La résistance palestinienne l’emporte à Gaza alors qu’Israël et les États-Unis sont à court d’options

Par Wesam Bahrani

Il n’est pas réaliste d’observer la guerre génocidaire israélienne contre Gaza sans comprendre sa dimension stratégique, en particulier la phase actuelle de la lutte palestinienne pour se libérer de l’occupation.

Les crimes de guerre quotidiens commis par l’armée du régime israélien à Gaza permettent au public mondial d’observer avec horreur la brutalité du régime occupant et les souffrances des Palestiniens.

Le régime israélien a une longue histoire de massacres de Palestiniens et d’Arabes. Mais aujourd’hui, avec l’avènement des médias sociaux, le monde prend conscience de la dure réalité de cette machine à tuer les enfants.

Il est essentiel de revenir sur l’opération Tempête d’Al-Aqsa (Inondation d’Al-Aqsa) du 7 octobre 2023. Les faits sur le terrain restent que la victoire de la résistance palestinienne dans le plus grand camp de concentration du monde restera avant tout dans l’histoire. d’autre part dans la guerre génocidaire israélienne en cours contre Gaza.

Tout ce qui concerne cette victoire historique dans le territoire assiégé en octobre dernier est lié aux développements régionaux après que le Hamas ait ébranlé de manière dramatique l’appareil de renseignement et de sécurité du régime israélien.

La résistance palestinienne ne combat pas pour le moment parce qu’elle a une mission. La mission a été dans une certaine mesure achevée le 7 octobre. Actuellement, elle se bat pour défendre les civils palestiniens.

Ces massacres et crimes de guerre israéliens au grand jour sont en effet barbares et rejoignent la longue et sombre histoire de l’occupation israélienne.

Pourtant, la victoire historique palestinienne sera toujours l’objectif déterminant de toute négociation et l’opération qui a changé l’équation militaire entre la résistance de Gaza et l’armée israélienne ne devrait pas détourner les observateurs de la mission de la résistance.

Le 7 octobre 2023 a largement accompli cette mission. Cette mission a détruit la supériorité militaire autoproclamée de l’armée israélienne sur la résistance palestinienne.

Tous les efforts déployés par les militaires et les services de renseignement du régime pour inverser cette équation et reprendre des services normaux auprès de leurs maîtres américains n’ont pas abouti.

La mission qui a rétabli la Palestine sur la carte a également permis à la lutte palestinienne de retrouver la place qui lui revient, aux côtés de tous les droits des Palestiniens qui avaient longtemps été ignorés par la communauté internationale bien qu’ils soient inscrits dans le droit international.

C’est la tempête Al-Aqsa qui a permis d’y parvenir. Après des décennies de silence, l’État de Palestine figure en tête de l’agenda, à sa place. Les gouvernements du monde entier, ainsi que les réunions entre dirigeants mondiaux qui se précipitent en Asie occidentale et au-delà, discutent de la Palestine avec le sérieux qu’elle mérite.

Un État palestinien avec Al-Quds (actuellement occupée) pour capitale est de retour sur la table parmi les hauts responsables qui avaient oublié qu’il existait en premier lieu un État palestinien.

Toutes les tentatives militaires israéliennes, américaines et britanniques visant à ramener l’Asie occidentale à ce qu’elle était avant l’Opération Tempête al-Aqsa se sont révélées vaines. Ils n’ont pas réussi et ne réussiront pas. Pas dans cette vie.

Si les Américains cherchaient à entrer en guerre au nom de leur mandataire, une entité illégitime en Asie occidentale, cela mettrait effectivement fin à l’occupation israélienne des terres palestiniennes.

Le régime israélien a été vaincu, son image mondiale a été déshonorée, son économie est en ruine et son armée à Gaza subit ce que les États-Unis ont enduré en Afghanistan : une raclée honteuse.

Militairement, l’armée israélienne est partout contre la résistance à Gaza.

Pour avancer dans la guerre urbaine, les forces spéciales israéliennes ont besoin de leurs unités de secours pour sécuriser et conserver les zones que les forces d’élite ont capturées afin que ces dernières puissent avancer vers la zone suivante.

Après plus de quatre mois d’agression effrénée, l’armée israélienne n’a pas réussi à mettre en œuvre cette stratégie militaire simple dans un seul endroit de toute la bande de Gaza. Ses « forces spéciales » ne peuvent pas conserver une zone, sans parler des unités de secours en plein désarroi.

Il y a deux mois, le régime a régulièrement annoncé avoir pris le contrôle du nord de Gaza. Aujourd’hui, le Hamas combat toujours dans les quartiers du nord de Gaza, ainsi que dans le centre et le sud de Gaza.

Où cela laisse-t-il l’Amérique ? Le pays qui a promis sa protection au régime israélien le 7 octobre, le pays qui a fourni des armes à Tel-Aviv pour des milliards de dollars ?

Au lendemain de l’opération Tempête al-Aqsa, les États-Unis ont envoyé leurs porte-avions et leurs moyens militaires en Asie occidentale, ordonnant à Tel-Aviv de se concentrer sur Gaza.

Jamais dans l’histoire de l’occupation israélienne et de toutes les guerres qu’elle a menées, les États-Unis n’ont apporté autant de soutien au régime de Tel Aviv. Il a fourni plus de 260 milliards de dollars à Israël depuis la Seconde Guerre mondiale, mais le type de soutien qu’il a apporté au régime de Benjamin Netanyahu depuis le 7 octobre est sans précédent.

Militairement, diplomatiquement, politiquement, mais aussi médiatiquement, et bien plus encore parce que le régime a été vaincu.

Les récents rapports faisant état de tensions et de désaccords entre les dirigeants israéliens et américains ou britanniques font partie de la guerre psychologique menée par les médias occidentaux pour détourner les téléspectateurs de la réalité, à savoir que Tel Aviv et Washington sont littéralement liés par la hanche.

Washington et Londres appellent publiquement Tel Aviv à bien réfléchir avant d’étendre sa campagne génocidaire à Rafah. C’est alors que Capitol Hill fait une course contre la montre pour expédier davantage de bombes à l’armée israélienne qui arriveront à Tel Aviv juste à temps pour les larguer sur les civils de Rafah.

Néanmoins, la dernière chose que souhaite l’Amérique, c’est une guerre d’usure avec l’Axe de la Résistance en Asie occidentale. Pourtant, l’armée israélienne s’est révélée incapable de réaliser quoi que ce soit à Gaza, elle ne peut pas rivaliser avec la résistance palestinienne et cible les femmes et les enfants de Gaza dans le but de faire pression sur le Hamas.

Cela a ouvert trois fronts notables en Asie occidentale : les mouvements de résistance anti-israéliens au Liban, au Yémen et en Irak.

Certains commentateurs de la région ont fait de leur mieux pour minimiser la résistance du Hezbollah au Liban et d’Ansarullah au Yémen contre le régime israélien. Cela ne s’est pas bien passé pour ces experts.

Le Hezbollah a déplacé des dizaines de milliers de colons israéliens dans les territoires occupés du nord, de l’aveu même du régime, et a mené plus de 1 000 opérations militaires depuis le 7 octobre.

Certaines estimations évaluent le nombre de colons déplacés à plus de 250 000.

C’est la contribution du Hezbollah à l’Axe de la Résistance. Jamais dans l’histoire du régime israélien les colons n’ont été déplacés. Alors que les médiateurs se sont rendus à Beyrouth pour demander au Hezbollah de mettre fin à ses opérations, la résistance libanaise a envoyé un message clair : ses opérations de résistance cesseront lorsque la campagne de massacre israélienne à Gaza cessera.

Le gouvernement dirigé par Ansarullah au Yémen a imposé un embargo dans la mer Rouge sur les navires israéliens transitant ou accostant dans les ports palestiniens occupés. Tous les navires de guerre américains et britanniques déployés dans les eaux et toutes les attaques américano-britanniques contre le Yémen n’ont pas réussi à dissuader l’armée yéménite ni à mettre fin à son embargo sur la navigation maritime israélienne.

En outre, tous les messages indirects de Washington envoyés au Yémen pour mettre fin au blocus naval israélien et toutes les incitations de la Maison Blanche pour que l’aéroport de Sanaa et le port maritime de Hodeidah soient pleinement fonctionnels, les paiements de tous les fonctionnaires yéménites et les promesses d’éviter d’ajouter Ansarullah aux États-Unis. La liste des organisations terroristes n’a pas réussi à imposer un changement dans la stratégie du pays arabe.

La résistance yéménite, opérant depuis le pays le plus pauvre d’Asie occidentale, a répondu conformément à son histoire nationale courageuse en rejetant toutes les offres américaines.

Le Yémen affirme que la guerre a commencé à Gaza et se terminera à Gaza. D’ici là, aucun navire israélien n’accostera dans les ports du régime, et toutes les attaques américano-britanniques n’ont fait qu’élargir la portée des tirs yéménites vers les navires et navires de guerre israéliens/américains/britanniques.

Le chef de la résistance yéménite Abdul Malik al-Houthi a salué mardi une « victoire majeure » pour le mouvement de résistance dans un discours, affirmant que les États-Unis et le Royaume-Uni n’étaient pas parvenus à garantir le passage des navires se dirigeant vers les ports occupés par Israël au cours de la semaine dernière.

“Ils n’ont pas pu protéger ces navires. Ils ne peuvent même plus protéger les navires américano-britanniques, et c’est une victoire réelle et majeure pour nous”, a-t-il affirmé.

Les bases américaines en Irak et en Syrie ont fait l’objet de quelque 200 attaques de la Résistance islamique en Irak depuis le 7 octobre, toujours en solidarité avec Gaza. Les attaques américaines sur le sol irakien n’ont pas seulement échoué à dissuader la résistance, mais ont accru leur détermination à mettre fin à l’occupation américaine.

Encore une fois, certains analystes des émissions télévisées aux heures de grande écoute ne peuvent s’empêcher de faire grincer des dents en dramatisant un bombardier américain qui « a parcouru une si grande distance » des États-Unis jusqu’en Irak et a attaqué « des infrastructures militaires vitales » appartenant aux Hachd al-Sha. ‘abi à la frontière syrienne (dans le plus pur style hollywoodien).

Et alors? Quelle est la différence si un avion de guerre américain décollait d’un porte-avions dans la région ? Et qu’est-ce qu’une « infrastructure militaire vitale » ? En quelques minutes, la résistance irakienne a de nouveau tiré des missiles sur les bases américaines, infligeant de lourds dégâts.

Les États-Unis affirment qu’ils ne cherchent pas à élargir la guerre dans la région. Mais, dans l’état actuel des choses, l’administration Biden se dirige aveuglément vers une guerre d’usure dans la région dans le but de plaire à un Premier ministre du régime israélien qui, en toute connaissance de cause, attise les tensions régionales pour échapper à un procès et à une éventuelle peine de prison.

Wesam Bahrani est un journaliste et commentateur irakien.

