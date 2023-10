COLORADO SPRINGS, COLO. — Le snacking reste définitivement un mode de vie, avec 49 % des consommateurs grignotant trois fois ou plus par jour, et il continue de croître, notamment chez les jeunes consommateurs qui alimentent cette tendance dynamique, selon l’enquête Snacking 2023 de Circana.

Cependant, Circana prévoit que la catégorie des snacks ne connaîtra qu’une croissance modeste dans la fourchette inférieure à un chiffre après une forte augmentation des ventes et de la croissance des unités pendant la pandémie. Cela dit, une croissance plus importante pourrait être réalisée si les fabricants de snacks intensifiaient leur plan de match et stimulaient les ventes grâce à un merchandising créatif, à la promotion et à l’innovation de nouveaux produits.

Ce sont là quelques-uns des nombreux points à retenir de Sally Lyons Wyatt, vice-présidente exécutive et responsable de la pratique pour les informations sur les clients chez Circana, lors de sa présentation sur l’état de l’industrie des snacks au Executive Leadership Forum (ELF) de SNAC International, qui s’est tenu le 15 octobre. -17 à Colorado Springs, Colorado.

« Nous allons connaître une certaine croissance, mais cela va demander du travail », a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, les ventes de collations de base telles que les croustilles, les tortillas, le pop-corn, les noix et les collations au fromage ont augmenté de 8,5 %, mais les ventes unitaires ont chuté de 2,1 %, selon les données omnicanales de Circana pour l’exercice clos le 10 septembre 2023. La catégorie élargie des collations, qui comprend le yaourt et les produits similaires qui concurrencent les collations de base, a également connu des performances similaires, ainsi que l’ensemble de la catégorie des méga collations.

Même si les fortes ventes en dollars reflètent la hausse des prix, le chiffre des ventes unitaires a inquiété Mme Lyons Wyatt. Pour la première fois depuis des années, a-t-elle déclaré, les ventes unitaires dans la catégorie des snacks ont sous-performé le marché plus large des aliments et des boissons. Cette tendance indique une potentielle « tension sur les ventes » dans la catégorie des collations, alors que les consommateurs modifient leurs habitudes d’achat en réponse à l’inflation et à la hausse des prix des collations.

Elle a ajouté que la baisse de 2 % des unités ne dérange pas trop les chercheurs de Circana.

« C’est lorsque nous dépassons les 2% que nous commençons à devenir nerveux dans un environnement comme le nôtre, où les prix sont assez gonflés », a-t-elle déclaré.

La croissance n’est pas généralisée dans l’industrie des snacks. D’après l’étude Circana, jusqu’au milieu de l’année 2023, les très grandes entreprises de snacking avec un chiffre d’affaires de 6 milliards de dollars ou plus verront leur part du gâteau augmenter, aux côtés des petites entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions de dollars. Mme Lyons Wyatt a déclaré que les autres grandes et moyennes entreprises de snacks constatent une légère baisse de leur part de marché.

Les fabricants de snacks ne devraient pas non plus s’attendre aux fortes augmentations annuelles des ventes en dollars qu’ils ont constatées pendant la période de pandémie de confinement à la maison, à moins que les entreprises ne continuent d’augmenter leurs prix pour couvrir la hausse des coûts d’ingrédients et d’exploitation. Elle a exhorté les fabricants de snacks à essayer de minimiser leurs prix, en partie parce que certains ménages ont du mal à suivre l’inflation.

En général, a-t-elle souligné, les consommateurs sont confrontés à des vents macroéconomiques favorables et contraires. Parmi les facteurs favorables figurent un marché du travail solide et des taux d’inflation qui continuent de ralentir.

Cependant, les prix des biens de consommation emballés ont augmenté de 30 % depuis 2019 et la croissance des salaires n’a pas suivi. En outre, les ménages sont confrontés à la hausse du coût du crédit, à l’augmentation de l’endettement des consommateurs, à l’augmentation de la pauvreté des enfants, à la reprise des remboursements des prêts étudiants et à l’augmentation des coûts du logement.

Mme Lyons Wyatt a souligné une bifurcation entre les consommateurs, les ménages à revenus faibles et moyens étant les plus préoccupés par l’inflation et leur situation financière. En fait, les études Circana montrent que 60 % des ménages à faible revenu et 52 % de ceux à revenu moyen sont « extrêmement » préoccupés par l’inflation du prix des aliments, contre 51 % des ménages à revenu élevé qui se disent seulement « légèrement » préoccupés.

Les données du cabinet d’études indiquent également une tendance à la hausse de certains comportements d’achat, notamment 25 % des consommateurs qui achètent désormais ce qui est en vente plus souvent que leurs marques préférées, tandis que 72 % des consommateurs regardent les prix avant de choisir les collations à acheter.

Les ménages achètent également un plus petit assortiment de collations et recherchent des emballages plus pratiques. Ils se tournent également vers les marques de distributeur lorsque leurs budgets sont serrés.

Mme Lyons Wyatt a suggéré que l’inflation a un « effet cumulatif », dans lequel la pression sur le budget d’un ménage s’accumule avec le temps. Cet effet, a-t-elle ajouté, est nettement plus important pour les ménages à revenus faibles et moyens.

Pour stimuler les ventes à l’avenir, elle a recommandé aux producteurs de snacks de développer une structure de prix à plusieurs niveaux qui convient le mieux à leurs marques.

Elle a également encouragé une plus grande innovation. À l’exception des très grands acteurs du secteur des snacks, les données de Circana indiquent que les entreprises diminuent leurs investissements dans l’innovation en matière de snacks. Les nouvelles collations, a déclaré Mme Lyons Wyatt, ont toujours favorisé la croissance de la catégorie.

Elle a également exhorté les participants à l’ELF à examiner la taille de leurs emballages pour s’assurer qu’ils répondent à la demande des consommateurs et éventuellement à explorer le co-marquage et les licences, qu’elle a décrit comme « le ticket le plus intéressant en ville » pour stimuler l’innovation.

Mme Lyons Wyatt a mentionné que les producteurs de snacks pourraient envisager des opportunités de merchandising créatives, telles que les films des concerts de Taylor Swift et Beyoncé, en particulier lorsqu’ils commencent à diffuser.

« Ce sera un événement à la maison que de recevoir des amis », a-t-elle observé. « Ce sera vraiment un phénomène de culture pop que ceux comme nous dans cette salle n’ont jamais vu auparavant. Donc, quand on réfléchit à ce que cela signifie du divertissement au commerce de détail, ce sont d’énormes opportunités.