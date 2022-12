La résidence de Miranda Lambert à Las Vegas se prolonge jusqu’en 2023 au Planet Hollywood

L’artiste de musique country Miranda Lambert prolonge sa résidence à Las Vegas en 2023.

Le spectacle de Lambert, “Miranda Lambert: Velvet Rodeo The Las Vegas Residency”, se poursuivra jusqu’à la fin de 2023 au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino.

Il y aura 16 nouveaux spectacles au cours de la nouvelle année en juillet, novembre et décembre 2023.

Le chanteur “If I Was a Cowboy” a eu un énorme succès dans le domaine de la musique country, avec le plus grand nombre de victoires aux Oscars de la musique country de tous les artistes et a été nommé artiste de l’année par ACM en 2022.

Lambert a commencé sa résidence à Las Vegas à l’automne 2022. Elle a parlé à Fox News avant le début de ses émissions de sa joie d’être au même endroit et d’explorer Las Vegas avec son mari, Brendan McLoughlin.

“Je suis enthousiasmé par cette partie et j’ai parlé à mon mari de la possibilité de conduire notre Airstream là-bas”, a déclaré Lambert. “Vegas est si proche de tant d’endroits vraiment sympas qui sont si loin de Nashville. Je veux, à ce stade de ma carrière et de ma vie, mélanger le travail et un peu de vie.”

Avec sa prochaine résidence en 2023, Lambert continuera de donner 1 $ de chaque billet acheté à sa Fondation MuttNation comme elle l’a fait avec sa première série de spectacles.

Les billets en prévente pour les spectacles “Miranda Lambert: Velvet Rodeo The Las Vegas Residency” 2023 débuteront le lundi 5 décembre à 10 h HP et les billets seront mis en vente au public le vendredi 9 décembre à 10 h HP.