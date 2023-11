La résistance à l’insuline transforme les cellules cérébrales bien rangées en slobs – ce qui pourrait être un lien entre l’alimentation et les maladies neurodégénératives

Trop de sucre rend les cellules gliales résistantes à l’insuline

Alassaf a posé une question simple : si les mouches des fruits passent une période prolongée à suivre un régime riche en sucre connu pour les rendre obèses, qu’arrive-t-il à la réactivité à l’insuline de leurs cellules gliales ?

Dans l’étude précédente de l’équipe de Rajan, les chercheurs avaient constaté que les mouches développaient une résistance à l’insuline dans les tissus périphériques (non cérébraux) après seulement deux semaines d’un régime contenant 30 % de sucre en plus que la normale. Dans la présente étude, Alassaf a nourri les mouches avec un régime sucré pendant trois semaines (environ un tiers de la durée de vie moyenne des mouches), puis a comparé la sensibilité à l’insuline de leurs cellules gliales à celle des mouches qui continuaient à suivre un régime standard.

Au fil du temps, les mouches suralimentées en sucre ont augmenté leurs niveaux d’insuline pour gérer l’excès de sucre. Alassaf a constaté que malgré cela, leurs cellules gliales devenaient moins sensibles à l’insuline que la normale. Les cellules gliales étaient devenues résistantes à l’insuline.

Glia utilise une protéine de nettoyage appelée Draper pour aspirer les débris à proximité. Une fois que les lésions neuronales ont créé davantage de débris, les cellules gliales augmentent les niveaux de Draper pour gérer les déchets extracellulaires. Alassaf a découvert que les cellules gliales insulino-résistantes présentaient des niveaux de Draper inférieurs à la normale et qu’elles ne l’augmentaient pas après des lésions des cellules nerveuses.

“Nous avons constaté qu’au bout de quatre jours, lorsque les cellules gliales normales ont fait leur travail et éliminé les débris, ces débris neuronaux persistent beaucoup plus longtemps chez les mouches présentant des cellules gliales résistantes à l’insuline”, a déclaré Alassaf.

À mesure que l’insuline des mouches trop sucrées augmente, elles stockent également l’excès d’énergie sous forme de graisse, qui peut communiquer avec les cellules du cerveau. Pour démêler l’influence de l’insuline et des graisses sur les cellules gliales, Alassaf a génétiquement modifié des mouches pour libérer un supplément d’insuline même lorsqu’elle maintenait le sucre dans son alimentation à un niveau normal. Cela imitait les niveaux d’insuline des mouches suivant un régime riche en sucre – sans sucre. Alassaf a montré que les cellules gliales de ces mouches génétiquement manipulées refusaient Draper. Lorsqu’elle a manipulé génétiquement les mouches des fruits pour maintenir leurs niveaux d’insuline bas même lorsqu’elles consommaient trop de sucre, leurs cellules gliales sont restées sensibles à l’insuline et les niveaux de Draper sont restés normaux.

Cela montre que le dysfonctionnement glial induit par le régime alimentaire des mouches résulte de leur réponse insulinique et non de leurs réserves de graisse, a-t-elle déclaré.

Une réponse biologique complexe au régime

Les différentes échelles de temps auxquelles le cerveau et les tissus périphériques deviennent résistants à l’insuline devraient inciter les scientifiques à adopter une vision plus large de la manière dont l’alimentation affecte la santé, a déclaré Rajan : « Chez les humains, nous pensons principalement à la prise de poids, mais en augmentant le sucre dans l’alimentation, nous ‘ont un impact différent sur chaque cellule.

Les prochaines étapes d’Alassaf seront sur deux fronts. Tout d’abord, elle continuera à explorer la biologie derrière les effets de l’insuline sur les cellules gliales. Les cellules gliales insulino-résistantes semblent connaître un changement dans la façon dont elles génèrent de l’énergie, ce qui pourrait empêcher leur activation. Dans des travaux antérieurs, l’équipe de Rajan avait montré que certains lipides sont plus toxiques pour la santé que d’autres. Les gliales stockent également des lipides, et Alassaf souhaite voir comment ces lipides affectent la fonction gliale et neuronale.

Elle souhaite également tester comment les cellules gliales insulino-résistantes et altérées affectent le comportement des mouches. Même si les mouches ne souffrent pas de démence, elle vérifie si la résistance à l’insuline dans leur cerveau affecte leurs performances aux tests d’apprentissage et de mémoire, et si l’amélioration de leur sensibilité à l’insuline peut également améliorer leurs scores.

La bonne nouvelle pour tous ceux qui s’inquiètent de la façon dont l’obésité ou la prise de poids à la quarantaine peuvent affecter leur risque de démence plus tard est que la résistance à l’insuline est réversible, a noté Rajan. Il peut être amélioré par des changements dans les habitudes alimentaires et sportives. Certains indices suggèrent déjà que les interventions médicales qui améliorent la sensibilité à l’insuline, comme la metformine, un médicament contre le diabète, peuvent protéger contre la démence – et le travail d’Alassaf soutient une enquête plus approfondie sur cette question, a déclaré Rajan.

“En tant que scientifique, ce que vous voulez faire n’est pas seulement trouver une cause, mais aussi proposer une intervention”, a-t-elle déclaré.

Ce travail a été financé par l’Institut national des sciences médicales générales, la Fondation McKnight et la Fondation Helen Hay Whitney.