déclaré Girton, qui n’est pas étranger à l’athlétisme Hawk, ayant aidé aux niveaux inférieurs. « J’ai la chance d’avoir environ 75 pour cent des joueurs de basket-ball au premier cycle du secondaire. »

Girton utilise le mot responsabilité pour décrire ses attentes.

«J’y crois fermement», a déclaré Girton. « J’ai eu une réunion avec les parents et je leur ai dit que c’était une voie à double sens. Nous faisons cela tous les deux ensemble – entraîneurs et joueurs. Nous sommes responsables les uns envers les autres.

L’athlète accompli Dalton Hermes revient pour sa quatrième année. Il revient en tant que lanceur et joueur de premier but.

« Avec Dalton, vous savez ce que vous obtenez jour après jour », a déclaré Girton.

Il n’est que l’un des deux seniors de l’équipe, avec le joueur de troisième but Nick Alexander.

« Nick a travaillé d’arrache-pied pour se préparer pour la saison. Il s’est beaucoup amélioré », a déclaré Girton.

Riley Brinbaum sera un autre joueur précieux. Le junior jouera à l’arrêt-court et au lancer.

« Il a d’énormes vitesses de sortie », a ajouté Girton.

Le transfert entrant Noah Campos sera un ajout agréable au deuxième but, aux lanceurs et au champ extérieur.

« Nous sommes plus profonds que ce que je pensais au départ », a déclaré Girton. « Cette équipe est universelle avec le nombre de postes que tout le monde peut jouer. »

Par exemple, Girton a le luxe d’examiner quatre espoirs captivants sur la liste de 23 joueurs.

« Nous sommes remplis d’étudiants de deuxième année et de juniors », a-t-il déclaré. « J’aimerais arriver à 30, donc nous en avons assez pour deux équipes. »

Il reste à voir si l’Oregon alignera ou non à la fois une équipe Jayvee et une équipe universitaire. Néanmoins, Girton est optimiste quant aux perspectives.

« Nous sommes jeunes et profonds et devons apprendre à être compétitifs avant de pouvoir gagner », a déclaré Girton. « Il est important que nous abordions les choses un jour à la fois et ne regardions pas la situation dans son ensemble. »

Le décompte des terrains de l’IHSA, lancé l’année dernière, a eu des ramifications majeures pour les petites écoles comme l’Oregon. Cela ne devrait cependant pas être un gros problème cette saison.

« J’aime notre profondeur de lancer. Nous avons 10 lanceurs solides », a déclaré Girton.

Un autre point positif que Girton a remarqué jusqu’à présent est l’attitude de l’équipe. Pour un programme avec une fiche de 26-114 au cours des cinq dernières années, c’est un énorme plus.

« Je pense que nous pouvons choquer certaines personnes », a déclaré Girton. « Il y a du potentiel ici. »

Le premier match devait avoir lieu le 12 mars, mais la météo modifiera l’horaire.

« Nous devons encore attendre des températures de 40 degrés pour faire fondre la neige et la glace », a déclaré le directeur sportif de l’Oregon, Mike Lawton. « Ensuite, nous avons besoin d’une période de séchage. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est croiser les doigts pour que le temps s’améliore.