La résistance à l’insuline associée à un risque accru de 26 maladies et de décès prématuré chez les femmes

Une étude récente a révélé que la résistance à l’insuline est associée à un risque accru de 26 maladies, à un risque moindre de cinq autres et à un décès prématuré chez les femmes.

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université du Shandong en Chine a révélé que la résistance à l’insuline est liée à un risque accru de plusieurs maladies et de décès prématuré chez les femmes.

La résistance à l’insuline survient lorsque les cellules des muscles, de la graisse et du foie ne répondent pas correctement à l’hormone insuline et ne peuvent pas facilement absorber le glucose du sang.

Les causes de la résistance à l’insuline ne sont pas entièrement comprises par les chercheurs, mais l’excès de poids et le manque d’activité physique seraient des facteurs importants, selon l’Institut national américain du diabète et des maladies digestives et rénales.

La résistance à l’insuline est communément connue pour son rôle dans le diabète, et la nouvelle étude a révélé qu’elle est également liée à 31 autres problèmes de santé.

« Nous avons montré qu’en évaluant le degré de résistance à l’insuline, il est possible d’identifier les individus qui risquent de développer l’obésité, l’hypertension, les maladies cardiaques, la goutte, la sciatique et d’autres maladies », a déclaré Jing Wu, auteur principal de l’étude du département d’endocrinologie de l’hôpital provincial du Shandong à Jinan, en Chine, dans un communiqué.

« Cela fournit une base pour des mesures d’intervention précoce visant à réduire le risque de maladie et offre également de nouvelles idées pour la prévention et le traitement des maladies », a-t-elle ajouté.

L’étude a utilisé les données de près de 430 000 participants au projet UK Biobank, une base de données qui contient des informations génétiques, médicales et sur le mode de vie de plus de 500 000 personnes, pour évaluer s’il existe un lien entre la résistance à l’insuline et certaines maladies.

Les participants étaient âgés de 40 à 69 ans et avaient des scores d’indice TyG, une mesure de la résistance à l’insuline, allant de 5,87 à 12,46 unités.

Les scores de l’indice TyG ont été calculés en examinant les niveaux de sucre dans le sang et de graisse de chaque participant, y compris le cholestérol.

Des degrés plus élevés de résistance à l’insuline ont souvent été observés chez les hommes, les fumeurs, les personnes âgées, les personnes moins actives et les personnes obèses.

Les résultats de l’étude devraient être présentés lors de la réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD) en Espagne cette semaine.

Risque de décès plus élevé

L’étude a suivi les dossiers médicaux des participants pendant une période médiane de 13 ans et a constaté que la résistance à l’insuline était liée à un risque accru de 26 maladies et à un risque diminué de cinq, ainsi qu’à un risque plus élevé de décès chez les femmes.

« Nous avons constaté que chaque augmentation d’une unité de la résistance à l’insuline augmentait le risque de goutte de 65 pour cent mais diminuait le risque de maladie de Parkinson de 16 pour cent », a déclaré Wu dans un communiqué.

« De plus, chaque augmentation d’une unité de la résistance à l’insuline était liée à une probabilité accrue de 10 % de sciatique », a-t-elle ajouté.

La résistance à l’insuline était fortement liée au diabète, les individus ayant une probabilité 166 % plus élevée de développer la maladie.

Il était également associé, bien qu’à un degré moindre, à un risque plus élevé de développer d’autres problèmes médicaux.

Certains d’entre eux incluent la dépression, les troubles du sommeil, les infections bactériennes, la pancréatite, l’obésité, les maux de dos, l’insuffisance rénale et les maladies cardiaques.

Cependant, la résistance à l’insuline était également associée à un risque plus faible de cinq maladies, dont l’anémie, la maladie de Parkinson et l’ostéoporose, qui est une cause majeure de fractures osseuses chez les personnes âgées.

Les chercheurs ont constaté que chaque augmentation d’une unité de la résistance à l’insuline chez les femmes était liée à un risque de décès supérieur de 11 %, mais aucune association de ce type n’était observée chez les hommes.

« Il est important de sensibiliser le public à ces facteurs modifiables, car cela permet aux individus de prendre des mesures proactives pour améliorer leur santé métabolique », a déclaré Wu.

« Bien que nous n’ayons pas étudié les moyens d’améliorer la résistance à l’insuline, des recherches antérieures ont montré que des modifications du mode de vie, telles que l’exercice régulier et le suivi d’un régime alimentaire équilibré, pauvre en sucres ajoutés et en glucides raffinés, peuvent aider à réduire le risque de résistance à l’insuline ».