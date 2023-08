La réserve forestière du comté de Will invite les canoteurs et les kayakistes à un événement spécial – Shaw Local

Forest Preserve District of Will County organise des événements sur les insectes et les bains de forêt

Le district de Forest Preserve du comté de Will organise des événements qui vous mettront la main à la pâte au mois de septembre. L’inscription en ligne est disponible sur le calendrier des événements à ReconnectezAvecLaNature.org Voici la programmation :

Pagaie consciente : 16h-18h Vendredi 8 septembre, Monee Reservoir, Monee Township. La Conservation Foundation et Forest Preserve District ont collaboré pour offrir un programme certifié de baignade en forêt sur l’eau. Le bain de forêt est la pratique de se connecter à la nature à travers ses sens de manière immersive et régénératrice. Apportez votre propre canot ou kayak ou utilisez-en un sur place. 18 ans ou plus ; 20 $ par personne. Inscrivez-vous avant le 6 septembre. Une expérience antérieure de pagayage est recommandée.

Créer un bogue : 11 h-15 h Samedi 9 septembre, Four Rivers Environmental Education Center, Channahon. Construisez une créature à partir des matériaux fournis. Choisissez parmi un groupe diversifié d’animaux. Des exemples seront disponibles avec des faits amusants sur les bugs. Gratuit, tout public.

Sous IV – La Prairie : 13h-14h30 Samedi 9 septembre, Hidden Oaks Nature Center, Bolingbrook. Il y a un grand monde là-bas, mais qu’y a-t-il en dessous ? Découvrez la vie cachée que nous avons tendance à ignorer, des organismes minuscules et des créatures mystérieuses aux écosystèmes secrets. Commencez à l’intérieur du centre de la nature pour en savoir un peu plus sur les prairies et ce qu’il faut rechercher. Ensuite, partez en randonnée pour explorer de première main et mettez la main à la pâte en enquêtant sur votre propre parcelle de prairie. Gratuit, à partir de 10 ans. Inscrivez-vous avant le 7 septembre.

Histoire à la maison – Histoire du sommeil (Webinaire Zoom): 14h-14h30 samedi 9 sept., en ligne. Nous le faisons tous. Cela semble basique, mais c’est quelque chose qui obsède les gens : le sommeil. C’est tellement important que l’économie mondiale du sommeil est évaluée à environ 432 milliards de dollars. Mais comment les gens abordaient-ils l’heure du coucher dans le passé ? Ce webinaire plongera sous la couette pour enquêter sur l’un de nos besoins les plus fondamentaux à travers l’histoire, puis explorera brièvement notre compréhension actuelle du sommeil et du bien-être. Gratuit, à partir de 14 ans. Inscrivez-vous en ligne pour le lien Zoom.

Rencontre d’histoire vivante: 12h-15h Dimanche 10 septembre, Musée de l’Isle à la Cache, Roméoville. Au cours de ce programme, vous pourrez rencontrer des cuisiniers, des couturières, des voyageurs, des militaires ou des artisans partageant leurs talents. Gratuit, tout public.

Randonnée des oiseaux du matin: 8h-10h dimanche 10 septembre, Hickory Creek Preserve – LaPorte Road Access, Mokena. Participez à une randonnée guidée à la recherche d’oiseaux au début de la migration automnale. Les personnes ayant tous les niveaux d’expérience dans l’observation des oiseaux sont les bienvenues. Gratuit, à partir de 16 ans. Inscrivez-vous avant le 9 septembre. Pour plus d’informations sur le district de Forest Preserve du comté de Will, visitez ReconnectezAvecLaNature.org.