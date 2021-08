La résidence d’Usher à Las Vegas met en lumière une voix pure et des mouvements de danse liquides

LAS VEGAS – Dans un flou de paillettes bleues et de lunettes de soleil, Usher se précipite sur une passerelle entre les allées de fans accrocheurs, suivis par la sécurité et les caméramans alors qu’il déploie le bien nommé ouvreur de spectacle, « My Way ».

En moins d’une minute, il est monté sur scène, les pieds légers comme toujours avec une formation de danseurs prêts à le rejoindre au pas de course pour le swoop « Caught Up », l’un de ses nombreux tubes de club qui séduit par son fracas de pop. et R&B.

Cela fait deux semaines depuis le début de la résidence d’Usher au Colosseum du Caesars Palace, le domicile musical sacré conçu pour Céline Dion il y a près de 20 ans (2003) qui a accueilli Elton John, Cher, Bette Midler, Shania Twain et une poignée d’autres stars vantées avec des catalogues suffisamment robustes pour engager les fans et les gros joueurs.

Et l’interprète multi-menaces se rend compte que son inclusion parmi ceux qui sont – ou pourraient être – connus par un seul surnom, est significative.

« Être accueilli avec l’excitation des gens qui veulent sortir après avoir été enfermés l’année dernière – et le fait que je joue dans une salle où des artistes légendaires ont joué – c’est juste un honneur », a déclaré Usher à USA TODAY, peu de temps après son retour à Las Vegas de la maison de Los Angeles qui est sa base pendant ces spectacles. « Même quand j’étais enfant, quand je regardais en arrière et que j’entendais parler de Sinatra ou d’Elvis, (Vegas) était toujours l’endroit où ils allaient. C’est la destination prévue pour tous ceux qui se considèrent comme un artiste qui a apporté une contribution.

Avec Bruno Mars (jouant au Park MGM), Usher marque le retour de la résidence mégastar sur le Strip, où il a été accueilli avec des spectacles à guichets fermés. Ses dates d’août (4, 6-7, 11 et 13-14 août) ont été ajoutées en raison de la demande; il revient pour une course de vacances du 28 au 29 décembre et du 31 décembre au 31 janvier. 1.

Alors que le Nevada a rétabli sa politique de masques d’intérieur le 30 juillet, un échantillon important de la foule du Colisée cette nuit-là a ignoré le mandat, malgré les vaillants efforts de rappel des huissiers (aucun rapport).

Usher a même plaisanté de la scène à certains fans complaisants dans ses yeux: « Je sais à quel point il est difficile de respirer dans ce foutu masque, mais rien ne peut nous séparer. »

Masqués ou non, les fans ont dansé et crié pendant l’heure et 40 minutes pendant lesquelles Usher a parcouru des dizaines (parfois des extraits) de ses plus de 50 (!) singles dans les charts. Ses mouvements de danse liquides – toujours une merveille de pirouette élégante et d’agilité inspirée du hip hop – étaient souvent accompagnés des contributions d’un casting de dames incroyablement souples, de quelques mecs torse nu et de la voix pure et intacte d’Usher.

Quelques moments forts du spectacle :

La résidence d’Usher apporte une touche de l’ATL à Vegas

Bien qu’il ait passé ses premières années à Chattanooga, Usher est définitivement Atlanta, où il a construit sa carrière et sa famille. Pendant « U Remind Me », il portait une casquette de baseball, avec désinvolture sur la tête, avec une signature « A » sur le devant.

Un morceau éphémère d’une chanson d’autres sommités d’Atlanta, OutKast, a été inséré dans la séquence de « Don’t Waste My Time », qui a trouvé Usher et deux danseurs faisant du patin à roulettes sur l’immense scène dans une routine chorégraphiée digne de Broadway. C’était à la fois un clin d’œil à sa jeunesse passée à la patinoire Cascade d’Atlanta (la toile de fond du film « ATL » de 2006) et à l’un de ses héros de danse, Gene Kelly.

« Toutes les choses dans la série sont des inspirations de choses que j’ai faites en vidéo, et aussi de la culture d’Atlanta », dit-il, ajoutant que son compatriote d’Atlanta (et « Ouais ! « ) Lil Jon l’a aidé à organiser la production. « J’ai l’impression que la culture est passionnante, de l’idée de la culture du patinage au divertissement pour adultes en passant par la musique. »

Les deux derniers ont été présentés lors de « Bad Girl ». « Hé, Vegas, je t’ai amené Atlanta ! Usher a crié joyeusement lors d’un segment influencé par le célèbre club de strip-tease de la ville, Magic City. Des plates-formes, des poteaux et des échelles éclairés en rouge et en rose ont servi de toile de fond alors qu’Usher gambadait parmi une mer de derrières tourbillonnants. Le segment s’est terminé avec son titre « Ushbucks » flottant des chevrons pour « faire pleuvoir » dans la salle.

À 42 ans, Usher est toujours un spécimen de dévouement physique

Le pack multiple qu’il met à nu pendant « Nice & Slow » ferait envie à n’importe quel rat de gym – et verser une bouteille d’eau sur son corps déjà enduit de sueur est le genre de mouvement « Magic Mike » qui fait rouler les yeux avec un sourire. si approprié pour Vegas.

Ses entraînements avec un entraîneur personnel sont spécifiés pour « renforcer le tronc, comme un athlète », dit Usher.

Il ne fait aucun doute que le sens du spectacle d’Usher est suprême et que son athlétisme léonin est la marque de ses performances. Mais n’oublions jamais qu’il possède l’une des voix les plus vibrantes et malléables de la musique.

Même avec une aide saine des pistes d’accompagnement pendant le spectacle (ses trois membres du groupe étaient perchés sur des plates-formes flanquant la scène, mais n’ont pas ajouté de voix), les pistes d’Usher étaient impeccables.

Il peut rebondir à travers des bangers de club de rap tels que « Yeah ! » et « DJ Got Us Fallin’ in Love » avec l’arrogance requise. Mais donnez-lui un micro à main et une scène ouverte et que ce soit « U Remind Me » ou le « Burn » émotionnellement dévastateur, Usher régnera.

Sa joie d’être sur scène est palpable tout au long du spectacle vigoureux, et Usher se consacre à divertir ses fans, mais aussi à se rappeler pourquoi il embrasse les pressions de ce concert très médiatisé.

« Je veux m’assurer de vous renseigner sur qui je suis (avec cette émission) », a déclaré Usher. « Je suis un artiste et le divertissement est un long jeu. Que vous soyez AC/DC ou James Brown ou les Grateful Dead ou The Temptations, vous l’aimez jusqu’au jour de votre mort.