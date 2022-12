La résilience de l’Ukraine établit une norme mondiale

Commentez cette histoire Commentaire

Il y a un an, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était un dirigeant quelque peu impopulaire à Kiev, considéré par ses détracteurs comme un farceur léger. Aujourd'hui, à la suite de l'invasion russe de février, le président en temps de guerre est une icône mondiale, un héros national ukrainien, le vidéoconférence prolifique du monde et, oui, la figure la moins surprenante de mémoire récente à recevoir la désignation de Time's Person of the Year. .

L’admiration internationale pour Zelensky concerne finalement bien plus que l’homme lui-même. Son stoïcisme et son courage semblent projeter l’esprit d’une nation qui a résisté à l’assaut russe pendant près de 10 mois à un coût affreux en vies et en ressources. Il se prépare maintenant à un hiver potentiellement éprouvant, car la Russie a mené des frappes ciblées sur les infrastructures énergétiques du pays. À tout moment, selon certaines mesures, au moins 2 millions et jusqu’à 10 millions d’Ukrainiens vivent sans électricité, plongés dans une obscurité froide et enveloppante. Comme mes collègues l’ont rapporté, même alors, de nombreux Ukrainiens ne laissent pas leurs malheurs infligés par le Kremlin assombrir leur humeur.

Depuis que le conflit a éclaté, Zelensky et ses alliés ont insisté sur le fait que leur bataille n’est pas simplement une défense de leur propre territoire, mais une lutte civilisationnelle plus large, opposant leurs aspirations libérales et leur démocratie naissante à la tyrannie et à l’autoritarisme incarnés par la Russie du président russe Vladimir Poutine.

« Nous avons affaire à un État puissant qui refuse pathologiquement de laisser partir l’Ukraine », a déclaré Zelensky à Simon Shuster de Time, suggérant que le Kremlin ne pouvait pas accepter une Ukraine qui rejetait sa sphère d’influence. “Ils voient la démocratie et la liberté de l’Ukraine comme une question de leur propre survie.”

Zelensky a fait écho à ce que lui et de nombreux autres Ukrainiens disent depuis des mois, qu’ils se battaient au nom d’autres démocraties vulnérables aux prédateurs de la Russie : « S’ils nous dévorent, le soleil dans votre ciel s’assombrit.

Le Kremlin dit pas de paix pour l’Ukraine d’ici Noël (ou le Nouvel An)

Mardi, des dizaines de nations lors d’une conférence internationale à Paris se sont rassemblées autour de l’Ukraine. Ils ont promis plus d’un milliard de dollars d’aide supplémentaire pour soutenir l’Ukraine à court terme, notamment pour aider à renforcer son réseau énergétique délabré et d’autres aspects de son infrastructure civile.

« Plus de 440 millions de dollars de l’aide totale promise devraient être dirigés vers le réseau énergétique de l’Ukraine. Les responsables français ont déclaré que le montant final augmenterait probablement », ont rapporté mes collègues. “Dans une allocution vidéo plus tôt mardi, Zelensky a exhorté la communauté internationale à faire du maintien de l’approvisionnement énergétique du pays une priorité, appelant à plus d’au moins 850 millions de dollars d’aide pour le secteur.”

Le président français Emmanuel Macron a salué “la bravoure et la détermination” de l’Ukraine et a déclaré que les travaux de la conférence dans la capitale française sont “la preuve tangible que l’Ukraine n’est pas seule”.

Kiev est toujours catégorique sur le fait qu’elle a besoin de plus d’armes et d’armes pour repousser les offensives de la Russie et récupérer une plus grande partie de son territoire perdu. “Compte tenu de l’ampleur de la guerre et de la réticence de la Russie à accepter la réalité et à se retirer de l’Ukraine, nous devrons nous battre tout l’hiver”, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba aux journalistes. Il a ajouté que les frappes de la Russie sur des cibles civiles et l’infrastructure énergétique de l’Ukraine étaient une marque de son échec militaire plus large.

“Une telle barbarie est la réponse de la Russie à la perte de la guerre sur le champ de bataille”, a déclaré Kuleba. “Ils ont subi un certain nombre de défaites humiliantes.”

L’Ukraine a également été la cible d’un flux gigantesque d’armes et d’aide militaire occidentales. Mardi, mes collègues ont rapporté que l’administration Biden se préparait à envoyer le système de missiles Patriot – sa technologie de défense aérienne la plus sophistiquée – en Ukraine.

Le soutien occidental à Kiev se maintient, quelles que soient les craintes suscitées par la fatigue de guerre de nombreux pays, qui ont été aggravées par l’impact économique plus large de la guerre et les sanctions énergétiques imposées à l’économie russe.

“Parmi les nombreuses erreurs de calcul que Poutine a faites, il y a son pari que l’invasion de l’Ukraine mettrait à rude épreuve les relations entre ses adversaires”, a écrit le chancelier allemand Olaf Scholz dans un récent éditorial pour les Affaires étrangères. “En fait, c’est l’inverse qui s’est produit : l’UE et l’alliance transatlantique sont plus fortes que jamais.”

Le Pentagone met en garde contre les plans de domination de la Chine à Taiwan et au-delà

A des milliers de kilomètres de là, des responsables d’un autre pays faisant face à un voisin revanchard prennent des notes. La guerre en Ukraine a fait écho dans l’État insulaire de Taiwan, qui est constamment dans l’ombre de la Chine et soumis à une série croissante de provocations de la part du continent. Les dirigeants de Pékin, à l’instar de la position de Poutine sur l’Ukraine, considèrent Taiwan comme un État illégitime destiné à retourner dans le giron chinois.

Pour Taïwan, le défi de l’Ukraine envers la Russie est une source d’inspiration et un modèle pour leur propre survie. “L’Ukraine a montré une très grande détermination à défendre son territoire et il est clair que les Ukrainiens ont une société civile très résiliente, qui a aidé à résister à l’invasion”, m’a dit le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères Ming-Yen Tsai en marge d’une grande conférence internationale sur la sécurité à Halifax, Canada, le mois dernier. Il a ajouté que regarder la lutte de l’Ukraine a inspiré Taïwan à mettre en œuvre des réformes militaires majeures à long terme, notamment en prolongeant la période de service militaire obligatoire attendue de ses citoyens.

Alors qu’une invasion maritime chinoise de Taïwan serait très différente des campagnes terrestres de la Russie en Ukraine, les responsables taïwanais ont saisi l’occasion pour galvaniser le soutien international à leur cause et sonner l’alarme sur les défis auxquels ils sont confrontés.

“Nous sommes déjà confrontés quotidiennement à une guerre sans fumée d’armes à feu”, a déclaré Tsai, soulignant les tactiques de “guerre hybride” de la Chine, son utilisation de formes croissantes d’intimidation militaire par le biais d’exercices navals et d’incursions aériennes, ainsi que de cyberattaques et de campagnes de désinformation en ligne. .

“Si nous ne tenons pas bon à ce stade”, a déclaré Tsai, “la Chine testera la ligne de fond, étape par étape, pour créer une nouvelle normalité, et étape par étape, continuera à changer le statu quo” jusqu’à ce que la souveraineté de Taiwan soit totale. le plus fragile.