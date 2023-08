La résidence en psychologie du MUN est au bord de «l’effondrement», le syndicat envoie une lettre au premier ministre

L’association des professeurs de l’Université Memorial et un psychologue clinicien mettent en garde contre l’effondrement potentiel d’un programme d’études supérieures qui produit des psychologues – une profession dont le système de santé publique a désespérément besoin.

« Nous sommes sur le point d’effondrer le programme de résidence doctorale », a déclaré Lisa Moores, psychologue clinicienne et professeure agrégée au centre de bien-être et de conseil des étudiants de l’Université Memorial.

« Malheureusement, nous tirons la sonnette d’alarme depuis quelques années maintenant et de plus en plus à mesure que nous nous rapprochons de notre visite de ré-accréditation. »

Le programme de résidence doctorale du centre de bien-être et de conseil pour étudiants est accrédité par la Société canadienne de psychologie depuis 2003. Mais avec une visite de ré-accréditation imminente, le centre n’a que la moitié de son effectif permanent de professeurs.

Afin de former des psychologues de niveau doctoral, il faut que des psychologues de niveau doctoral supervisent, a déclaré Moores. Cependant, elle a déclaré que l’administration de l’université avait rejeté à plusieurs reprises les demandes de pourvoir de façon permanente des postes vacants depuis 2019, ce qui maintiendrait une capacité opérationnelle minimale et conserverait l’accréditation.

« Le message que j’ai reçu est qu’il y a une hésitation à investir dans la faculté de conseil à long terme et que d’autres modèles de service sont envisagés », a déclaré Moores.

« Pour être clair, cependant, aucun autre modèle de service ne serait suffisant pour former les résidents au doctorat en raison de l’exigence de psychologues agréés qui seraient ceux qui les superviseraient. »

La Memorial University of Newfound Facutly Association (MUNFA) a envoyé jeudi une lettre au premier ministre Andrew Furey décrivant les problèmes et soulignant que la province « connaît déjà une crise de santé mentale ».

Lisa Moores est psychologue clinique agréée et professeure agrégée de counseling au centre de bien-être et de counseling pour étudiants de l’Université Memorial. (Darryl Murphy/CBC)

Le programme de résidence d’Eastern Health, le seul autre dans la province, a été suspendu l’an dernier parce qu’il n’y avait pas suffisamment de superviseurs en psychologie pour le gérer. Le programme prévoit de revenir à l’automne, mais avec moins d’étudiants.

Moores pense que l’université pourrait attirer des psychologues à temps plein si elle essayait, ajoutant que le modèle de faculté attirerait potentiellement un plus grand nombre de candidats.

Dans sa lettre au gouvernement, la MUNFA a déclaré que plus de 40 % des diplômés du programme ont choisi de rester et de travailler à Terre-Neuve-et-Labrador au cours des 20 dernières années.

Emma Schemelefske, une étudiante actuelle du programme, a déclaré qu’elle avait déménagé de Montréal pour le programme de résidence et qu’elle prévoyait de rester. Elle a postulé à des emplois au sein de l’autorité sanitaire, qui compte actuellement 36 postes vacants.

Elle a dit qu’elle avait été incitée à venir en raison de la quantité de formation formelle et d’évaluation offerte par le programme. La perdre, dit-elle, serait un coup dur pour la province.

« J’ai beaucoup appris et je pense que ce serait dommage que les futurs résidents n’aient pas l’opportunité de travailler ici. Je pense que ce serait une énorme perte pour la province de Terre-Neuve », a déclaré Schemelefske en entrevue jeudi.

« Il n’y a que deux résidents qui entreront dans le programme l’année prochaine. Je pense qu’Eastern Health ne prend que deux résidents pour l’année à venir. Il n’y a donc pas beaucoup de psychologues qui entrent dans le domaine, alors qu’il y a une si grande pénurie de psychologues dans la province en ce moment. . »

MUN veut conserver son statut d’accréditation

La vice-présidente et prévôte de l’Université Memorial, Jennifer Lokash, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que l’université entamait immédiatement un examen externe du programme.

Lokash a déclaré que l’université s’est engagée à conserver son accréditation mais n’a pas précisé si davantage de personnel serait embauché.

« Nous entreprendrons ce travail immédiatement et agirons en conséquence pour maintenir l’accréditation du programme », a déclaré Lokash.

« Memorial reste déterminé à maintenir son statut d’accréditation de longue date. »

Lokash a souligné que le statut du programme de résidence n’interrompra aucun des services du centre de bien-être et de conseil pour étudiants, y compris l’accès aux médecins, aux infirmières, aux pairs aidants, aux conseillers, aux psychologues, aux gestionnaires de cas et à un psychiatre.

Emma Schmelefske est l’une des trois résidentes du programme de résidence doctorale en psychologie professionnelle du centre de bien-être et de conseil pour étudiants. Deux étudiants devraient commencer le programme en septembre. Cependant, il y a des avertissements selon lesquels le programme pourrait être menacé par la suite. (Darryl Murphy/CBC)

Dans une interview plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé, Tom Osborne, a déclaré qu’il avait créé un groupe de travail composé de psychologues cliniciens, de représentants du ministère et de responsables de l’autorité provinciale de la santé pour enquêter sur les problèmes de rétention.

Osborne a également fait référence au processus d’accréditation à venir, mais n’a pas dit que le programme était en danger.

Moores a déclaré qu’Osborne avait été informé des problèmes, ajoutant que l’administration de MUN avait été approchée à plusieurs reprises à propos du programme.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter jeudi, le bureau d’Osborne a déclaré que le ministère de l’Éducation serait le mieux placé pour répondre. CBC News a contacté ce service, mais aucune réponse n’a été reçue avant l’heure de publication.

