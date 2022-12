La résilience de la Croatie n’est pas la clé des vétérans contre le Japon en Coupe du monde

AL WAKRAH, Qatar – En fin de compte, la victoire de la Croatie aux tirs au but contre le Japon s’est déroulée de la manière la plus brutale et la moins sentimentale. Et pourtant, en même temps, tout était question de sentiment et d’émotion… sauf que c’était l’émotion qui vient des carreaux rouges et blancs sur le devant du maillot, pas du nom au dos du maillot.

Il y a eu un moment, neuf minutes après le début de la première période de prolongation, où vous vous êtes demandé si vous étiez témoin d’un autre jalon. Alors que le score était dans l’impasse à 1-1 contre le Japon lors du huitième de finale de lundi, le patron de la Croatie, Zlatko Dalic, venait de convoquer Mateo Kovacic et Luka Modric sur le banc, envoyant Lovro Majer et Nikola Vlasic à leur place. Dans une Coupe du monde qui pourrait bien être la dernière pour un certain nombre de superstars de bonne foi – de Cristiano Ronaldo à Luis Suarez à Lionel Messi – vous vous êtes peut-être demandé si vous veniez d’assister aux derniers instants de Modric sur la plus grande scène de toutes.

Modric a maintenant 37 ans. Il y a quatre ans, en Russie, il a entraîné la Croatie en finale de la Coupe du monde et a remporté le Ballon d’Or. Il a eu ses moments pour le Real Madrid au fil des saisons depuis, mais vous ne pouvez échapper à Father Time que si longtemps. Il est toujours un élément clé du Real Madrid, mais en ce qui concerne la Croatie, l’Euro 2024 semble loin.

Quand il s’est rendu compte qu’il était remplacé, Modric a retiré son brassard et a regardé autour de lui, son expression étant un mélange de confusion et d’épuisement. Quelques instants plus tard, Domagoj Vida, le défenseur massif qui était un pilier de la Croatie à Russie 2018, a enveloppé les deux joueurs dans une étreinte d’ours. Modric avait l’air de sangloter, tandis que Kovacic semblait inquiet. Pour sa part, Vida ressemblait à un père consolant deux enfants bouleversés devant le bureau du vétérinaire alors qu’ils s’inquiétaient pour un animal malade.

Dalic croisa les bras et regarda le terrain. Si la Croatie devait sortir, elle le ferait selon ses conditions : pas de sentimentalité et pas de déférence pour les grands noms. Il ne s’agissait pas seulement de Modric et Kovacic, qui n’ont pas disputé la finale de 2018 mais ont figuré en bonne place lors des tours précédents. Sur les 13 joueurs qui ont participé à la finale de la Coupe du monde 2018 contre la France, seuls cinq ont fait partie de l’équipe 2022. Vida était sur le banc ; Andrej Kramaric a été remplacé plus tôt, Ivan Perisic sortirait plus tard. Puis il y a eu Modric. Au total, Dejan Lovren et Marcelo Brozovic étaient les seuls vestiges qui ont duré jusqu’au penalty final contre le Japon.

La résilience et la profondeur de la Croatie ont été essentielles à sa progression face au Japon lors de la Coupe du monde 2022. Pawel Andrachiewicz/PressFocus/MB Media/Getty Images

Il y a des récits jumeaux en jeu ici. L’un est la Croatie comme une sorte de nation de surhommes des Balkans dont le courage, l’unité, le courage et la mentalité de dur à cuire leur permettent de frapper régulièrement bien au-dessus de leur poids. L’autre est l’histoire cinématographique des superstars vétérans unissant leurs forces pour un dernier gros score, chevauchant leur expérience et leur force mentale jusqu’au quart de finale d’une Coupe du monde.

Dalic, évidemment, a acheté le premier, et pourquoi pas ? La Croatie a remporté deux tirs au but lors de la dernière Coupe du monde (contre le Danemark et la Russie hôte) avant de battre l’Angleterre en prolongation en demi-finale. Ils ne sont pas déconcertés lorsque le chronomètre de jeu dépasse la 90e minute; leurs couleurs ne coulent pas et leurs genoux ne tremblent pas. “Ils sont résilients, ils reflètent la nature du peuple croate”, a déclaré Dalic en parlant de ses joueurs. “Nous avons traversé tant de souffrances, nous n’abandonnons pas. Nous sommes un petit pays avec un grand cœur. Nous jouons pour nos supporters et l’espoir d’un avenir meilleur.”

Mais quant au second, il a mis la raison au-dessus de l’émotion. Modric et Kovacic ont été dépensés, tandis que Kramaric était inefficace. Perisic a traîné jusqu’aux 15 dernières minutes, mais lui aussi a été tiré lorsque le gaz a commencé à manquer. Et tout aussi important, Dalic avait confiance dans les remplaçants même si, franchement, aucun n’est connu ou ne sera probablement un jour connu, du moins dans le jeu de club. Mario Pasalic, 27 ans, et Lovro Majer, 24 ans, sont dans et hors des formations de départ pour Atalanta et Rennes respectivement. Nikola Vlasic, 25 ans, était un buste à West Ham et Everton et est maintenant à Turin. Marko Livaja, 29 ans, est de retour en Croatie à Hajduk Split. Il était autrefois un jeune très vanté; aujourd’hui on peut dire qu’il a un brillant avenir derrière lui.





Et pourtant, ce jour-là et pour ce match, ce sont ces hommes en qui Dalic a placé sa confiance. Ce quatuor a remplacé une légende du Real Madrid et vainqueur du Ballon d’Or, un pilier de Chelsea, un gars qui a marqué 91 buts en Bundesliga pour Hoffenheim et une star de Tottenham dont le curriculum vitae comprend le Bayern Munich, l’Inter Mila et le Borussia Dortmund. Quatre gars qui avaient déjà livré pour Dalic, et qui lui avaient tout donné. Quatre joueurs qui, surtout, auraient tous été parmi les tireurs de penalty s’ils avaient encore été sur le terrain, comme Dalic l’a confirmé plus tard.

Et pourtant, il a été justifié, mais pas nécessairement pour ce qu’ils ont produit sur le terrain : la Croatie n’a pas été en mesure de gagner en 90 minutes ou en prolongation, mais trois des quatre (Livaja, Pasalic et Vlasic) se sont mobilisés pour tirer les pénalités. , bien que Livaja ait manqué. Majer aurait été parmi les prochains, mais les ratés du Japon signifiaient que ses services n’étaient pas nécessaires.

Invité à comparer ses nouveaux venus avec les joueurs qui ont si bien performé en Russie, Dalic a déclaré : “Je leur ai dit que c’était leur chance d’entrer dans l’histoire, comme ceux qui les ont précédés en Russie et ce soir, ils l’ont fait.”

Lorsqu’on lui a demandé si les tirs au but étaient une question de chance ou de préparation, l’entraîneur japonais Hajime Moriyasu a répondu : “Je pense que c’est les deux… Je pense que c’était une question de chance, mais aussi d’entraînement.” Pourtant, Moriyasu a raté quelque chose là-bas; c’est aussi une question de force mentale et de sang-froid. Et, surtout, leur conviction.

“Ne sous-estimez pas les Croates, nous n’abandonnons jamais”, a déclaré Dalic. “Nous sommes de vrais croyants. Et Dieu est avec nous.”