Le document d’urgence sanitaire a néanmoins été adopté

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté mercredi un projet de résolution anti-russe sur l’Ukraine, condamnant l’opération militaire spéciale en cours et accusant Moscou de cibler les services de santé du pays.

La résolution, intitulée « Urgence sanitaire en Ukraine et dans les pays d’accueil et d’accueil de réfugiés, résultant de l’agression de la Fédération de Russie » a été coparrainée par tous les membres de l’UE, à l’exception de la Hongrie, et par plusieurs autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Le document a été soutenu par 80 des 194 États membres de l’organisme de surveillance de la santé mondiale, avec 52 abstentions, neuf votes contre et 36 absents lors du vote pour diverses raisons.

Le projet de résolution reproche carrément à la Russie d’avoir « urgence sanitaire continue » en Ukraine et dans les pays accueillant des réfugiés, accusant Moscou de « attaques contre des établissements de santé », ainsi que « des attaques généralisées contre des civils et des infrastructures civiles critiques » qui aurait entraîné « de lourdes pertes ». La position correspond effectivement au récit poussé par Kiev, tandis que Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’elle visait exclusivement des installations militaires ou à double usage dans le pays.

De plus, la Russie a accusé à plusieurs reprises l’Ukraine de stationner des troupes dans des installations civiles telles que des écoles ou des hôpitaux, ce qui en fait des cibles légitimes. Dans le même temps, les forces de Kiev bombardent régulièrement des installations civiles, notamment des écoles et des hôpitaux, dans les villes russes proches des lignes de front.

Lors de l’assemblée de l’OMS, un représentant ukrainien a affirmé que les hostilités avaient endommagé quelque 1 256 établissements de santé. Quelque 177 d’entre eux ont été complètement détruits, et quelque 237 agents de santé et patients ont été tués ou blessés. En dehors d’eux, le pays a perdu plus de 20% de sa flotte d’ambulances, a affirmé le représentant.

Outre l’adoption de la résolution anti-Russie, l’organisme mondial de la santé a rejeté un document alternatif et politiquement neutre déposé par la Russie, intitulé « Urgence sanitaire en Ukraine et dans les environs ». Quelque 62 membres ont voté contre, 61 autres se sont abstenus, et seulement 13 l’ont soutenu. Les autres États membres n’étaient pas non plus représentés lors du vote sur le document alternatif.

La Russie a condamné la décision de l’OMS et les pays qui ont fait adopter la résolution, déclarant que cette action n’était que la dernière tentative de « politiser à tort » l’organisme international soi-disant neutre.

« La fourniture de soins médicaux devrait être exempte de politique, tout comme l’OMS », a déclaré un représentant russe à l’organisation. « Les pays occidentaux introduisent la politique dans cette organisation. »