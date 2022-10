La résilience des Ukrainiens persiste malgré le nouveau barrage russe

Le lendemain, la circulation circulait sur la route nouvellement goudronnée et la vie dans la capitale était revenue presque à la normale. La réponse à la nouvelle vague d’attaques de la Russie a été de se remettre au travail, de se promener sous le chaud soleil d’automne et de s’occuper des dernières récoltes des potagers d’été.

Kyiv, Ukraine — Quand des bombardements russes massifs et coordonnés ont secoué des villes et des villages à travers l’Ukraine il y a une semaine, pour déclencher une nouvelle phase dans la guerre du Kremlin, une frappe a laissé un énorme cratère dans une aire de jeux pour enfants populaire de Kyiv et a éventré une intersection centrale.

“Nous avons travaillé toute la nuit en serrant les dents”, a écrit le maire de Dnipro Borys Filatov sur Facebook le lendemain de l’attaque du 10 octobre. Le message comprenait des photos avant et après de l’endroit où la grève avait frappé et des réparations terminées.

Des missiles russes et des drones de fabrication iranienne ont frappé au moins 10 régions du pays deux jours plus tard, ciblant des infrastructures critiques telles que des centrales électriques et des aqueducs dans les grands centres urbains. Le barrage a fait 19 morts et plus de 100 blessés dans les attaques les plus étendues depuis les premiers jours après le début de l’invasion russe le 24 février.