La « responsabilité » en matière de sécurité à Gaza incombera à Israël à la fin du conflit, selon Netanyahu

Le président de l’UPenn déclare que le personnel a reçu des courriels antisémites menaçant de violence

La présidente de l’Université de Pennsylvanie, Elizabeth Magill, a déclaré qu’un petit nombre de membres du personnel avaient reçu « des courriels antisémites ignobles et inquiétants menaçant de violence » contre la communauté juive de l’université et ciblant l’identité personnelle des destinataires. Le FBI s’efforce de déterminer l’identité des responsables, a-t-elle déclaré.

Magill a déclaré que la Division de la sécurité publique de l’UPenn avait mené des inspections de sécurité dans le dortoir des étudiants de Lauder College House et dans Penn Hillel, l’organisation juive de l’université, après que les deux endroits aient été nommés dans les courriels.

La présence policière a été renforcée dans les espaces religieux et culturels de l’université, lors des rassemblements, manifestations et autres rassemblements, a déclaré Magill.

“À une époque où les campus de tout le pays sont la cible de ce type de menaces, ma première et plus grande priorité est la sûreté et la sécurité de notre communauté”, a déclaré Magill.

Avant l’incident des courriels, Magill a publié un plan d’action et un groupe de travail pour lutter contre l’antisémitisme à l’UPenn, qui comprenait des moyens d’éduquer et de dialoguer avec la communauté universitaire et d’améliorer la sécurité.