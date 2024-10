La résilience d’Asheville lie la ville après Hélène. ‘Je veux être ici’

Les messages d’espoir, d’amour et d’encouragement sont partout dans le centre-ville d’Asheville.

Un mois après que la tempête tropicale Hélène ait balayé l’ouest de la Caroline du Nord, des groupes de cyclistes costumés, des amis se rattrapant et des rassemblements de deuil et de célébration pouvaient être vus dans le centre-ville.

La tempête tropicale Hélène a détruit des maisons, déraciné des infrastructures et fait au moins 98 morts. Malgré les destructions et les pertes, les habitants ont déclaré qu’un immense sentiment de connexion et de soutien communautaire avait émergé.

Le 26 octobre, un journaliste du Citizen Times a parcouru le centre-ville d’Asheville, s’adressant aux habitants et leur demandant de réfléchir à ce qui les a marqués du mois dernier, à ce qui les inquiète pour l’avenir et à ce qui leur apporte de l’espoir.

Les habitants d’Asheville traitent leur chagrin après Hélène

Jenna Jaffe, une artiste qui vit dans l’est d’Asheville, a déclaré qu’elle avait perdu une partie de ses œuvres dans le River Arts District.

Jenna Jaffe, une artiste qui vit à East Asheville, a passé une partie de l’après-midi au Surreal Sirkus Arts Festival à Pack Square Park, où les gens pouvaient participer à un rituel communautaire, exprimer leurs sentiments sur un autel de deuil et célébrer les arts locaux.

Elle a déclaré que la tempête avait apporté des couches de chagrin et de perte.

« Je ressens beaucoup de chagrin et de tristesse », a déclaré Jaffe. « La perte est tellement énorme et dévastatrice. »

Phillip Presnell, 36 ans, un résident de West Asheville, se souvient être passé à vélo devant DayTrip, un bar ouvert fin août sur Amboy Road et détruit par la tempête.

« Je n’avais aucun lien avec ce bar, mais cela m’a rendu très ému et j’ai commencé à pleurer », a déclaré Presnell. « C’est comme si je réalisais que cela allait se produire 10 000 fois. »

En raison de la perte du service cellulaire et des fermetures de routes, beaucoup n’avaient aucune idée de l’ampleur des dégâts causés par la tempête. Presnell et d’autres ont déclaré qu’il était frappant de réaliser que les destructions qu’ils avaient vues ne représentaient qu’une fraction de l’impact.

Comment les gens ont appris l’impact dramatique d’Hélène sur Asheville

Simone Matthews, propriétaire de Whisp, a déclaré qu’elle s’inquiétait de la façon dont les entreprises se remettraient de la tempête tropicale Helene.

Simone Matthews, 34 ans, de Leicester, a déclaré que le moment qui l’a le plus marqué a été le « choc » lorsque le service cellulaire est revenu et qu’elle a réalisé à quel point la tempête avait été violente.

« Nous avons été exclus pendant une minute et nous n’avions aucune idée de la gravité de la situation », a-t-elle déclaré. « Quand vous avez finalement eu un service et que vous vous dites : ‘Oh, ma parole, je n’avais aucune idée de ce qui se passait.' »

Eleanor Koch, 26 ans, de South Asheville, a déclaré qu’une radio alimentée par batterie était leur seule connexion avec le reste du monde pendant quelques jours.

« Je ne veux plus jamais vivre sans radio », a déclaré Koch. « Nous avons juste commencé à marcher et à essayer de déterminer s’il y avait des générateurs ou des trucs comme ça, ou de la nourriture, de l’eau, mais les émissions de 10 heures et de 16 heures nous ont en quelque sorte empêchés de tenir le coup. »

Les mises à jour biquotidiennes sur la récupération après la tempête par les responsables du comté de Buncombe ont été cruciales pour Koch.

Cade Justad, 27 ans, a déclaré qu’il était resté coincé chez lui à Richmond Hill Park pendant deux jours avant de pouvoir sortir.

Lorsqu’il est finalement parti, il s’est rendu au pont de Craven Street et, après avoir vu la rivière, a décidé de partir. Mais quatre heures plus tard, il était de retour chez lui, car il n’y avait aucun moyen de sortir.

« Nous ne savions tout simplement pas à quel point la situation était grave, car nous perdons normalement de l’électricité là-haut lors d’une tempête », a-t-il déclaré. « Et puis j’ai tout vu sous l’eau. Et je me suis dit : ‘Oh, c’est partout en ce moment.’

Eleanor Koch a déclaré que la tempête tropicale Hélène avait mis à rude épreuve leur situation financière.

Les survivants racontent leurs expériences de tempête

Seairra Davis, 23 ans, de Leicester, se rendait en voiture chez sa grand-mère à Hot Springs lorsque la tempête a frappé. Elle a déclaré que certaines parties de la route avaient été « complètement détruites » et qu’elle avait vu un glissement de terrain commencer derrière elle.

« C’était comme une chance parfaite de ne pas être touché par le glissement de terrain et poussé hors de la montagne », a déclaré Davis.

Shelby Arnett, 27 ans, qui était assise avec Presnell et Justad à une table devant l’Asheville Club à Haywood Street et Battery Park, vit à Swannanoa.

Avant que le personnel de l’Agence fédérale de gestion des urgences n’arrive pour fournir une aide extérieure, elle avait chargé sa voiture de fournitures et avait commencé à les conduire vers les gens.

Phillip Presnell et Shelby Arnett ont décrit le choc qu’ils ont ressenti en réalisant l’ampleur des dégâts causés par la tempête tropicale Helene.

Elle a noué des relations avec les personnes à qui elle rendait visite, certaines à plusieurs reprises. Arnett s’est souvenu d’une de ces visites.

« Les gens voulaient juste qu’on se souvienne de eux. » » dit Arnett. « Elle a commencé à pleurer, parce qu’elle était juste heureuse de me voir, sachant que j’avais des affaires pour elle, et aussi que je la surveillais à nouveau. »

Hélène laisse beaucoup de gens dans une situation financière précaire

Seairra Davis a frôlé un glissement de terrain lorsque la tempête tropicale Helene a frappé l’ouest de la Caroline du Nord.

La grand-mère de Davis, qui possède un élevage de truites, a perdu 15 000 poissons à cause des inondations et de la panne d’électricité. Ils n’ont pu obtenir aucun remboursement parce que la FEMA n’a pas pu venir voir les conditions, a déclaré Davis.

« Nous avons dû retirer tous les poissons morts pour garder les vivants encore en vie, afin d’en tirer une sorte de profit », a-t-elle déclaré.

Koch a déclaré que la tempête avait plongé leur situation financière dans le chaos.

Deux des colocataires de Koch prévoyaient de déménager, et les deux nouvelles personnes qu’ils ont trouvées ont décidé de ne pas venir après la tempête.

« Cela signifiait que je n’avais pas de colocataires, que je n’avais pas les moyens de payer ma maison et qu’il n’y avait pas d’électricité », a déclaré Koch. « C’est juste une période très stressante pour savoir si je vais être expulsé de mon appartement ? »

Un long chemin à parcourir pour la reprise d’Asheville

Matthews est le propriétaire de Whisp, une boutique de cadeaux du centre-ville.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est la remise sur pied des entreprises, ainsi que les personnes qui ont tant perdu », a-t-elle déclaré. « Asheville en général, se remettre ensemble, reconstruire et avancer, combien de temps cela va prendre. »

L’impact de la tempête sur l’industrie du tourisme est une grande préoccupation pour beaucoup.

Koch a déclaré qu’ils craignaient que le manque de tourisme ne pèse davantage sur leurs finances.

« J’ai enfin pu commencer à travailler cette semaine », a déclaré Koch. « Je ne sais pas si ce sera stable, car c’était un lieu de vente au détail très dépendant des touristes. »

D’autres, comme Jaffe, s’inquiètent du manque de financement et de ressources pour qu’Asheville se rétablisse.

« Je me demande comment nous débarrasser de tous ces arbres qui sont partout. » dit Jaffe. « Je ne sais pas s’il y a suffisamment de subventions pour couvrir l’argent que les gens perdent à cause de cela. »

« Ne nous oubliez pas »

Le centre-ville d’Asheville regorge de panneaux promouvant la force de la communauté.

Justad a déclaré qu’il craignait que les gens, avec le temps, cessent de reconnaître qu’il s’agit d’une crise à long terme à laquelle sont confrontés Asheville et ses environs.

« Je crains que les gens ne considèrent pas cela comme une urgence dans six mois », a-t-il déclaré. « Si nous manquons une saison touristique – c’est à ce moment-là que la plupart des gens gagnent le plus d’argent – ​​comment faire fonctionner Asheville ?

Laura Vickers, 59 ans, et son mari Dan, ont déménagé à Asheville il y a deux ans pour échapper aux incendies de forêt sur la côte ouest. Maintenant, elle dit qu’elle craint qu’Asheville ne soit oubliée alors qu’elle entre dans une phase de reconstruction.

« Nous sommes simplement très reconnaissants pour l’aide extérieure et nous la poursuivons », a déclaré Vickers. « Ne nous oubliez pas. La reconstruction va prendre beaucoup de temps.

Dan et Laura Vickers ont déménagé à Asheville il y a deux ans pour échapper aux incendies de forêt sur la côte ouest.

La résilience communautaire encourage l’espoir

Voir les gens se rassembler malgré leurs différences et construire des réseaux d’entraide a redonné espoir à de nombreux habitants d’Asheville.

Matthews, la propriétaire de Whisp, a déclaré qu’elle avait été inspirée de voir à quel point tout le monde se soutenait.

« Les artistes publiant des GoFundMe les uns pour les autres, s’y rendant et s’entraidant, allant à Swannanoa, tout le monde se réunissant et s’aidant, a été plutôt cool à voir », a déclaré Matthews.

Koch a ajouté que même si leur mère les encourageait à déménager à Nashville, ils hésitent à partir.

« Je veux être ici, même si financièrement, ce serait probablement la décision la plus judicieuse pour moi », ont-ils déclaré.

« Je veux faire partie de cette communauté, aller de l’avant et reconstruire. »

Isabel Funk est une journaliste de dernière minute en visite au Statesman Journal à Salem, dans l’Oregon. Funk aide les journalistes du Citizen Times à couvrir les conséquences de la tempête tropicale Hélène.

Cet article a été initialement publié sur Asheville Citizen Times : Asheville Strong : 1 mois après la tempête tropicale Helene, un sentiment d’espoir