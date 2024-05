La résidence de Jennifer Lopez à Las Vegas menacée

Musique

L’énorme contrat de résidence de 90 millions de dollars de Jennifer Lopez à Las Vegas est en péril.

Une source a déclaré au Post Mardi, l’artiste né dans le Bronx était sur le point de signer pour faire une série de spectacles au MGM Grand, mais de mauvaises ventes de billets de concert et d’albums pourraient affecter l’accord.

Un initié a affirmé que Lopez recevrait 1 million de dollars par spectacle pour 90 dates en 2025 si l’accord se concrétisait.

« MGM la voit ne pas bien se comporter sur la route. Ils sont très nerveux », a déclaré une source proche du dossier. « Il est assez rare que vous fassiez une mauvaise tournée et que vous alliez ensuite à Vegas. »

La pop star serait sur le point de gagner 90 millions de dollars grâce à cet accord. ABIR SULTAN/EPA-EFE/Shutterstock

Cependant, des sources proches du dossier se seraient montrées préoccupées par ses mauvaises ventes de billets de concert et d’albums. ABIR SULTAN/EPA-EFE/Shutterstock

La source a également estimé que le chanteur de « Let’s Get Loud » devrait simplement recevoir entre 600 000 et 650 000 dollars pour une résidence à Sin City et être programmé pour moins de concerts.

Un autre initié a affirmé qu’aucun accord avec MGM n’avait jamais été officiellement signé, mais que les pourparlers s’étaient « poursuivis ».

Ce ne serait pas la première résidence de Lopez à Vegas, puisqu’elle a eu un séjour réussi au Planet Hollywood en 2016.

Une source a déclaré au Post qu’aucun accord officiel n’avait été signé pour une nouvelle résidence à Las Vegas. Getty Images

Un autre initié a affirmé que MGM Grand avait « poursuivi » ses discussions avec l’artiste. Getty Images

Page Six a contacté elle et les représentants de MGM Grand pour obtenir leurs commentaires, mais n’a pas immédiatement répondu.

Lopez, 54 ans, est actuellement en répétition pour préparer un autre spectacle – sa tournée des plus grands succès, This Is Me… Live, qui débutera en juin.

Le nom de la tournée américaine a été mystérieusement rebaptisé en avril. Il s’appelait initialement « This Is Me…Now » d’après le dernier album de Lopez, dans lequel elle chantait son voyage vers un amour ravivé avec Ben Affleck.

Lopez devrait participer à sa tournée des plus grands succès, This Is Me… Live, en juin. MediaPunch/Shutterstock

Le chanteur a été vu en train d’assister aux répétitions pour préparer la tournée américaine. Getty Images pour ABA

Depuis lors, il a été rapporté que le couple marié avait des problèmes, mais le mois dernier, des sources n’ont pas laissé entendre que cela était un facteur dans le changement de nom de la tournée de Lopez.

« Le dernier changement de nom suggère un changement d’une tournée axée sur les chansons du nouvel album vers une tournée couvrant sa discographie, une décision qui pourrait attirer les auditeurs qui n’étaient pas connectés avec ses derniers morceaux », rapportait Variety à l’époque.

En mars, l’interprète de « Love Don’t Cost a Thing » a également fait sourciller lorsqu’elle et son équipe ont décidé d’annuler sept concerts de sa tournée, prévue du 20 au 31 août à Cleveland, Nashville, Raleigh, Caroline du Nord, Atlanta, Tampa, Floride et La Nouvelle-Orléans, respectivement – ​​sans aucune explication.

Son neuvième LP studio également a fait des débuts catastrophiques sur le Billboard 200 au n°38. Cependant, on nous dit que la star de cinéma a connu beaucoup plus de succès avec son dernier film Netflix, « The Atlas », qui était n°1 dans 55 pays différents le week-end dernier.

Lopez a rebaptisé la tournée après qu’elle ait initialement été nommée du même nom que son dernier album, « This Is Me…Now ». Gestion des droits BMG

L’album, qui se concentrait sur le voyage vers sa romance ravivée avec Ben Affleck, a mal performé dans les charts. Golden Globes 2024 via Getty Images

Depuis la sortie de l’album, il a été rapporté que Lopez et Affleck auraient des problèmes conjugaux. Images du GC

Plus tôt cette année, Lopez a laissé entendre que elle se retire peut-être de la musique tout à fait bientôt.

« La vérité est que je ne sais même pas si je ferai un jour un autre album après celui-ci », a déclaré la chanteuse de « Jenny From the Block » à « Entertainment Tonight » en février.

Elle a ajouté à propos de son album le plus récent : « C’est le genre de projet par excellence de Jennifer Lopez J.Lo, et je me sens vraiment très épanouie, donc ils seront vraiment des objets de collection à un moment donné. »











