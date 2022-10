La résilience des Ukrainiens persiste malgré le nouveau barrage russe

KYIV, Ukraine (AP) – Lorsque des bombardements russes massifs et coordonnés ont secoué des villes et des villages à travers l’Ukraine il y a une semaine pour déclencher une nouvelle phase dans la guerre du Kremlin, une frappe a laissé un énorme cratère dans une aire de jeux pour enfants populaire de Kyiv et a déchiré une intersection centrale .

Le lendemain, la circulation circulait sur la route nouvellement goudronnée et la vie dans la capitale était revenue presque à la normale. La réponse à la nouvelle vague d’attaques de la Russie a été de se remettre au travail, de se promener sous le chaud soleil d’automne et de s’occuper des dernières récoltes des potagers d’été.

Une scène similaire s’est déroulée ce jour-là dans la ville de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, où des ouvriers de la ville ont réparé une route pendant la nuit après qu’elle ait été détruite par des bombardements lors de cette attaque coordonnée.

“Nous avons travaillé toute la nuit en serrant les dents”, a écrit le maire de Dnipro Borys Filatov sur Facebook le lendemain de l’attaque du 10 octobre. Le message comprenait des photos avant et après de l’endroit où la grève avait frappé et des réparations terminées.

« Nous allons tout restaurer et tout reconstruire. Mais notre haine vivra pendant des siècles », a-t-il déclaré.

La résilience des Ukrainiens dans la guerre de près de 8 mois continue d’être inébranlable, malgré une recrudescence des attaques qui sont considérées comme la réponse vengeresse du président russe Vladimir Poutine à une explosion qui a endommagé un pont construit par Moscou vers la péninsule de Crimée annexée au Kremlin. 8 octobre.

Des missiles russes et des drones de fabrication iranienne ont frappé au moins 10 régions du pays deux jours plus tard, ciblant des infrastructures critiques telles que des centrales électriques et des aqueducs dans les grands centres urbains. Le barrage a fait 19 morts et plus de 100 blessés dans les attaques les plus étendues depuis les premiers jours après le début de l’invasion russe le 24 février.

Lundi, des drones suicides chargés d’explosifs ont de nouveau frappé Kyiv, obligeant les habitants à se mettre à l’abri.

Il s’agit d’une version intensifiée de ce qui a été un changement de tactique russe visant à rendre la vie plus difficile aux Ukrainiens, en particulier à ceux qui sont éloignés des lignes de front.

Mais plus le Kremlin menace de rendre l’hiver à venir intolérable, plus les Ukrainiens semblent s’unir dans leur intention de vaincre Poutine.

Le gouvernement ukrainien exhorte à une réduction nationale de la consommation d’énergie et, dans certaines régions, à la mise en place de pannes continues au fur et à mesure que des réparations sont effectuées sur les centrales et les installations endommagées.

Ukrenergo, la compagnie énergétique publique, a rapporté que le 15 octobre, les habitants de la région de Kyiv avaient réduit leur consommation moyenne quotidienne d’électricité de 7 %, permettant au service public d’éviter les pannes forcées.

“C’est le résultat direct du fait que les Ukrainiens ont délibérément limité l’utilisation des appareils électriques le soir”, a déclaré dimanche la société dans un message sur Facebook.

Danylo, 20 ans, étudiant à Kyiv, a déclaré qu’il avait réduit sa consommation d’électricité à la maison “parce que nous comprenons que c’est un moyen de nous protéger d’une perte totale”.

Danylo, qui a refusé de donner son nom de famille, a ajouté: “Maintenant, c’est une tendance de travailler pour une victoire commune”, a-t-il déclaré.

Une résilience similaire peut également être vue émerger de la dévastation et des ruines le long des lignes de front dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Après s’être retirée des régions orientales comme Kharkiv, la Russie a concentré ses frappes sur Zaporizhzhia, Mykolaïv et les villes environnantes presque chaque nuit alors qu’une contre-offensive ukrainienne progresse régulièrement dans le flanc sud partiellement occupé.

De toutes les régions ukrainiennes qui ont payé le prix fort de la guerre, le quartier de Saltivka, au nord-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, a supporté certaines des plus lourdes charges.

Les blocs résidentiels de la région abritaient autrefois environ un tiers des 1,4 million d’habitants de Kharkiv. Mais lorsque les forces russes ont lancé l’invasion, elles ont balayé pour atteindre le bord du quartier et l’ont pilonné avec des roquettes et de l’artillerie. Des dizaines ont été tués.

Saltivka, en particulier sa partie nord, a été pilonnée pendant des mois jusqu’à ce qu’à peine un bâtiment soit resté sans dommage majeur, laissant de vastes étendues de la zone pratiquement inhabitables. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir.

Ceux qui sont restés errent maintenant comme des fantômes parmi les squelettes calcinés de ce qui était autrefois l’une des plus grandes zones résidentielles d’Ukraine. Malgré ce qu’ils ont perdu, beaucoup disent qu’ils ne veulent pas faire de compromis avec la Russie pour arrêter les combats.

“Sans victoire, il n’y a pas d’Ukraine”, a déclaré Hryhorii Ivanovich, 67 ans, alors qu’il postulait pour reconstruire un mur de briques sur son balcon qui a été détruit par une roquette russe, ainsi que la moitié avant de son salon. “Il n’y a pas de compromis, seulement la victoire ukrainienne.”

Maintenir une telle détermination, cependant, est plus difficile pour ceux qui ont perdu un être cher pendant la guerre.

Lyubov Mamedova, dont le fils a été tué ce mois-ci par une mine terrestre russe, a déclaré qu’il s’était engagé avec enthousiasme à combattre au début de la guerre, certain que l’Ukraine vaincra les envahisseurs.

Mamedova, entre deux crises de larmes, a déclaré que l’Ukraine devait continuer à protéger sa liberté, ce qui, selon elle, était important pour son fils.

« Nous nous battrons », a-t-elle déclaré. “Il a toujours dit:” La victoire est à nous. “”

Alors que de nombreux Ukrainiens restent fermes dans leur détermination à chasser la Russie par des moyens militaires, certains pensent qu’une solution politique doit être recherchée pour mettre fin à l’effusion de sang.

Oleh Postavnychyi, 39 ans, remplissait des bouteilles d’eau à partir d’un robinet public dans une cour près de son domicile à Saltivka, où il est resté depuis le début de la guerre malgré les dégâts importants dans son appartement.

Une solution diplomatique doit être trouvée pour mettre fin à la violence, a déclaré Postavnychyi, mais pas une solution qui cède des terres ukrainiennes.

“Nous devons trouver un compromis car ni (les Russes) ni nous n’avons besoin de cette guerre”, a-t-il déclaré. « Les gens normaux ne devraient pas souffrir… mais nous ne pouvons pas leur donner nos territoires. Ce sont nos territoires. Ils ont été conquis non seulement par nos arrière-grands-pères mais aussi par nos arrière-arrière-grands-pères.

Spike signalé de Kharkiv, en Ukraine.

Sabra Ayres et Justin Spike, l’Associated Press