La responsabilité civile des parents en Floride pourrait dissuader les menaces à l’école

Des sanctions civiles pour les parents dont les enfants menacent les écoles pourraient dissuader les menaces de se produire, a suggéré mardi un membre du Florida Board of Education.

Un jeune de 14 ans a tué quatre personnes et en a blessé neuf Géorgie en septembre, déclenchant une vague de menaces scolaires « imitatrices » en Floride et dans tout le pays. L’augmentation des menaces a incité les services du shérif et les districts scolaires de Floride à rappeler aux élèves et aux parents que les menaces sont illégales et ne sont pas une plaisanterie.

Mardi, Ryan Petty, membre du State Board of Education, a fait écho aux surintendants et aux shérifs : Les menaces à l’école ne sont pas une blague.

« Lorsque bon nombre de ces auteurs de menaces ont été confrontés aux forces de l’ordre, ils ont semblé penser que c’était une blague », a déclaré Petty dans une brève interview avec le Florida Phoenix lors d’une pause lors d’une réunion du conseil d’administration.

La fille de Petty, Alaina, a été tuée lors de la fusillade de 2018 à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas.

Les étudiants ne semblent pas comprendre la gravité de telles menaces et les parents non plus, a déclaré Petty, ajoutant que parfois les parents se montrent dédaigneux ou peu sérieux lorsqu’ils répondent aux forces de l’ordre qui portent plainte contre leur enfant qui a proféré une menace.

Petty a déclaré qu’au cours de ses conversations avec les shérifs et les procureurs de l’État, ils lui avaient dit qu’ils « étudiaient des options pour tenir les parents responsables ».

Lors de la réunion du conseil scolaire de mardi au Tallahassee State College, Petty a déclaré que la responsabilité parentale en cas de menaces à l’école « pourrait être quelque chose que la législature doit aborder l’année prochaine ».

Le coût des enquêtes sur les menaces, a déclaré Petty, peut atteindre des milliers de dollars chaque fois que des agents sont envoyés dans des écoles et des foyers pour enquêter, enquêter en ligne, contacter des sociétés de médias sociaux et prendre d’autres mesures pour assurer la sécurité. Certains services du shérif ont dû recentrer leurs détectives sur les enquêtes sur les menaces à l’école au milieu de « l’assaut », selon Petty.

Petty a déclaré au Florida Phoenix qu’il pensait que les parents pourraient mieux suivre ce que fait leur enfant en ligne s’ils étaient civilement responsables des menaces proférées par leurs enfants à l’école.

Suite à la fusillade au lycée Apalachee en Géorgie qui a tué quatre personnes, le le père du tireur accusé a été inculpé avec meurtre, homicide involontaire et cruauté envers les enfants.

Dans le Michigan, les parents d’un tireur dans une école ont été condamnés à 10 ans en prison pour leur rôle dans quatre décès. Ils ont été reconnus coupables d’homicide involontaire.

« Je ne propose ni ne préconise quoi que ce soit qui aille aussi loin, mais ce que je suggère, c’est que les parents pourraient être tenus responsables des coûts financiers des menaces proférées par leurs enfants, donc les coûts très réels que les forces de l’ordre ont encourus. enquêter sur ces menaces et déterminer si elles sont réelles ou non », a déclaré Petty.

Il faut faire davantage pour déterminer plus tôt quelles menaces sont des canulars, afin de préserver les ressources destinées aux menaces graves ou à d’autres crimes, a-t-il déclaré.

« Être capable de filtrer les menaces réelles des blagues, je pense, est un domaine qui – je ne sais pas s’il existe une législation nécessaire dans ce domaine. Mais c’est quelque chose que nous devons trouver comment faire parce que nous ne pouvons pas continuer à courir après des centaines de blagues, vous savez.

« C’est votre responsabilité »

Petty a déclaré que cela peut dépendre de la transparence des parents et des enfants sur l’utilisation des médias sociaux.

« J’ai un message pour les parents qui écoutent », a déclaré Petty. « Vous devez comprendre ce que font vos enfants en ligne. Ces menaces sont souvent émises en ligne via des applications de réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et d’autres sites. Il est de votre responsabilité de comprendre ce que font vos enfants sur les réseaux sociaux.

Le commissaire à l’éducation, Manny Diaz Jr., a fait écho à cette pensée.

« Je veux envoyer un message clair à nos élèves et à leurs parents : les menaces, quelles qu’elles soient, ne seront pas tolérées et vous serez poursuivis avec la plus grande rigueur possible », a déclaré Diaz.

Diaz a déclaré qu’un nombre « énorme » de menaces ont été proférées par des « étudiants malavisés » et n’ont « pas été crédibles ».

