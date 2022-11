La résidence-services Shorewood célèbre 20 ans de résidence pour personnes âgées – Shaw Local

Les Timbers de Shorewood ont honoré ses 17 anciens combattants le 11 novembre avec une cérémonie et des cadeaux.

Le clairon de la garde d’honneur du cimetière national d’Abraham Lincoln a joué des claquettes et les représentants du cimetière ont effectué une cérémonie de pliage du drapeau.

L’American Legion Women’s Auxiliary de Lockport a fourni les cadeaux. Le personnel de Timbers a distribué des sacs cadeaux et des coquelicots au crochet pour les vétérans.

Ce n’est là qu’un des nombreux programmes que Timbers organise pour ses résidents au cours de l’année.

Le résident de Timbers of Shorewood, John Dixon, un vétéran de la marine américaine, ouvre un sac de cadeaux de la célébration de la Journée des anciens combattants de Timbers of Shorewood le vendredi 11 novembre 2022. (Photo gracieuseté des Timbers of Shorewood)

The Timbers, une résidence pour personnes âgées et résidence-services connue pour ses diverses activités à domicile et à l’échelle de la communauté, a célébré son 20e anniversaire le 13 octobre.

Les événements en vedette au fil des ans ont inclus un bal annuel «senior»; visites de chiens de thérapie; musicothérapie; événements musicaux mensuels (avec des apparitions régulières de Del Bergeson et de son orchestre de 10 musiciens); un club de marche; peinture et gorgées; l’heure de l’apéritif ; Club de lecture; jeu de quilles Wii ; Tai Chi, scrapbooking; et une grande variété de programmes spéciaux tels que l’histoire des chapeaux, la guerre civile et des informations pour les anciens combattants.

La musicothérapeute Stacy Jager chante avec les résidents de Timbers of Shorewood Judy Kovic et Kathleen Stephens pendant le cours de musique et de mouvement à la communauté de retraités The Timbers of Shorewood le jeudi 10 août 2017 à Shorwood. (James C)

Et, bien sûr, le bingo.

Naturellement, certains programmes ont changé au fil des ans, mais un trait clé est resté le même.

“Ce qui n’a vraiment pas changé, c’est le sentiment familial de la communauté”, a déclaré Sheila Albor, directrice du marketing. “Tout le monde ici est comme une grande famille.”

Linda McCluskey, directrice des activités à l’époque, dirige “l’Académie pour les seniors” au Timbers of Shorewood le vendredi 08 juin 2018, à Shorewood, Illinois.

La plupart des résidents optent pour une vie indépendante plutôt qu’une vie assistée, même si les résidents viennent plus tard dans la vie des Timbers, a déclaré Albor, qui travaille pour les Timbers depuis 15 ans.

Une fois, les gens ont emménagé dans les Timbers dans les années 70 et 80, a-t-elle déclaré. Maintenant, ils attendent d’avoir 80 ou 90 ans.

“J’ai un homme de 102 ans qui est très indépendant”, a déclaré Albor. « Elle prend toujours les escaliers. Elle est ici depuis 20 ans.

Albor fait référence à Jean Thuringer, l’un des premiers habitants des Timbers of Shorewood. Thuringer a emménagé dans les Timbers en 2002 et a été la reine du bal « senior » en 2007.

Jean Thuringer, résident de Timbers of Shorewood, est vu lors du 20e anniversaire de Timbers of Shorewood, le jeudi 13 octobre 2022, à Shorewood, dans l’Illinois. Thuringer, 102 ans, est l’un des premiers résidents de Timbers of Shorewood. Thuringer a emménagé dans les Timbers en 2002 et a été la reine du bal “senior” en 2007. (Photo gracieuseté de The Timbers of Shorewood/James C. Svehla)

Mais vivre seul dans la grande communauté n’est pas toujours le meilleur choix pour les personnes âgées, même si elles sont encore très indépendantes, a déclaré Albor.

“Lorsque vous vivez de manière indépendante à la maison, tout peut arriver si vous tombez ou si vous avez une urgence médicale”, a déclaré Albor. “Cela pourrait prendre des heures, cela pourrait prendre des jours pour vous trouver.”

Les résidents de Timbers sont généralement plus favorables à la technologie que par le passé, bien que Timbers propose toujours des cours de technologie, a déclaré Albor.

Par conséquent, les Timbers reçoivent de plus en plus de demandes d’Internet privé avec les capacités Hulu et Netflix, qu’ils espèrent fournir bientôt, a-t-elle déclaré. Actuellement, le Timbers propose un câble de base.

Bien que le bingo soit toujours très populaire, de nombreux résidents demandent également des programmes éducatifs. Ainsi, les Timbers ont lancé leur programme d’académie en 2018, qui couvre un seul sujet, comme la santé du cerveau, sur une période de six semaines.

Les Timbers de Shorewood ont organisé une cérémonie de remise des diplômes pour 10 résidents qui ont suivi le cours de la Timbers’ Academy for Seniors sur la fonction cérébrale le jeudi 28 avril 2022. Le cours couvrait la structure et le vieillissement du cerveau, la fonction cérébrale, les maladies du cerveau et les stratégies pour aider à garder le cerveau actif et sain. (Fourni par The Timbers of Shorewood)

Le Timbers dispose également d’un centre de remise en forme ; un service de conciergerie 24h/24 ; un restaurant; et les services de linge, d’entretien ménager et de transport. Cependant, de nombreux résidents ont encore des permis de conduire actifs.

“Nous avons en fait tellement de résidents qui conduisent encore que nous avons dû étendre notre parking pour les résidents”, a déclaré Albor.

Les résidents peuvent vivre de manière autonome dans leur propre appartement ou utiliser un large éventail d’options d’aide à la vie autonome. Mais c’est là que s’arrêtent les services.

Josephine Ardizzone, reine du bal 2019, danse avec Edward Panelli lors du bal annuel des seniors Timbers of Shorewood à Shorewood, llinois, le vendredi 21 juin 2019. La musique live du big band a été assurée par l’orchestre Del Bergeson. Les membres de l’orchestre sont des professionnels de la musique de plus de 30 ans, chacun ayant une profonde passion pour la musique et le divertissement. Des «chaperons» adolescents étaient présents en tant qu’aides et partenaires de danse. Les adolescents venaient des écoles secondaires de Joliet, Plainfield, Minooka et Shorewood.

“Nous n’avons pas de soins en maison de retraite ni de soins de la mémoire”, a déclaré Albor. « Nous nous arrêtons à la vie assistée. La principale raison de déménager est que le résident a dépassé le stade de l’autonomie de la vie assistée et a maintenant besoin d’une unité de confinement ou de soins de la mémoire, ce que nous n’avons pas ici.

La pandémie de COVID-19, bien sûr, a apporté ses propres défis aux Timbers, avec des restrictions de visiteurs et l’annulation d’activités de groupe.

“C’était très triste et très difficile à regarder”, a déclaré Albor. « Les visites aux guichets sont devenues la norme. Mais nous avons gardé le moral. »

Helen Minnick était l’une des 90 femmes de The Timbers of Shorewood à avoir reçu un panier-cadeau le jour de la fête des mères en 2021 de Tami Wadas de Shorewood. (Photo fournie)

Albor a déclaré que le personnel était assis sur des chaises près des portes des résidents pour la conversation. Ils ont également apporté des activités dans leurs chambres et organisé des concours de décoration de porte.

“Je pense que nous avons fait du bon travail pour les occuper”, a déclaré Albor.

Les résidents de Timbers ont également reçu des vaccins COVID-19 en janvier 2021 et des rappels COVID-19 plus tard la même année. Le personnel porte toujours des masques, bien que les directives de masquage varient pour les résidents en fonction des cas de COVID-19 dans le comté de Will, a déclaré Albor.

Joe Fiday, résident de Timbers of Shorewood, reçoit le vaccin de rappel COVID-19 et le vaccin contre la grippe de Lorimel Edquid, étudiante au Collège d’infirmières de l’Université de Saint Francis, lors d’une clinique de vaccination tenue à Timbers of Shorewood le vendredi 8 octobre 2021, à Shorewood, Ill. (Photo fournie)

Les Timbers espèrent pouvoir reprendre leurs programmes communautaires à l’avenir si les cas de COVID-19 continuent de baisser. Certains de ces programmes et événements comprennent son Halloween Spook House annuel, qui est une collecte de fonds pour l’Association Alzheimer; une fête de fin d’année « Père Noël et les lutins des bois »; et sa “chasse aux œufs de Pâques Hippity-Hop” qui comprenait 10 000 œufs et un programme complet d’activités.

Le 31 octobre 2019, les Timbers ont même ouvert leur bâtiment à la communauté pour un tour ou un traitement à la dernière minute, car les températures avaient chuté très bas de manière inattendue ce jour-là.

Des chevaux de trait pour des promenades dans le foin visitent le parking lors de la fête “Le Père Noël et les lutins des bois” à la communauté de retraités Timbers of Shorewood le 19 décembre 2015 à Shorewood.

Mais même résister à la pandémie n’était pas si mal.

“Je pense que tout le monde apprécie davantage la vie maintenant”, a déclaré Albor.

Pour plus d’informations, visitez timbersoftshorewood.com.