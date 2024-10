La résilience psychologique et le trouble de stress post-traumatique comme médiateurs en chaîne entre les traits de personnalité et le fonctionnement cognitif chez les patientes atteintes d’un cancer du sein | BMC Psychiatrie

Sung H, Ferlay J, Siegel RL et al. Statistiques mondiales sur le cancer 2020 : estimations GLOBOCAN de l’incidence et de la mortalité dans le monde pour 36 cancers dans 185 pays [J]. CA Cancer J Clin, 2021, 71(3) : 209-49.http://doi/org/https://doi.org/10.3322/caac.21660.

Janelsins MC, Kesler SR, Ahles TA et al. Prévalence, mécanismes et gestion des troubles cognitifs liés au cancer [J]. Int Rev Psychiatry, 2014, 26(1) : 102-13.http://doi/org/https://doi.org/10.3109/09540261.2013.864260.

Janelsins MC, Kohli S, Mohile SG et al. Le point sur les dysfonctionnements cognitifs liés au cancer et à la chimiothérapie : état actuel [J]. Semin Oncol, 2011, 38(3) : 431–8.http://doi/org/https://doi.org/10.1053/j.seminoncol.2011.03.014.

Lange M, Joly F, Vardy J et al. Déficience cognitive liée au cancer : mise à jour sur l’état de l’art, les stratégies de détection et de prise en charge chez les survivants du cancer [J]. Ann Oncol, 2019, 30(12) : 1925-1940.http://doi/org/https://doi.org/10.1093/annonc/mdz410.

De Luca R, Calabrò RS, Bramanti P. Réadaptation cognitive après un traumatisme crânien grave acquis : données actuelles et orientations futures [J]. Réadaptation neuropsychologique, 2018, 28(6) : 879-98. https://doi.org/10.1080/09602011.2016.1211937.

Correa DD, Hess L M. Fonction cognitive et qualité de vie dans le cancer de l’ovaire [J]. Gynecol Oncol, 2012, 124(3) : 404-9. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2011.11.005.

Crouch A, Champion VL, Unverzagt FW et al. Prévalence du dysfonctionnement cognitif et facteurs associés chez les survivantes plus âgées du cancer du sein [J]. J Geriatr Oncol, 2022, 13(1) : 33-9. https://doi.org/10.1016/j.jgo.2021.07.001.

Von AH D, Crouch A, Arthur E et al. Association entre les maladies cardiovasculaires et le dysfonctionnement cognitif chez les survivantes du cancer du sein [J]. Infirmières en cancérologie, 2023, 46(2) : E122-E8. https://doi.org/10.1097/NCC.00000000000001083.

Paul T. Costa J et Robert R. Mccrae. Le modèle de personnalité à cinq facteurs et sa pertinence pour les troubles de la personnalité [J]. Journal des troubles de la personnalité. https://doi.org/10.1521/pedi.1992.6.4.343.

Wu X, Zhang W, Li Y et al. L’influence des cinq grands traits de personnalité sur l’anxiété : l’effet médiateur en chaîne de l’auto-efficacité générale et de l’épuisement scolaire [J]. PLoS One, 2024, 19(1) : e0295118. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295118.

Faible LF, Harrison F, Lackersteen S M. La personnalité affecte-t-elle le risque de démence ? Une revue systématique et une méta-analyse [J]. Am J Geriatr Psychiatrie, 2013, 21(8) : 713-28. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2012.08.004.

Sutin AR, Stephan Y, Luchetti M et al. Traits de personnalité modèles à cinq facteurs et fonction cognitive dans cinq domaines chez les personnes âgées [J]. BMC Geriatr, 2019, 19(1) : 343. https://doi.org/10.1186/s12877-019-1362-1.

Xu X, Yan X, Zhang Q et al. Le rôle médiateur en chaîne de la résilience psychologique et du névrosisme entre l’intolérance à l’incertitude et le stress perçu chez les étudiants en médecine du sud-ouest de la Chine [J]. BMC Psychiatrie, 2023, 23(1) : 861.https://doi.org/10.1186/s12888-023-05345-z.

Ke GN, Grajfoner D, Wong RMM et al. Construire le modèle d’efficacité des émotions positives, de la résilience et de l’adaptation à la pandémie de COVID-19 [J]. Front Psychol, 2022, 13 : 764811. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.764811.

Arola A, Laakso HM, Pitkänen J et al. Associations de réserve cognitive et de résilience psychologique avec le fonctionnement cognitif chez les sujets présentant des hyperintensités cérébrales de la substance blanche [J]. Eur J Neurol, 2021, 28(8) : 2622-30. https://doi.org/10.1111/ene.14910.

Lou Y, Irakoze S, Huang S et al. Association entre la participation sociale et la résilience psychologique avec des résultats cognitifs défavorables chez les adultes chinois âgés : une étude longitudinale nationale [J]. J Affect Disord, 2023, 327 : 54-63. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.01.112.

Mason R, Roodenburg J, Williams B. La relation entre la résilience et les caractéristiques psychologiques des étudiants en paramédecine [J]. Australas Emerg Care, 2022, 25(3) : 185-90. https://doi.org/10.1016/j.auec.2021.10.001.

Jiao XY, Xu CZ, Chen Y et al. Traits de personnalité et comportements d’automutilation chez les enfants et adolescents chinois : l’effet médiateur de la résilience psychologique [J]. Monde J Psychiatrie, 2022, 12(3) : 494-504. https://doi.org/10.5498/wjp.v12.i3.494.

Shalev A, Liberzon I, Marmar C. Trouble de stress post-traumatique [J]. N Engl J Med, 2017, 376(25) : 2459-69. https://doi.org/10.1056/NEJMra1612499.

Baumeister RF, Bratslavsky E, Muraven M et al. Épuisement du moi : le moi actif est-il une ressource limitée ? [J]. J Pers Soc Psychol, 1998, 74(5) : 1252-65. https://doi.org/10.1037//0022-3514.74.5.1252.

Li J, Yu L, Long Z et al. Déficience cognitive perçue chez les patientes chinoises atteintes d’un cancer du sein et sa relation avec les symptômes du trouble de stress post-traumatique et la fatigue [J]. Psychooncologie, 2015, 24(6) : 676-82. https://doi.org/10.1002/pon.3710.

Koopowitz SM, Maré KT, Zar HJ et al. Le profil neurocognitif du trouble de stress post-traumatique (SSPT), du trouble dépressif majeur (TDM) et du SSPT avec TDM comorbide [J]. Comportement cérébral, 2021, 11(4) : e01950. https://doi.org/10.1002/brb3.1950.

Greenberg MS, Tanev K, Marin MF et al. Stress, SSPT et démence [J]. Démence d’Alzheimer, 2014, 10 (3 Suppl) : S155-65. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2014.04.008.

Price L, Centifanti L, Slade P. Facteurs de personnalité et vulnérabilité aux réactions de stress post-traumatique après l’accouchement [J]. Br J Clin Psychol, 2020, 59(4) : 480-502. https://doi.org/10.1111/bjc.12262.

Bramsen I, Dirkzwager AJ, Van der Ploeg H M. Traits de personnalité avant le déploiement et exposition au traumatisme comme prédicteurs des symptômes de stress post-traumatique : une étude prospective d’anciens soldats de la paix [J]. Am J Psychiatrie, 2000, 157(7) : 1115-9. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.157.7.1115.

Chen Y, Dai J, Wang Y et al. Symptômes du trouble de stress post-traumatique post-partum dans les grossesses à haut risque : résilience et soutien social associés [J]. J Psychosom Res, 2023, 165 : 111098. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.111098.

Zeng F, John WCM, Sun X et al. Impact associé au COVID-19 et symptômes de stress post-traumatique 39 jours après la pandémie chez un échantillon d’étudiants chinois mis en quarantaine à domicile : effet médiateur d’événements stressants passés, résilience psychologique et soutien social [J]. BMC Psychiatrie, 2023, 23(1) : 379. https://doi.org/10.1186/s12888-023-04906-6.

Association BCPCOTC AC. Lignes directrices et normes de la Société chinoise de lutte contre le cancer du sein pour le diagnostic et le traitement du cancer (édition 2021) [J]. 2021, 31(10) : 954-1040. https://doi.org/10.19401/j.cnki.1007-3639.2021.10.013.

Kong J, Liang C, Zhao Y et al. Relation entre le soutien social et le fardeau auto-perçu chez les patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil : une analyse des effets en chaîne [J]. Sleep Med, 2024, 119 : 27-33. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2024.04.011.

Gosling SD, Rentfrow PJ, Swann W B. Une très brève mesure des domaines de personnalité des Big-Five [J]. Journal de recherche sur la personnalité. https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00046-1.

Jinde L. Propriétés psychométriques de l’inventaire de personnalité en dix éléments en Chine [J]. 2013, 21(11) : 1688-92. https://doi.org/10.13342/j.cnki.cjhp.2013.11.008.

Connor KM, Davidson J R. Développement d’une nouvelle échelle de résilience : la Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) [J]. Déprimer l’anxiété, 2003, 18(2) : 76-82. https://doi.org/10.1002/da.10113.

Campbell-Sills L, Stein M B. Analyse psychométrique et raffinement de l’échelle de résilience Connor-Davidson (CD-RISC) : validation d’une mesure de résilience en 10 éléments [J]. J Trauma Stress, 2007, 20(6) : 1019-28. https://doi.org/10.1002/jts.20271.

Zhang DM, Xiong M, Li Y Z. La fiabilité et la validité de l’échelle de résilience de Connor-Davidson en 10 éléments chez les personnes âgées vivant dans la communauté [J]. Chin J Behav Med Brain Sci. 2018;27(10). https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2018.10.016.

Ruggiero KJ, Del Ben K, Scotti JR et al. Propriétés psychométriques de la liste de contrôle du SSPT-version civile [J]. J Trauma Stress, 2003, 16(5) : 495-502. https://doi.org/10.1023/a:1025714729117.

Shi Tieying JC. Jia Shuhua, Liu Qigui, Zhang Jie, Qi Xiangyu. Liste de contrôle pour le trouble de stress post-traumatique suite au SRAS [J]. 2005 ; 40 : 44-7. Google Scholar

Yang XY, Yang HA, Liu QG et al. La recherche sur la fiabilité et la validité du PCL-C et les facteurs d’influence [J]. 2007, (01) : 6-9.https://doi.org/10.13342/j.cnki.cjhp.2007.01.003.

Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, et al. L’évaluation cognitive de Montréal, MoCA : un bref outil de dépistage des troubles cognitifs légers [J]. J Am Geriatr Soc, 2005, 53(4) : 695-9. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.

Wang Wei W L. Application de l’échelle d’évaluation cognitive de Montréal au dépistage des patients présentant une déficience cognitive légère [J]. 2007;46(05):414-6.

Vearncombe KJ, Rolfe M, Wright M et al. Prédicteurs du déclin cognitif après chimiothérapie chez les patientes atteintes d’un cancer du sein [J]. J Int Neuropsychol Soc, 2009, 15(6) : 951-62. https://doi.org/10.1017/s1355617709990567.

Zager Kocjan G, Kavčič T, Avsec A. La résilience compte : expliquer l’association entre la personnalité et le fonctionnement psychologique pendant la pandémie de COVID-19 [J]. Int J Clin Health Psychol, 2021, 21(1) : 100198. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2020.08.002.

Olaru G, Laukka EJ, Dekhtyar S et al. Association entre les traits de personnalité, les activités de loisirs et les niveaux cognitifs et déclin sur 12 ans chez les personnes âgées [J]. Vieillissement psychologique, 2023, 38(4) : 277-90. https://doi.org/10.1037/pag0000743.

Cohen-Louck K, ZVI L. Un modèle pour prédire le trouble de stress post-traumatique dû à l’exposition à la violence politique chronique : les cinq grands traits de personnalité, la résilience de l’ego et l’adaptation [J]. J Interpers Violence, 2022, 37(23-24) : NP23241-NP61. https://doi.org/10.1177/08862605221080144.

Qi SH, Yu L, Ma J L. Effets des traits de personnalité sur le vieillissement cognitif et leurs mécanismes [J]. 2013, 21(01) : 96-107.https://doi.org/10.3724/SP.J.1042.2013.00096.

MOUSSA S, ACHKOUTY I, MALAEB D, et al. Traits de personnalité et fonction cognitive perçue chez les professionnels de santé libanais [J]. BMC Psychol, 2023, 11(1) : 90. https://doi.org/10.1186/s40359-023-01139-w.

MĘtel D, Arciszewska-Leszczuk A, Frydecka D et al. M65. INTERJEU DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉSILIENCE AVEC LE FONCTIONNEMENT NEUROCOGNITIF ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PERSONNALITÉ CHEZ LES JEUNES AVEC UN «ÉTAT MENTAL À RISQUE» PUTATIF [J]. Bulletin sur la schizophrénie, 2020, 46 (Supplément_1) : S159-S60. https://doi.org/10.1093/schbul/sbaa030.377.

Hermelink K, Bühner M, Sckopke P et al. Chimiothérapie et stress post-traumatique à l’origine de dysfonctionnements cognitifs chez les patientes atteintes d’un cancer du sein [J]. J Natl Cancer Inst, 2017, 109(10). https://doi.org/10.1093/jnci/djx057.

Ong HL, Vaingankar JA, Abdin E et al. Résilience et fardeau chez les soignants de personnes âgées : effets modérateurs et médiateurs du soutien social perçu [J]. BMC Psychiatrie, 2018, 18(1) : 27. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1616-z.

Yao BX, Liang X Y. L’impact du soutien social sur le trouble de stress post-traumatique chez les adolescents pendant la COVID-19 : le rôle médiateur de la résilience psychologique [J]. 2022:2.https://doi.org/10.26914/c.cnkihy.2022.070999.

Mathieu A, Reignier J, Le GougE A, et al. Résilience après une maladie grave grave : une étude observationnelle prospective multicentrique (RESIREA) [J]. Soins critiques, 2024, 28(1) : 237. https://doi.org/10.1186/s13054-024-04989-x.

Hobfoll S E. Conservation des ressources. Une nouvelle tentative de conceptualisation du stress [J]. Suis Psychol, 1989, 44(3) : 513-24. https://doi.org/10.1037//0003-066x.44.3.513.

Chen F, Fan W, Li Y. Influence de la supervision psychologique sur la conformité des athlètes, les caractéristiques d’élasticité mentale et le trouble de stress aigu dans l’entraînement de réadaptation après fracture traumatique [J]. Iran J Public Health, 2022, 51(1) : 133-41. https://doi.org/10.18502/ijph.v51i1.8304.