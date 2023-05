La réserve forestière du comté de Will accueillera une célébration des oiseaux migrateurs – Shaw Local

La randonnée printanière annuelle vers le nord par les oiseaux qui ont hiverné dans le sud sera célébrée par le district de Forest Preserve du comté de Will lors de son 2023 Célébration de la migration. L’événement aura lieu de 10 h à 14 h le samedi 13 mai à Centre d’éducation environnementale des quatre rivières25055 W. Walnut Lane, Channahon.

Certaines des espèces d’oiseaux repérées lors de la célébration de la migration de l’année dernière comprenaient la paruline à poitrine jaune, la paruline masquée, la paruline jaune et le bruant indigo. Les participants auront droit à des présentations sur les oiseaux, des randonnées guidées et de courtes discussions sur les morsures d’oiseaux qui seront remplies d’informations sur les oiseaux.

Oiseaux de proie: basé à Milton, Wisconsin Centre des rapaces de Hoo’s Woods présentera des émissions d’oiseaux de proie vivants à 10 h, 11 h 30 et 13 h. Chaque présentation sera identique et mettra en vedette un aigle royal, un faucon pèlerin, des chouettes maculées, une grande éperviere et une chouette tachetée.

Randonnées guidées: Des randonnées guidées d’une heure avec différents thèmes vous seront proposées. Une randonnée Warblers in the Woods est prévue à 10 h et une randonnée Wings on the Water sera offerte à 12 h 30.

Morsures d’oiseaux: Les sessions Bird Bites de 10 minutes comprendront Magic Migration à 10h50, Birding for Beginners à 12h20 et Bird Banding Explained à 13h50.

Randonnée photographique: Faites une randonnée avant le début de la célébration de la migration avec le Photographie Oiseau Randonnée qui aura lieu de 8h30 à 9h45

La célébration comprendra également d’autres activités sur le thème des oiseaux. La célébration de la migration est soutenue par le financement d’Alliance Pipeline, une coentreprise d’Enbridge et de Pembina, et grâce à l’aide de La Fondation Nature du comté de Will.

Pour plus d’informations sur le district de la réserve forestière du comté de Will, visitez ReconnectezAvecLaNature.org.