Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé la dernière fois que les dirigeants politiques ont ignoré les avertissements des scientifiques concernant une menace de maladie infectieuse ? Eh bien, depuis plus de deux décennies, les scientifiques réclament des mesures plus urgentes contre la résistance aux antimicrobiens, ou RAM. Sinon, nous pourrions assister à plus de 39 millions de décès dus à la RAM d’ici 2050. selon une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans La LancetteCela représenterait un nombre considérable de décès, dont beaucoup pourraient encore être évités si les choses changeaient. Serait-ce le chiffre qui inciterait enfin les dirigeants politiques et économiques du monde entier à agir d’urgence ? Ou s’agirait-il d’une énième statistique inquiétante sur la RAM, ignorée jusqu’à ce que nous arrivions au stade où l’on se demande comment en sommes-nous arrivés là ?

Pour obtenir ce chiffre de 39 millions, une vaste équipe de chercheurs a collecté et utilisé une série de données différentes provenant d’hôpitaux, de demandes d’indemnisation d’assurance, d’enquêtes, de ventes de produits pharmaceutiques et d’autres sources pour calculer le nombre de décès et le degré d’invalidité résultant d’un ensemble de différentes bactéries résistantes aux antibiotiques dans 204 pays et territoires de 1990 à 2021. Ils ont ensuite utilisé des méthodes statistiques pour extrapoler ce qui se passerait si les mêmes tendances se poursuivaient par rapport aux situations dans lesquelles la qualité des soins de santé et l’accès aux antimicrobiens appropriés s’amélioreraient au cours du prochain quart de siècle. Les chercheurs ont constaté que les décès liés à la RAM chez les personnes de 70 ans et plus ont augmenté de plus de 80 % entre 1990 et 2021. Ils prévoient que l’année 2050 pourrait voir environ 1,91 million de décès dans le monde directement imputables à la RAM et environ 8,22 millions de décès associés à la RAM dans le monde.

Ce n’était certainement pas la première étude à montrer à quel point la RAM (ou AR si vous voulez le dire plus court) est devenue mauvaise et à quel point elle peut empirer. En juin, La Lancette a publié un numéro spécial entier qui s’est efforcé de s’attaquer au cœur du problème. L’Organisation mondiale de la santé a classé la RAM parmi les 10 principales menaces pour la santé mondiale. Et « le CDC travaille en permanence pour accroître l’éducation et la sensibilisation à la menace de la RAM dans tous les secteurs et publics, y compris le public, les prestataires de soins de santé, les décideurs politiques et les partenaires mondiaux », a déclaré Michael Craig, MPP, directeur de l’Unité de coordination et de stratégie de résistance aux antimicrobiens aux Centers for Disease Control and Prevention. Il a souligné l’importance de la résistance aux antimicrobiens dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Soyez conscient des antibiotiques et Prenez de l’avance sur la septicémie comme deux exemples d’efforts éducatifs. « L’interactif Carte d’investissement AR « rend les informations sur les investissements du CDC dans la lutte contre la RA accessibles au public en ligne », a-t-il ajouté.

De nombreuses autres études, colloques et organismes consultatifs ont sonné l’alarme. Par exemple, en septembre 2023, j’ai animé un panel au Congrès mondial sur la résistance aux antimicrobiens et au Sommet sur la prévention et le contrôle des maladies à Philadelphie, intitulé « Comment pouvons-nous placer la RAM au premier plan de la préparation ? », qui posait exactement cette question : tel que couvert par Caitlyn Stulpin pour Héalio. Mais où est le sentiment d’urgence parmi les dirigeants politiques ? Pourquoi la résistance aux antimicrobiens n’a-t-elle pas été évoquée dans le discours politique à l’approche des élections de novembre aux États-Unis ?

Cela peut sembler du déjà-vu. De nombreux dirigeants politiques ont passé des années avant l’apparition de la COVID-19 à ignorer les avertissements des scientifiques concernant la possibilité d’une autre pandémie. Mais contrairement à la COVID-19, la situation actuelle de la RAM ne concerne pas qu’un seul agent pathogène et ne s’améliorera pas avec un vaccin et une exposition accrue à cet agent pathogène. La RAM survient lorsque des micro-organismes comme les bactéries, les virus, les champignons ou les parasites ne sont plus sensibles aux traitements antimicrobiens actuellement disponibles.

La résistance aux antibiotiques (RAM) est devenue une catastrophe au ralenti, car de plus en plus de pathogènes résistants aux antibiotiques sont apparus au fil des ans. Il existe une multitude de micro-organismes qui ont développé une résistance aux antibiotiques, comme le SARM, l’ERV, l’ERC et les BLSE. En fait, la situation est devenue si grave que les chercheurs ont dû inventer de nouveaux acronymes tels que les organismes multirésistants aux antibiotiques (MDRO) et les organismes ultrarésistants aux antibiotiques (XDRO) pour décrire le niveau croissant de résistance qui est apparu parmi différents micro-organismes.

Le danger est que notre société revienne à l’époque des infections, où même de simples infections pouvaient rapidement se transformer en condamnations à mort parce que les humains manquaient de traitements efficaces. Il est facile d’oublier les années qui ont précédé 1928, lorsqu’une découverte accidentelle d’Alexander Fleming, MBBS, a conduit au développement du premier véritable antibiotique au monde : la pénicilline. Avant que les antibiotiques ne soient facilement disponibles, même de petites coupures pouvaient abréger la vie d’une personne.

Bien que la pénicilline ait changé la donne, les micro-organismes ont pu s’adapter rapidement en développant des mutations pour neutraliser les effets de cet antibiotique, un peu comme ces sentinelles robotiques dans le film X-Men : Jours d’un futur passé. Lorsque cela s’est produit, les humains ont alors réagi en utilisant un nouvel antibiotique amélioré. Mais les bactéries sont alors revenues en disant : « Je vois votre nouvel antibiotique et je vous propose cette nouvelle mutation pour contrer cet antibiotique. » C’est essentiellement ce que les bactéries et d’autres micro-organismes ont fait à maintes reprises depuis lors. Au cours du demi-siècle qui a suivi, les humains ont pu garder une longueur d’avance sur les micro-organismes et leurs modes de mutation dans cette course aux armements.

Mais au début des années 2000, deux phénomènes se produisaient déjà depuis un certain temps. Le premier est que les gens ont utilisé les antibiotiques de manière excessive pour des maux de gorge et diverses procédures médicales et dentaires, même lorsque les bactéries n’étaient pas vraiment le problème. Cette surconsommation a encore accéléré le développement de la résistance aux antimicrobiens. Le deuxième problème est que l’innovation en matière d’antibiotiques a ralenti à un rythme d’escargot. « Les grandes sociétés pharmaceutiques ont quitté le domaine de la recherche et du développement anti-infectieux au cours des 15 dernières années, déplaçant les investissements pharmaceutiques et le savoir-faire technique vers d’autres domaines », explique Mark Albrecht, Ph. D., chef de la branche antibactériens de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, qui fait partie du ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Il en résulte que très peu de nouveaux antibiotiques sont arrivés sur le marché au cours des deux dernières décennies. Ces deux tendances ont aidé les agents pathogènes à commencer à gagner la course aux armements. On craint que nous atteignions un point de non-retour.

Craig et Albecht ont tous deux mentionné que la complexité de la RAM et de la gestion de celle-ci peut compliquer la communication sur le problème. « Après des décennies d’accès à des médicaments antimicrobiens efficaces, nous avons pris pour acquis leur potentiel salvateur et sous-estimons à quel point il peut être difficile de traiter les infections résistantes aux options de traitement existantes », a déploré Albrecht.

Et Craig a insisté : « La lutte contre la RA nécessite une approche mondiale Une seule santé « Nous devons adopter une approche globale, en travaillant aux niveaux local, régional, national et mondial pour obtenir des résultats optimaux en matière de santé pour les personnes, les animaux, les plantes et notre environnement commun. »

Les deux hommes ont souligné la nécessité d’accorder plus d’attention, d’investir et d’innover dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. « Sans financement durable, le CDC ne sera pas en mesure de maintenir son niveau d’effort actuel ni d’étendre ses programmes nationaux et internationaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens », a averti Craig.

Albrecht a ajouté : « Nous avons besoin d’innovation non seulement dans le développement, mais aussi dans les mesures d’incitation qui se traduisent par une plus grande durabilité commerciale pour les nouveaux antimicrobiens. Les antimicrobiens ont besoin de meilleurs modèles financiers et de remboursement pour fournir un retour sur investissement équilibré avec une gestion responsable. »

Il nous faudra à un moment donné surmonter cette résistance à investir davantage dans le développement d’antibiotiques et la lutte contre la RAM. Sinon, notre société ne sera plus en mesure de résister à la catastrophe au ralenti qu’est devenue la RAM.