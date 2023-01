La résilience allemande triomphe, la longue attente de l’Inde pour la médaille se poursuit

Dans une Coupe du monde de hockey de haute qualité, la “culture de résilience” allemande a triomphé, mettant fin au règne de cinq ans de la Belgique en tant qu’équipe la plus titrée, tandis que l’attente longue de près de cinq décennies de l’Inde pour une médaille se poursuivait.

Les Allemands ont fait un autre retour époustouflant après un déficit de deux buts pour battre la Belgique, championne en titre, 5-4 lors d’une séance de tirs au but lors d’un affrontement au sommet classique. Les deux équipes se sont affrontées 3-3 dans le temps réglementaire de 60 minutes dimanche.

C’était la troisième fois dans la pièce maîtresse que l’Allemagne remportait après avoir mené 0-2 et leur force mentale légendaire et leur attitude de ne jamais dire sont revenues au premier plan. Ils l’avaient fait contre l’Angleterre en quart de finale et contre l’Australie en demi-finale.

L’Allemagne a rejoint l’Australie et les Pays-Bas pour avoir remporté le titre de Coupe du monde à trois reprises. Seul le Pakistan a remporté quatre fois la Coupe du monde. Les triomphes précédents de l’Allemagne étaient survenus en 2002 et 2006. Ils ont été finalistes en 1982 et 2010 et ont terminé respectivement sixième et cinquième des éditions 2014 et 2018.

Le triomphe a également amené l’Allemagne au sommet du classement mondial de la FIH après la quatrième place d’avant le tournoi.

“Ce triomphe est incroyable, je n’ai pas de mots pour décrire cet exploit”, a déclaré l’entraîneur allemand Andre Henning après la première victoire de son équipe depuis 2006.

«Nous sommes revenus de 0-2 en quart de finale, en demi-finale et maintenant en finale. On ne peut plus dire que c’est de la chance, c’est dû à la qualité de cette équipe. Nous avons toujours cru que nous pouvions gagner cette Coupe du monde.”

Les Pays-Bas, qui avaient terminé deuxièmes lors des deux dernières éditions, ont décroché leur quatrième médaille consécutive après avoir battu l’Australie 3-1 dans le barrage pour le bronze. Ils avaient également décroché une médaille de bronze lors de l’édition 2010.

Pour l’Australie, c’était la première fois qu’elle rentrait chez elle sans médaille après avoir terminé quatrième de l’édition 1998. Ils avaient décroché une médaille de bronze lors de la dernière édition.

L’attaquant allemand Niklas Wellen, qui a marqué un but de dernière minute contre l’Australie en demi-finale et un autre en finale, a été nommé joueur du tournoi. Il était également le troisième meilleur buteur avec sept frappes, partageant la position avec le capitaine néerlandais Thierry Brinkman.

L’Australien Jeremy Hayward est devenu le meilleur buteur du tournoi avec neuf buts en six matches tandis que Tom Boon de Belgique, Victor Charlet de France et Jip Janssen des Pays-Bas ont terminé deuxièmes avec huit buts chacun.

La Belgique avait commencé son “incroyable voyage” en tant que meilleure équipe du monde en remportant la Coupe du monde 2018 dans le même stade de Kalinga où elle avait été battue par les Allemands dimanche.

Les Belges avaient ensuite remporté le titre olympique de Tokyo. Leur entraîneur Michel van den Heuvel avait effectivement utilisé ce terme de “culture allemande de la résilience” en conférence de presse de pré-finale et avait averti ses joueurs de l’énorme force mentale de leurs adversaires mais, au final, ils n’avaient pas trouvé le moyen de Faites avec.

“C’est décevant de ne pas avoir gagné cette Coupe du monde. Mais nous sommes fiers de ce groupe qui s’est incroyablement bien comporté ces dernières années”, a déclaré van den Heuvel.

“Chaque adversaire cherchait une opportunité et des moyens de gagner contre nous ces années-là. Maintenant, c’est à notre tour d’essayer de trouver une réponse d’ici un an et demi”, a-t-il ajouté, indiquant qu’ils rebondiront aux JO de Paris en 2024.

La prochaine Coupe du monde en 2026 sera co-organisée par la Belgique et les Pays-Bas et selon les règles du tournoi, les deux pays se sont déjà qualifiés pour la pièce maîtresse.

Dans l’ensemble, c’était une Coupe du monde de grande qualité sans favoris clairs. Les quatre demi-finalistes et l’Angleterre, qui a perdu contre l’Allemagne, championne éventuelle, lors d’une séance de tirs au but en quart de finale, auraient pu battre n’importe quelle équipe de leur journée.

Pour l’Inde, cependant, ce fut une nouvelle déception lors de leur deuxième Coupe du monde consécutive à domicile, car ils ont fait une sortie surprise avant les quarts de finale.

Si les Allemands avaient pris l’habitude de revenir de 0-2 pour remporter la Coupe du monde, c’était l’inverse pour l’Inde puisque les hôtes, classés sixièmes au monde, ont gâché un avantage de deux buts pour s’incliner face à la Nouvelle-Zélande, six places en dessous d’eux dans le classement mondial, en tirs au but dans leur match croisé.

Avec des crores de roupies dépensées pour la formation, les tournées d’exposition et les salaires du personnel de soutien, cette équipe aurait fait mieux et aurait au moins atteint les quarts de finale, sinon les demi-finales.

En fin de compte, il s’agissait du cinquième pire classement de l’Inde dans toutes les 15e éditions de la Coupe du monde auxquelles le pays a participé. L’Inde avait terminé en dessous de la neuvième place à quatre reprises – en 1986 (12e), 1990 (10e), 2002 (10e) et 2006 (11ème).

Ils avaient terminé neuvième en 1998 et 2014 également. L’Inde s’était écrasée en quart de finale de la Coupe du monde à domicile en 2018.

Les deux principales raisons de la débâcle de l’Inde étaient le taux abyssal de conversion des corners de pénalité et le manque de finition des attaquants. A cela s’ajoute l’incohérence dans la défense.

L’Inde, dont la dernière médaille en Coupe du monde remonte à 1975 lorsqu’elle a remporté une médaille d’or à Kuala Lumpur, a battu l’Espagne (2-0) et a fait match nul avec l’Angleterre, mais n’a pu gagner qu’avec une marge de 4-2 contre les vairons du Pays de Galles, ce qui a coûté à l’équipe locale un première place de leur poule, ce qui les aurait conduits directement en quarts de finale.

L’entraîneur-chef Graham Reid a admis plus tard qu’une Coupe du monde à domicile apportait une pression supplémentaire aux joueurs, ce qui était parfois difficile à gérer, et a souligné la nécessité pour l’équipe d’avoir un entraîneur de conditionnement mental.

Cette Coupe du monde, à laquelle ont participé 16 équipes, s’est avérée la plus marquante de toutes les 15e éditions avec une moyenne de 5,66 buts par match. Le tournoi a vu 249 buts marqués en 44 matchs. 143 étaient des buts sur le terrain, tandis que 94 et 12 provenaient respectivement de coins de pénalité et de coups de pénalité.

La Coupe du monde 2010 à New Delhi, à laquelle ont participé 12 équipes, a marqué 199 buts en 38 matches, avec une moyenne de 5,24 par match.

Le taux de conversion des coins de pénalité, cependant, a considérablement diminué, la plupart des équipes défendant les PC bien mieux qu’auparavant.

Sur le plan organisationnel, Odisha a déployé les meilleures installations jamais réalisées lors d’une Coupe du monde, le stade Birsa Munda d’une capacité de 21 000 places à Rourkela étant ajouté comme lieu co-hôte avec le stade Kalinga à Bhubaneswar.

Le stade Birsa Munda a été déclaré par l’instance dirigeante FIH comme le plus grand site de hockey toutes places au monde.

Le concept de village de la Coupe du monde a été introduit pour la première fois car toutes les équipes participantes étaient hébergées dans un hébergement de niveau cinq étoiles géré par le groupe Taj à l’intérieur du complexe du stade Birsa Munda.

« C’est l’une des meilleures Coupes du monde de tous les temps, l’un des meilleurs événements du hockey mondial. Ce fut une expérience formidable pour la population locale et pour les équipes et les athlètes participants”, a déclaré le chef de la FIH, Ikram Tayyab.

Les joueurs et les officiels des équipes participantes se sont toutefois montrés plus enthousiastes que Tayyab à l’égard des organisateurs du tournoi, affirmant que cette Coupe du monde a établi une référence avec les installations qu’elle a déployées, ce qui sera difficile à égaler lors des prochaines éditions.

