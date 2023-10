La responsabilité dans la controverse sur la ceinture de verdure remonte au premier ministre Doug Ford, selon des experts politiques

La décision maintenant annulée du gouvernement de l’Ontario de construire des logements sur des terres protégées a supprimé les emplois de deux ministres et a vu le gouvernement couper les liens avec trois hauts responsables politiques.

Des sondages récents montrent que la controverse sur la ceinture de verdure a affaibli le soutien au premier ministre Doug Ford et à ses progressistes-conservateurs, mais il reste à voir quels dommages durables cette tentative pourrait causer à Ford lui-même, même s’il semble l’avoir ordonné.

Un observateur politique affirme qu’il est susceptible de survivre à la crise étant donné qu’il s’est excusé et a changé de cap, mais les politologues et un ancien ministre libéral affirment que, quoi qu’il en soit, la responsabilité d’initier la politique et de l’autoriser au sein du Cabinet lui incombe.

L’élaboration des politiques au niveau du Cabinet de l’Ontario a, en général, évolué au fil des ans, explique Nelson Wiseman, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de Toronto. Mais une chose qui n’a pas changé, c’est que le premier ministre fixe l’ordre du jour et est responsable de toutes les décisions.

« Rien n’est envoyé au Cabinet sans que le premier ministre veuille que cela soit au Cabinet », a déclaré Wiseman à CBC News.

« La responsabilité ultime incombe au premier ministre. »

REGARDER | Ce que disent les sondages : Dans quelle mesure l’opinion publique a-t-elle influencé la décision de Ford d’arrêter le développement de la Ceinture de verdure ? L’annonce du premier ministre Doug Ford d’arrêter le développement de la Ceinture de verdure survient après que de récents sondages ont montré que sa cote d’approbation personnelle était tombée à son plus bas niveau depuis cinq ans. Shachi Kurl, présidente de l’Institut Angus Reid, explique le rôle qu’elle pense que l’opinion publique a joué dans la décision.

La controverse a éclaté lorsque la province a retiré 2 995 hectares de terres réparties sur 15 sites de la Ceinture de verdure l’année dernière et en a ajouté environ 3 804 ailleurs ailleurs – pour se conformer à la législation stipulant que la taille totale de sa zone protégée ne peut être réduite.

Le gouvernement a affirmé que le terrain était nécessaire pour atteindre son objectif de construire 1,5 million de logements en 10 ans.

Mais cela a rompu une promesse électorale de Ford – faite lors de sa première campagne en 2018 – selon laquelle les conservateurs « ne toucheraient pas » à la Ceinture verte s’ils étaient élus.

Les rapports de la vérificatrice générale Bonnie Lysyk et du commissaire à l’intégrité J. David Wake – tous deux publiés en août – ont révélé que le processus de sélection des terrains était précipité, biaisé et favorisait certains promoteurs.

L’enquête de Lysyk a révélé que le processus gouvernemental de choix des sites à supprimer était influencé par un petit nombre de promoteurs immobiliers bien connectés et ayant accès à Amato, qui ont personnellement sélectionné 14 des 15 sites qui devaient être retirés de la Ceinture de verdure.

Clark et Amato ont tous deux démissionné depuis. Il en a été de même pour le ministre de la Prestation des services publics et commerciaux, Kaleed Rasheed, et pour Jae Truesdell, directeur de la politique du logement au bureau de Ford. Le gouvernement Ford a également annoncé qu’il cesserait également de travailler avec Amin Massoudi, un ancien employé qui dirige aujourd’hui une société de conseil.

La décision de Doug Ford d’annuler les changements apportés à la Ceinture de verdure est intervenue après que deux organismes de surveillance provinciaux ont découvert des failles majeures dans le processus d’élaboration des politiques. (Patrick Morrell/CBC)

Ford et ses collaborateurs ont soutenu qu’ils n’avaient été informés que tard dans le processus et ont tous nié savoir comment les sites avaient été sélectionnés. Le commissaire à l’intégrité a reconnu que le bureau du premier ministre était « tenu dans l’ignorance ».

Mais le processus a commencé avec la lettre de mandat de Ford à Clark en 2022, dans laquelle le premier ministre, nouvellement réélu pour un second mandat, a demandé à son ministre du Logement de « terminer le travail visant à codifier les processus d’échanges, d’expansions, de contractions et de mises à jour politiques pour le Ceinture de verdure », d’ici cet automne.

Le mandat a pris Clark et Amato au dépourvu, selon le rapport de Wake. Amato a déclaré que Clark et lui étaient tous deux d’accord sur le fait que modifier la Ceinture de verdure est « quelque chose que nous ne ferons probablement jamais ».

Ils ont réalisé que le gouvernement était « très sérieux » à ce sujet, a déclaré Amato au commissaire, après une réunion en septembre 2022 à laquelle ont participé uniquement eux-mêmes, Ford et Patrick Sackville, secrétaire principal de Ford à l’époque et maintenant son chef de cabinet.

Wiseman dit qu’en tant que premier ministre, Ford est responsable.

« Qu’il dise : ‘Je n’ai pas compris le processus [of selecting sites]« – c’est absurde, parce que c’est le genre de choses… sur lesquelles vous auriez pu poser des questions lors de la réunion du cabinet », a-t-il déclaré.

Ryan Amato a démissionné de son poste de chef de cabinet du ministre du Logement, Steve Clark. (Ryan Amato/LinkedIn)

« Tout revient au premier ministre, car c’est lui qui exerce le contrôle ultime. »

Selon le rapport du vérificateur général, la proposition votée par le cabinet qui a conduit au retrait potentiel de la Ceinture de verdure n’expliquait pas clairement comment les sites étaient identifiés, évalués et sélectionnés.

Ted McMeekin, ancien ministre du Logement sous le gouvernement de la première ministre Kathleen Wynne, affirme que, d’après son expérience, il est impossible que la décision concernant la ceinture de verdure ait été adoptée si Ford ne l’avait pas approuvée.

« Il ressort clairement du fonctionnement du Cabinet qu’il y aurait eu une approbation concernant la mise en œuvre et le suivi des lettres de mandat », a déclaré McMeekin, maintenant conseiller municipal à Hamilton.

« Il m’est inconcevable que Ford… n’ait pas été au courant de ce qui se passait. »

Ford a déclaré qu’il ne croyait pas à la « microgestion » de ses ministres.

Mais l’affirmation de l’ignorance reste un problème, affirme Christopher Cochrane, professeur agrégé et directeur du département de sciences politiques à l’Université de Toronto à Scarborough.

« Il devrait être déconcertant pour n’importe quel groupe de citoyens dans une démocratie d’entendre le chef d’un gouvernement dire qu’il était complètement dans le flou et qu’il n’était pas au courant de ce qui se passait dans son dossier politique le plus important », a déclaré Cochrane.

« Je pense qu’il est raisonnable que les gens se posent la question de savoir qui gouverne exactement la province. »

En annonçant son revirement, Ford a déclaré qu’il était désolé d’avoir rompu sa promesse et que c’était une « erreur » d’établir un processus qui allait trop vite et qui « laissait trop de marge à certaines personnes pour en tirer profit par rapport à d’autres ».

Depuis, il a maintenu sa volte-face, fait preuve de leadership et que son gouvernement atteindra son objectif en matière de logement.

Reste à savoir si les PC pourront changer de chaîne.

Les dirigeants de l’opposition ont soulevé la question quotidiennement lors de la période des questions depuis le retour de l’Assemblée législative la semaine dernière, appelant à des enquêtes plus approfondies, notamment une enquête publique ou la création d’un comité législatif. La GRC est en train de déterminer si elle doit enquêter.

Amanda Galbraith, directrice de la société de communication de crise Navigator, affirme que Ford et son gouvernement ont déjà pris certaines mesures vers la responsabilisation en permettant aux ministres et aux membres du personnel de « tomber sur leurs épées ».

Elle affirme également que le scandale n’a pas atteint un niveau qui nécessiterait la démission de Ford et qu’il est « dans une position unique » pour s’excuser et changer de cap.

« Il est l’un des rares hommes politiques du pays, je pense, à être en quelque sorte capable de faire ce mouvement de jujitsu et de dire : ‘Oh, merde, je suis désolé.’ Et les gens l’acceptent en quelque sorte », a déclaré Galbraith.

Galbraith dit qu’en fin de compte, les électeurs ontariens décideront s’ils doivent punir Ford lors des prochaines élections.

« Je pense que les gens qui n’aiment déjà pas ce gouvernement, cela les renforce encore davantage, et je pense que pour le large éventail de personnes, c’est problématique, mais cela ne les renverserait probablement pas fermement dans un sens ou dans l’autre », a-t-elle déclaré. .