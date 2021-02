«  La respiration est facultative  »: Internet gémit après que NYC exige un double masquage à l’intérieur des bâtiments de la cour fédérale

Deux masques seront désormais nécessaires pour ceux qui veulent entrer dans un bâtiment de la cour fédérale à Manhattan – mais les nouvelles directives de Covid-19 ont provoqué plus de moquerie que d’applaudissements sur les réseaux sociaux.

Le district sud de New York a annoncé la règle la semaine dernière dans le cadre de sa «Plan de réintégration par étapes.» Les individus devront porter deux masques ou être équipés d’un masque N95. Les directives précisent également que les bandanas et les couvertures avec évents ne seront pas considérés comme adéquats. Les visiteurs qui n’ont pas de couvre-visage approprié recevront des masques appropriés à l’entrée des bâtiments fédéraux, selon les règles. Le personnel de sécurité sera chargé d’appliquer la règle du double masque.

Le nouveau «code vestimentaire» couvre Manhattan et le Bronx, ainsi que les comtés de Westchester, Rockland, Putnam, Orange, Dutchess et Sullivan.

Les conseils viennent après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aient déclaré que les expériences ont montré que « Pose d’un masque en tissu sur un masque de procédure médicale » pourrait ralentir plus efficacement la propagation du coronavirus.

Mais les utilisateurs des médias sociaux semblaient considérer la prestation de soins de santé comme excessive et absurde.

«Deux masques sont pour les tueurs de mamie égoïstes. Tout ce qui contient moins de 4 masques est un meurtre », plaisanté une réponse. De nombreux utilisateurs de Twitter ont prédit que le double-masquage n’était que le début d’un protocole PPE trop zélé.

Question sérieuse, pourquoi s’arrêter à 2? Pourquoi pas 3 ou 4? Et si mon masque unique est composé de 2 masques? Et si c’était un masque N95? Et si c’était un masque à gaz fonctionnel? Encore besoin de 2? – Fureur (@ papafury6) 16 février 2021

La règle n’est pas claire sur la façon dont on est censé respirer sur une propriété fédérale, a écrit un autre commentateur sournois. D’autres ont suggéré que la directive était parfaite pour les politiciens à deux visages.

La respiration est facultative. – lana (@ alana_8080) 16 février 2021

Seuls les politiciens devraient porter 2 masques, un pour chaque visage – seanefc (@ Sean7032efc) 16 février 2021

Pourtant, certains ont soutenu que les données montrent que deux masques valent mieux qu’un.

Le fait est que la plupart des masques ne sont en aucun cas vraiment de qualité médicale, ils pensent que 2 a juste de meilleures chances que quelque chose ne passe pas par les deux. Cependant, j’ai vu beaucoup de gens qui demandent que d’autres portent des masques sans en porter un – Brandon 🇺🇸 Hohn (@Brandon_Hohn) 16 février 2021

Le multi-masquage est devenu une mode ces dernières semaines, bien que, comme l’utilisation d’un seul masque, son efficacité fasse l’objet de débats considérables. Le tsar américain du Covid-19, le Dr Anthony Fauci, a déclaré fin janvier qu’il y avait « pas de données » pour afficher plusieurs masques offrent une protection antivirus accrue. Quelques jours plus tôt, il a suggéré que le double-masquage «Est tout simplement logique.»

Aussi sur rt.com Fauci fait à nouveau des tongs, dit qu’il n’y a AUCUNE DONNÉE pour indiquer que le port de plusieurs masques est bénéfique pour lutter contre la propagation de Covid-19

Ce n’est pas la première fois que Fauci fait volte-face sur l’utilisation du masque. Dans une interview en mars, il a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune raison pour que des personnes apparemment en bonne santé soient « Se promener dans un masque. »

Le port du masque est une question très débattue depuis le tout début de la pandémie. Les mandats de masques publics sont devenus monnaie courante dans les pays du monde entier, et de nouvelles études ont émergé, affirmant que l’utilisation de masques au sein du grand public pourrait être efficace pour arrêter la propagation du coronavirus. Pourtant, il y a moins d’un an, il y avait un large consensus parmi les institutions médicales, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), selon lequel de telles politiques n’avaient aucun avantage avéré.

Aussi sur rt.com Un masque bien, deux masques mieux: près d’un an après le début de la pandémie, est-ce que le double masquage est vraiment le moyen de rassurer les gens?

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!