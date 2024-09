La résistance à la DEI envers Jack Daniel’s et d’autres n’est pas une question de mérite mais de peur de la concurrence

Chaque jour, la liste s’allonge. Les entreprises qui s’étaient pleinement engagées à améliorer la diversité parmi leurs employés et leurs fournisseurs ont abandonné le navire, ne voulant pas mettre en colère les membres de leur clientèle qui s’opposent à de telles mesures.

Récemment, Jack Daniel, la société basée à Lynchburg, dans le Tennessee, dont le whisky Black Label Tennessee est le whisky le plus vendu au monde, a annoncé qu’elle renoncerait à tous ses objectifs de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Robby Starbuck, un militant conservateur basé à Franklin, dans le Tennessee, qui fait campagne contre « l’éveil des entreprises américaines », a revendiqué le mérite de ce revirement. publication de l’e-mail de l’équipe de direction de l’entreprise sur X (anciennement Twitter).

« Nous forçons désormais des entreprises de plusieurs milliards de dollars à modifier leurs politiques sans même les publier, simplement par peur d’être la prochaine entreprise que nous dénonçons », a écrit Starbuck. « Nous sommes en train de gagner et, un par un, nous ramènerons la raison dans l’Amérique des entreprises. »

J’ai reçu de nombreux messages de gens comme Starbuck, des gens qui pensent que les efforts en matière de diversité sont préjudiciables aux entreprises et à notre pays dans son ensemble. Ils pensent que la diversité, l’inclusion et l’équité ont attisé les divisions entre nous et que le fait de renoncer aux initiatives en faveur de la diversité nous réunira d’une manière ou d’une autre.

Ils veulent construire un pays meilleur et pensent que les moyens d’y parvenir impliquent la marginalisation continue de larges pans de la population.

Les hommes noirs ont toujours été écartés des emplois pour lesquels ils auraient été qualifiés

Comme je l’ai déclaré récemment, en discutant de la véritable signification et de l’impact des « emplois noirs », les Noirs américains – les hommes noirs en particulier – sont touchés de manière disproportionnée par les taux de chômage et, lorsqu’ils ont un emploi, sont plus susceptibles d’occuper des emplois à bas salaires.

Lutter contre ces inégalités était l’objectif initial des programmes d’action positive, qui ont ensuite donné naissance aux initiatives DEI, aujourd’hui attaquées. Et même si je reconnais que leur mise en œuvre est loin d’être parfaite, je crois que les avantages l’emportent largement sur les inconvénients.

Les humains sont des créatures d’habitudes. Nous faisons ce qui nous met à l’aise, ce qui est, dans de nombreux cas, ce que nous avons fait dans le passé. Nous évitons la nouveauté et l’incertitude, même lorsqu’on nous dit que la nouveauté pourrait être bénéfique. Nous sommes intrinsèquement réticents au risque et nous nous accrochons à des erreurs et à des illogismes pour justifier notre aversion.

C’est pourquoi, en 1987, quelque 40 ans après que Jackie Robinson ait brisé la barrière de couleur moderne de la Ligue majeure de baseball en rejoignant les Dodgers de Brooklyn, le manager des Dodgers, Al Campanis, est apparu sur un épisode de « Nightline » d’ABC et a expliqué qu’il était parfaitement normal d’avoir zéro manager et directeur général noir dans la ligue.

Voix des Noirs du Tennessee 2024 Conteurs en direct : rencontrez les intervenants

« Je crois sincèrement qu’ils n’ont peut-être pas certaines des qualités nécessaires pour être, disons, un manager de terrain, ou peut-être un directeur général », a déclaré Campanis. « Je ne dis pas tous, mais ils sont certainement en manque. Combien de quarts-arrières avez-vous ? Combien de lanceurs avez-vous qui sont noirs ? La même chose s’applique. »

Son point de vue était clair : si les hommes noirs possédaient les qualités athlétiques nécessaires pour devenir des joueurs de baseball performants et respectés, ils manquaient des qualités internes nécessaires pour accéder aux postes de direction du sport.

Lorsqu’on lui a donné l’occasion de clarifier ou de rétracter ses déclarations, Campanis a réitéré : « Pourquoi les hommes noirs ou les personnes noires ne sont-ils pas de bons nageurs ? Parce qu’ils n’ont pas la flottabilité nécessaire. »

La réaction à la DEI est basée sur la peur et l’inadéquation

Moins d’un an plus tard, Jimmy « The Greek » Snyder, commentateur sportif et bookmaker de Las Vegas, a fait des remarques tout aussi troublantes à propos des possibilités d’emploi pour les Noirs dans la NFL.

Interrogé sur les progrès des Noirs avant l’anniversaire de Martin Luther King, en particulier dans le sport professionnel, Snyder a répondu : « Si [Black people] « Si les Blancs prennent le contrôle de l’entraînement comme tout le monde le souhaite, il ne restera plus rien pour les Blancs. Je veux dire, tous les joueurs sont noirs. La seule chose que les Blancs contrôlent, ce sont les postes d’entraîneurs. »

Les opposants à la DEI soutiennent que tout devrait être basé sur le mérite, qu’il n’est pas juste de chercher à recruter délibérément des personnes appartenant à certains groupes uniquement en fonction de leur identité. Mais les remarques de Campanis et Snyder ne parlent pas de mérite ou de concurrence. Elles révèlent un profond sentiment de peur et d’inadéquation et, comme l’a explicitement déclaré Snyder, un besoin de garder le contrôle.

Ces types anti-DEI ? Ils diraient aussi probablement que beaucoup de choses ont changé depuis la fin des années 1980, que l’ignorance éhontée de Campanis et Snyder n’est plus présente dans le monde du travail moderne. Ils diraient que toutes les disparités en matière d’emploi, de promotion ou de salaire peuvent être attribuées à des facteurs individuels, que si les candidats noirs étaient plus instruits ou plus qualifiés, ils seraient embauchés, promus et payés au même taux que leurs homologues blancs.

Pourtant, les données contredisent également cette affirmation. Multiple rapports ont montré que les travailleurs blancs ont systématiquement de meilleures perspectives d’emploi que les travailleurs noirs et latinos, même lorsque le niveau d’éducation et de compétence est égal.

Le mentor de Jack Daniel était noir, tout comme de nombreux membres de son équipe.

Dans un essai pour Time.comFawn Weaver, fondatrice et PDG de la marque de whisky haut de gamme Uncle Nearest, a imploré ceux qui s’opposent aux itérations modernes de DEI – et qui, vraisemblablement, applaudissent leurs récents reculs – de présenter une voie alternative viable vers une main-d’œuvre équitable. « Peut-être que certains programmes actuels ne sont pas la solution, mais laquelle l’est ? », a-t-elle écrit. « Si nous ne pouvons pas répondre à cette question, démanteler ce que nous avons ne nous ramènera qu’à une époque où l’inégalité était la règle du pays. »

Fawn Weaver, PDG d’Uncle Nearest, a récemment été nommée dans la liste Forbes des femmes les plus riches d’Amérique, aux côtés de Taylor Swift et d’Oprah Winfrey. Uncle Nearest a récemment été officiellement valorisée à 1,1 milliard de dollars.

Weaver a eu raison de poser cette question. Son entreprise doit son nom à Nearest Green, l’homme noir qui a tout appris à Jack Daniel et est devenu le premier maître distillateur de Jack Daniel, contribuant ainsi au lancement de la marque emblématique. Selon Weaver, Green était l’un des nombreux employés noirs de Jack Daniel, car Daniel « embauchait en fonction du mérite, et non de la race, attirant des Afro-Américains des villes environnantes ».

Bien que Weaver n’ait pas mentionné si les employés de Daniel étaient payés équitablement, le résultat des pratiques d’embauche progressistes de Daniel a été une équipe à moitié noire, malgré la politique raciale du 19ème-Siècle Jim Crow South et Lynchburg, 20 % de la population noire.

Mais le personnel de Jack Daniel était, et est toujours, une anomalie. Et même si les critiques soutiennent que les initiatives de discrimination positive et de diversité et d’inclusion donnent des opportunités injustes à des candidats non qualifiés, il est rare qu’une entreprise ou un secteur incarne la diversité des débuts de Jack Daniel sans avoir une incitation extérieure à le faire.

Autrement dit, les conservateurs « anti-woke » qui s’efforcent de démanteler les efforts de diversité dans l’industrie et la société soutiennent que les décisions d’embauche devraient être basées sur le mérite. Pourtant, lorsque le mérite est présumé être le seul facteur de qualification, la main-d’œuvre a tendance à devenir majoritairement blanche.

C’est hypocrite de crier au scandale puis de chercher à imposer sa volonté aux autres.

À moins de deux mois de l’élection présidentielle, les Américains des deux côtés de l’échiquier politique reconnaissent que notre pays se dirige vers un carrefour critique.

Le candidat républicain au Congrès du cinquième district, Robby Starbuck, répond aux questions lors d’un forum de candidats primaires organisé par The Tennessean au George Shinn Events Center sur le campus de l’Université Lipscomb, le jeudi 19 mai 2022, à Nashville, Tennessee.

Il existe une divergence considérable sur la manière de traverser cette impasse ou sur la façon dont nous en sommes arrivés à ce point critique. Mais une chose est sûre : refuser de reconnaître et de répondre aux besoins de tous les membres de la société – même ceux qui ont des opinions différentes – n’améliorera pas la situation. Au contraire, elle ne fera qu’empirer.

Starbuck n’a pas toujours vécu juste au sud de Nashville. Avant de déménager dans le Tennessee en 2019, il travaillait à Hollywood, où il réalisait des clips vidéo. Selon ses propres dires, il a été mis à l’index en raison de ses opinions conservatrices et contraint de changer de carrière. Le résultat à long terme est un homme qui se targue de détruire les tentatives bien intentionnées de soutenir la carrière des autres.

Cela me semble un peu hypocrite.

Andrea Williams est chroniqueuse d’opinion pour The Tennessean et organisatrice de l’initiative Black Tennessee Voices. Elle possède une vaste expérience dans le domaine de la musique country, du sport, de la race et de la société. Envoyez-lui un e-mail à [email protected] ou suivez-la sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) à @AndreaWillWrite.

Cet article a été publié à l’origine sur Nashville Tennessean : Jack Daniel’s a abandonné les programmes DEI et a cédé à la peur et à l’hypocrisie