La « responsabilité » en matière de sécurité à Gaza incombera à Israël à la fin du conflit, selon Netanyahu

il y a 32 mois / 7h28 HNE

Des groupes d’électeurs avertissent Biden que sa position sur Gaza pourrait réduire la participation des jeunes l’année prochaine

Les dirigeants des groupes progressistes axés sur la mobilisation des jeunes électeurs avertissent le président Joe Biden que sa gestion de la guerre à Gaza pourrait faire baisser la participation d’un groupe démographique déjà notoirement difficile à dynamiser le jour du scrutin.

“Nous sommes des experts en matière de comportement électoral des jeunes et avons travaillé sans relâche au fil des années pour générer l’enthousiasme de la génération Z et du millénaire pour l’action civique dans diverses circonstances”, ont écrit les dirigeants mardi dans une lettre ouverte adressé à Biden et partagé pour la première fois avec NBC News.

« Nous vous écrivons pour émettre un avertissement très clair et sans équivoque : la position de vous et de votre administration sur Gaza risque de voir des millions de jeunes électeurs rester chez eux ou voter pour un troisième parti l’année prochaine. »

